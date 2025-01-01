MetaQuotes Что нужно знать об индикаторах 37 1 2 3 4) У нас сейчас много статей, посвященных индикаторам. Есть примеры индикаторов и статьи о написании индикаторов. С непривычки новичку даже и выбрать трудно - с чего начать, чтобы научиться писать индикаторы. Поэтому я хотел бы дать небольшую подборку, которая может помочь в этом деле. Самая первая...

Automated-Trading "Торговля крюками Росса 2" — узнайте об этой стратегии из видео ( 1 ) Мы продолжаем изучать методы Джо Росса, трейдера-ветерана, который стал одним из первых популяризаторов ценового анализа (price action). В программе: - Где устанавливать стопы. "Естественные" уровни поддержки и "волатильные" стопы - Что такое вход "Slaughterbeck" и как его использовать - Как

MrM Осцилляторы 45 1 2 3 4 5) Есть ли у кого-нибудь большая коллекция осцилляторов (лучше всего работающих в торговом диапазоне), которую он/она собрал/а? Может быть, мы могли бы начать тему, где будут собраны все осцилляторы. И давайте немного выйдем за рамки RSI и Stochastic

Andres Lume Если все INPUT поля одинаковые, то индикатор както дублируется. ( 2 ) Долго мучался. Если установить один индикатор, а потом его же загрузить еще раз, то второй не создается. Панели визуальные перескакивают . Глючит всё и не работает. Если все INPUT поля одинаковые, то индикатор както дублируется. Если поменять хотябы одно значение INPUT, то второй индикатор создается

Andres Lume Горячяя перезагрузка после компиляции ? ( 2 ) Не совсем понятная ситуация. Индикатор стоит на графике. Я изменяю его в редакторе и компилирую. И вижу , но не всегда, что на графике уже возникли изменения, которые я сделал ... Как оно работает ? Старый индикатор полностью удаляется и новый включается ? или это какойт глюк. Я заметил , что не

Pavel Luzin Индикаторы для парного трейдинга для МТ5 13 1 2) Добрый день! Столкнулся с проблемой индикаторов для МТ5... Для Парного трейдинга почти ни каких индикаторов нет, просто беда, Всегда вел торговлю через мт4, использовал стратегии парного трейдинга. Решил перейти на фондовый рынок, на мт5, но столкнулся с этой проблемой, ни где не могу найти

madyu42 Как нарисовать несколько разноцветных линий на графике MQL5? ( 2 ) Доброго времени суток. Не получается создать индикатор, который бы отображал несколько разноцветных линий. Очень мало нашел примеров использований нескольких буферов indicator_color_index. В общем с одной линией и соответственно одним indicator_color_index все получилось . С двумя и тремя все тоже

Mickey Moose Индикатор kdj ( 3 ) За неимением других хочу подогнать его до рабочего состояния. Есть формулы, описания, сетапы? Компа нет с телефона тяжеловато

Igor Nagorniuk нужна помощь по графике ( 3 ) Здравствуйте. Нужна Ваша помощь по графике в mql5. Дело в том, что я не могу поставить два луча в индикаторе с лева на право(из истории в будущее). Что у меня получается А нужно, что бы вот это получилось Проблема в том что если я исправляю на диагонали

Kenturion MT5 для планшета, канал тренда ( 2 ) Всем приветы. Есть ли индикатор канала тренда для планшета и как поставить

Fortstrend Индикатор самого большого бара ( 5 ) Есть ли такой индикатор самого большого бара например чвс,то есть в какой час обычно самое большое движение рынка ? Напишите кто умеет,если не сложно.Например за месяц проверить самый длинные бары во сколько бывают

Igor Nagorniuk нужна помощь по логике в mql5 12 1 2) Помогите развернуть гистограмму в право от 0 бара, как на скриншоте вот внешняя функция у меня такая void CalculateForecastHistogram() { // Очищаем ТОЛЬКО буферы прогноза ArrayInitialize (bufferForecastUp, 0.0 ); ArrayInitialize (bufferForecastDown, 0.0 ); ArrayInitialize

Fortstrend Аналог на мт5 ( 1 ) На мт5 есть такой индикатор? https://www.mql5.com/ru/code/17430

[Удален] Как найти абсолютный хай за верхней линией ВВ и абсолютный лоу за нихней линией ВВ ( 4 ) Здравствуйте, коллеги. Пожалуйста, помогите.. Как найти абсолютный хай за верхней линией ВВ и абсолютный лоу за нихней линией ВВ ? когда хай заходит в ВВ - стрелку поставить на максимальном хай ЗА ВВ, лоу аналогично когда заходит в канал - стрелку на том минимальном лоу поставить

Al'bert Gumerov Нужно переделать индикатор МТ4 под МТ5 ( 10 ) Нужно переделать индикатор MA Chanels FIBO который написан для МТ4. Требуется переписать его для МТ5

tseby Умоляю помогите. Как перенести индикаторы с мт4 на мт5? ( 7 ) Люди, умоляю вас, на коленях стою, помогите, *** уже горит сильнее вулкана.Есть 3 индикатора, которые изначально должны были стоять в мт4, но мт4 крашится, багается, при применении индикаторов, шаблонов, просто падает. Решил перенести на мт5. Мт5 прекрасно работает без глюков и крашей. Но как мне

Kenturion Геометрия в индикаторе ( 7 ) Всем доброго времени суток Вопрос по геометрии индикаторов Возможно ли реализовать в индикаторе контроль расхождения линий относительно друг друга например на основе индикатора MACD или МА ? То есть удаленность линий друг от друга в виде числовых значений то есть некая проверка расположений линий на

Bonapart Индикатор горизонтальных объемов для мт5 ( 4 ) Друзья, добрый день! Прошу поделиться индикатором горизонтальных объемов для мт5. Заранее спасибо

rost_888 помощь в нахождении индикатора total delta ( 1 ) Здравствуйте , подскажите где найди индикатор total delta для мт5 , Спасибо

Elena Baranova Индикатор ZigZag никак не реагирует на изменение параметра Deviation ( 5 ) Меняю этот параметр от 0 до 1000, картина не меняется. Речь о стандартном пользовательском индикаторе MT5

m.kodash iATR ( 4 ) Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, которую не могу толком разрешить. Индикатор ATR на графике отображает 239, а код всегда возвращает 10. Подскажите, в чем может быть проблема? double atrValue = iATR ( NULL , PERIOD_M5 , 14 ); Print (atrValue);

Игорь Евдокимов Масштаб в подокне ( 1 ) Подскажите, может кто-то сталкивался... Индикатор работает в подокне. Отображает 2 параметра. Первый - в автоматическом масштабе, второй - в фиксированном (в процентах). Для первого ничего не ставим, "плавающий" масштаб стоит по умолчанию. Для второго: IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, 0.0);

Vladimir196803 Normalized ZigZag ( 10 ) Большая просьба опубликовать, а то у меня недостаточно прав, не могу прикрепить скриншот. А индикатор, на мой взгляд, очень полезен. Автор - я. Описание: The indicator changes its values in the range from -1 to 1. To normalize the indicator, we use standardization using Z-Score. We also use vectors

Mickey Moose Индикатор вильямса мт4 ( 4 ) Кто то знает как он там устроен? Есть только наличие периода Я хочу повторить на другой платформе а такой же рисунок не получается

Elena Baranova Неправильно отображаются объекты Arrows в МТ4/МТ5 35 1 2 3 4) Вместо стрелок и прочих объектов типа Arrows стали рисоваться просто маленькие прямоугольники. Причем и в МT4 и в MT5. Изменение кода объекта не помогает. В стандартных индикаторах тоже, например, вместо значка фрактал, рисуется прямоугольник. Только что заметила. С чем это может быть связано

Oleg Kubenko Почему я постоянно получаю ошибку в OpenCL версии Bollinger Bands ( 3 ) #property copyright "MetaQuotes Ltd." #property link "www.mql5.com" #property description "Bollinger Bands (OpenCL version)" #include <OpenCL/OpenCL.mqh> // Встраиваем файл кернела в ресурсы #resource "Files\\bb_kernel.txt" as string bbKernelSource //--- индикатор будет рисоваться в окне

Ulovka-22 индикатор Ренко-баров для МТ5 ( 1 ) есть у кого-нибудь в открытом коде? желательно не по клоузам свечей, а по реальным размерам OLHC