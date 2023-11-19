Дифференциальный индикатор Султонова - страница 5

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

На выложенных изображениях нет точек входа, там есть только индикаторы повторяющие движение цены. Выбросьте их в форточку.

Юсуф, жду от Вас статью! 

Спасибо за поддержку.
 
Vitaly Muzichenko:

Юсуф, жду от Вас статью! 

присоединяюсь, думаю будет интересно.

с уважением.

 
Yousufkhodja Sultonov:
И как отсюда увидеть относительную силу Быков и Медведей? Индикаторы полностью повторяют движение цены, не внося дополнительную информацию о состоянии рынка для его адекватной оценки. Смена бычьего рынка на медвежий происходит "вдруг", тогда как этому предшествует скрытая жестокая борьба. Не спорю, кому-то и они приносят пользу.

Мы про Фому, не про Ерему)))

 
Vizard_:

Мы про Фому, не про Ерему)))

Ветка создана про Ерёму, так что Фома здесь не уместен.

 
Yousufkhodja Sultonov:

0. Из-за заслуженного уважения, больше не буду;

1. Да;

2. Да;

3. Есть надежный программист, но, он вторые сутки не выходит на связь, возможно, отдыхает от форума. Прошу Вас найти кого-то, чтобы написать быстро;

5. Я могу опубликовать формулы здесь и сейчас?

3. Бывает - у всех есть какие-нибудь дела - все люди, хотя форум про роботов ;)

 
Vitaly Muzichenko:

Ветка создана про Ерёму, так что Фома здесь не уместен.

Первый пост про Фому. Ерему не только видел, но и до дома проводил. И даже предупредил чем все кончится, ведь он бухает...


 

До сих пор рассматривали возможности индикаторов при внутридневной торговле. Теперь выясним их мощь при долгосрочной торговле, задав период N30000 на ТФ Н1 с 13. 07. 2006г. по 25.05. 2011г.:

Следующие 30000 баров с 25.05. 2011г. по 01. 04 2016г:


Разве можно что-либо потерять на Форексе, вооружившись этими индикаторами нажав на БАЙ, когда синяя линия выше красной и на СЕЛЛ, когда красная линия выше синей? Выясняется, что, Медведи окончательно добились лидерства на рынке с 01. 08. 2008г. и всегда контролировали Быков, временно отпуская их на волю для отвода глаз!

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

До сих пор рассматривали возможности индикаторов при внутридневной торговле. Теперь выясним их мощь при долгосрочной торговле, задав период N30000 на ТФ Н1 с 13. 07. 2006г. по 25.05. 2011г.:

Следующие 30000 баров с 25.05. 2011г. по 01. 04 2016г:


Разве можно что-либо потерять на Форексе, вооружившись этими индикаторами нажав на БАЙ, когда синяя линия выше красной и на СЕЛЛ, когда красная линия выше синей?

Да, все, особенно по предпоследнему скрину.. не понимаю вашего восторга. Продадите на любом локальном лоу и сольетесь в 0, хороший индикатор

и там еще до этого куча ложных пересечений

 
Maxim Dmitrievsky:

Да, все, особенно по предпоследнему скрину.. не понимаю вашего восторга. Продадите на любом локальном лоу и сольетесь в 0, хороший индикатор

и там еще до этого куча ложных пересечений

Вам следует торговать не в долго-срок, а во внутри-дневном или средне-срочном режиме. Укажите любой период и я покажу Вам как нужно торговать в средне-срочном режиме.
 
Нужно срочно писать робота по индикатору и раздавать всем нуждающимся! Так мы все вместе разрушим этот рынок, забрав оттуда все деньги! У рынка просто нет шансов...
123456789101112...49
Новый комментарий