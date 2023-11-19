Дифференциальный индикатор Султонова - страница 42
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Я имел ввиду вот это: "Имейте ввиду, что у РСИ используется сглаживание Вайлдера, это тоже самое что экспоненциальное, но с более большим периодом, от этого может быть заметное несоответствие."
Какие-то условности с большим или меньшим периодом, экспоненциальное или обычное сглаживание - к чему все это? DA берет Быка за рога, а Медведя - за лапы и ноги.
Откуда я знаю что у вас там? Что у меня я показал. И даже объяснил, чтобы было понятнее всем кто в танке.
Ты пытаешься спорить с помощью формул с человеком, который говорит на языке поэзии.
:)
Ты пытаешься спорить с помощью формул с человеком, который говорит на языке поэзии.
Можете поговорить со мной здесь https://www.mql5.com/ru/articles/250 и здесь https://www.mql5.com/ru/articles/1825 на языке формул.
А я здесь говорю... и не цветочки фламастиром рисую.
А я здесь говорю... и не цветочки фламастиром рисую.
Доработано. Сделано включение/выключение сглаживания компонентов. Переменная ComponentsSmooth. В приложении к посту.
Посмотрел вот этот код, особенно вот 'то место:
Это ни что иное, как начальный этап расчета компонентов РСИ (с небольшими непринципиальными отличиями).
Ошибка в моем индикаторе (тупая). 5 мин. исправлю.
Доработано. Сделано включение/выключение сглаживания компонентов. Переменная ComponentsSmooth. В приложении к посту.
Посмотрел вот этот код, особенно вот 'то место:
Это ни что иное, как начальный этап расчета компонентов РСИ (с небольшими непринципиальными отличиями).
В приведенном варианте индикатора DA мы привели вариант, не имеющий ничего общего с РСИ , единственное общее - это получение и использование разностей соседних значений цены, и то, в РСИ между барами, а в DA - внутри 0-го бара. Неужели и на использование разности цен наложено табу Уайдлером?
В РСИ экспоненциальное сглаживание, а у вас простое среднее.
Исправлено (приложение).
Вот сравнение:
Желтая линия - компоненты РСИ.
Красная - простое сглаживание с подсчетом количества слагаемых (Yousufkhodja style).
Шаблон прилагается.