Дифференциальный индикатор Султонова - страница 5
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На выложенных изображениях нет точек входа, там есть только индикаторы повторяющие движение цены. Выбросьте их в форточку.
Юсуф, жду от Вас статью!
Юсуф, жду от Вас статью!
присоединяюсь, думаю будет интересно.
с уважением.
И как отсюда увидеть относительную силу Быков и Медведей? Индикаторы полностью повторяют движение цены, не внося дополнительную информацию о состоянии рынка для его адекватной оценки. Смена бычьего рынка на медвежий происходит "вдруг", тогда как этому предшествует скрытая жестокая борьба. Не спорю, кому-то и они приносят пользу.
Мы про Фому, не про Ерему)))
Мы про Фому, не про Ерему)))
Ветка создана про Ерёму, так что Фома здесь не уместен.
0. Из-за заслуженного уважения, больше не буду;
1. Да;
2. Да;
3. Есть надежный программист, но, он вторые сутки не выходит на связь, возможно, отдыхает от форума. Прошу Вас найти кого-то, чтобы написать быстро;
5. Я могу опубликовать формулы здесь и сейчас?
3. Бывает - у всех есть какие-нибудь дела - все люди, хотя форум про роботов ;)
Ветка создана про Ерёму, так что Фома здесь не уместен.
Первый пост про Фому. Ерему не только видел, но и до дома проводил. И даже предупредил чем все кончится, ведь он бухает...
До сих пор рассматривали возможности индикаторов при внутридневной торговле. Теперь выясним их мощь при долгосрочной торговле, задав период N30000 на ТФ Н1 с 13. 07. 2006г. по 25.05. 2011г.:
Следующие 30000 баров с 25.05. 2011г. по 01. 04 2016г:
Разве можно что-либо потерять на Форексе, вооружившись этими индикаторами нажав на БАЙ, когда синяя линия выше красной и на СЕЛЛ, когда красная линия выше синей? Выясняется, что, Медведи окончательно добились лидерства на рынке с 01. 08. 2008г. и всегда контролировали Быков, временно отпуская их на волю для отвода глаз!
До сих пор рассматривали возможности индикаторов при внутридневной торговле. Теперь выясним их мощь при долгосрочной торговле, задав период N30000 на ТФ Н1 с 13. 07. 2006г. по 25.05. 2011г.:
Следующие 30000 баров с 25.05. 2011г. по 01. 04 2016г:
Разве можно что-либо потерять на Форексе, вооружившись этими индикаторами нажав на БАЙ, когда синяя линия выше красной и на СЕЛЛ, когда красная линия выше синей?
Да, все, особенно по предпоследнему скрину.. не понимаю вашего восторга. Продадите на любом локальном лоу и сольетесь в 0, хороший индикатор
и там еще до этого куча ложных пересечений
Да, все, особенно по предпоследнему скрину.. не понимаю вашего восторга. Продадите на любом локальном лоу и сольетесь в 0, хороший индикатор
и там еще до этого куча ложных пересечений