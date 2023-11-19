Дифференциальный индикатор Султонова - страница 40
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Насколько я помню, уважаемый Юсуфходжа Султонов, целью создания индикатора Вы обозначили закрепление своего имени. По-другому, авторского права. Сейчас формулы расчета индикаторных линий уже опубликованы, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:
Надеюсь, Вы найдете существенные отличия, значимые для цели создания индикатора. Те, что возникают именно от его применения и никак не могут быть получены на основе RSI. Сейчас Ваши формулы выглядят, извините, как показ промежуточных результатов расчета индикатора RSI без ссылки на его автора.
Ну и что? В автомате Калашникова нет ни одной новой, неизвестной до него, детали или принципа. Однако автомат Калашникова, а никак не Вальтера-Шмайсера-Булкина и прочих.
Автомат Калашникова славится своими отличиями от другого оружия. Прежде всего, надежностью и неприхотливостью. У надежности, например, есть вполне количественный показатель, среднее время наработки на отказ. По нему можно сравнивать.
Кстати, с чего это Вы думаете, что все, что нужно для производства автомата Калашникова, всем известно? Отчего же никто скопировать не может? Думаете, в его производстве нет секретных моментов, нигде не опубликованных? Детали (стальные) скрыть, конечно, нельзя.
А детали сложного многоступенчатого процесса закалки ствола - можно. Кто-нибудь знает форму и объем емкости, в которую помещается ствол для закалки; в какую жидкость (или в парожидкостную среду), какова скорость протока этой жидкости, температурные режимы? А говорите, известно...P.S. Насколько мне помнится, у Чехословакии и Китая были лицензии СССР на производство каких-то копий АК. Однако им не раскрыли все детали и принципы, показатели этих аналогов значительно хуже.
Насколько я помню, уважаемый Юсуфходжа Султонов, целью создания индикатора Вы обозначили закрепление своего имени. По-другому, авторского права. Сейчас формулы расчета индикаторных линий уже опубликованы, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:
Дифференциальный индикатор Султонова:
Сравните их с этими (поиск слов "rsi индикатор" приводит в википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B:
Вам не кажется, что Ваши две линии - это числитель и знаменатель RS? Поскольку Вы обеспокоены авторским правом, может быть, следует явно осветить этот факт и давать ссылку, чтобы на Вас не посыпались обвинения в плагиате? Там, где важно авторское право, уместны и точные формулировки - что сделано Вами, и что до Вас. Например, как в формуле изобретения: "способ сделать то-то то-то путем..., отличающийся тем, что ...". В той же статье википедии указан и способ усреднения:
Надеюсь, Вы найдете существенные отличия, значимые для цели создания индикатора. Те, что возникают именно от его применения и никак не могут быть получены на основе RSI. Сейчас Ваши формулы выглядят, извините, как показ промежуточных результатов расчета индикатора RSI без ссылки на его автора.
1. У нас, в обозначениях Уайлдера:
U = MA(BUN) of U(N);
D = MA(BEN) of D(N);
N = BUN + BEN.
У Уайдлера:
U = MA(N) of U(N);
D = MA(N) of D(N);
2. Мы вообще можем отказаться от услуг 1-го бара истории и все расчеты выполнять внутри 0-го, текущего, бара:
Методика расчета
Расчет силы быков производится по формуле:
где:
Соответственно, для расчета силы медведей используется формула:
где:
Вот индикатор по нашей методике, период 10:
Если- бы мы следовали методике Уалдлера, то, получили-бы совершенно другую картину:
...
2. Мы вообще можем отказаться от услуг 1-го бара истории и все расчеты выполнять внутри 0-го, текущего, бара:
...
Что бы это значило? Вопрос чисто формальный, для привлечения внимание, потому-что вряд ли вы объясните.
В РСИ не считается количество приращений вниз/вверх, а просто делится на период индикатора. Такой незначительный нюанс. Вы считаете, что этот нюанс достоин называться изобретением и носить имя собственное?
Можно в РСИ доработать - сделать подсчет количества и деления на него. Как уже писал раньше, РСИ можно изобразить в стиле РСИ - то ест одной линией, а модно в стиле АДХ - отдельно изобразить компоненты. Но разве можно это считать изобретением? Это же чисто опция в процессе... Любой программист-экспертописатель в день делает по несколько таких изобретений.
В общем практический отличий от RSI не наблюдается. Попробовал рассчитать компоненты RSI с делением на заданный период и с делением на фактическое количество приращений.
Отличия есть, но они настолько мизерны, и интереса не представляют интереса на столько, что бы считать этот метод расчета отдельным методом.
Ниже на изображении: желтые - компоненты RSI, из под них кое где проглядывает красный цвет - it is Yousufkhodja style
Что еще раз доказывает - прежде чем изобретать, надо ознакомиться с тем, что уже изобретено.
В общем практический отличий от RSI не наблюдается. Попробовал рассчитать компоненты RSI с делением на заданный период и с делением на фактическое количество приращений.
Отличия есть, но они настолько мизерны, и интереса не представляют интереса на столько, что бы считать этот метод расчета отдельным методом.
Ниже на изображении: желтые - компоненты RSI, из под них кое где проглядывает красный цвет - it is Yousufkhodja style
Что еще раз доказывает - прежде чем изобретать, надо ознакомиться с тем, что уже изобретено.
Что бы это значило? Вопрос чисто формальный, для привлечения внимание, потому-что вряд ли вы объясните.
В РСИ не считается количество приращений вниз/вверх, а просто делится на период индикатора. Такой незначительный нюанс. Вы считаете, что этот нюанс достоин называться изобретением и носить имя собственное?
Можно в РСИ доработать - сделать подсчет количества и деления на него. Как уже писал раньше, РСИ можно изобразить в стиле РСИ - то ест одной линией, а модно в стиле АДХ - отдельно изобразить компоненты. Но разве можно это считать изобретением? Это же чисто опция в процессе... Любой программист-экспертописатель в день делает по несколько таких изобретений.
Уважаемый Дмитрий, только после того, как я показал компоненты в виде отдельных графиков, Вы "догадались", что, их можно представить в виде отдельного индикатора. Покажите источник, где раньше это Вы, или кто-либо, проделывали на практике?
Всем известный индикатор ADX.
Любой экспертописатель умеющий писать индикаторы знает, что содержимое любого буфера можно отобразить на графике, но никто и не догадывался, что это можно преподнести миру как изобретение)
В общем практический отличий от RSI не наблюдается.
Лукавите, Дмитрий))
Лукавите, Дмитрий))
Через 5 мин будет код. Имейте ввиду, что у РСИ используется сглаживание Вайлдера, это тоже самое что экспоненциальное, но с более большим периодом, от этого может быть заметное несоответствие.