Дифференциальный индикатор Султонова - страница 20
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наверное поддержу предыдущего оратора Alexander 2017.09.08 10:17 #184 RU
Yousufkhodja Sultonov:
Инструмент - евродоллар. Индикатор не прогнозирует, он точно указывает на состояние рынка, ежеминутно обновляя данные последнего бара, но, при этом результаты анализа истории не перерисовывает по определению, ничего не ускользнет от его взора, все изменения не "замеченные" индикатором, носят обманный характер, их Вы называете "коррекцией", рынок все равно вернется к вердикту индикатора. В данном случае - твердый БАЙ. Через минуту что случиться, индикатор не знает, узнает только по происшествию этой минуты. Пока Быки не опустятся к Медведям или Медведи не поднимутся к Быкам, вердикт БАЙ не изменится. Рынок ничего не сможет скрыть от индикатора. Я это показал многократно.
Если что-то экстраординарное не случится, то, должны пойти вниз:
у меня пропало желание участвовать в тестах.
Если что-то экстраординарное не случится, то, должны пойти вниз:
Чем это принципиально отличается от разновидности "мувинга"?
Изменится волатильность, частота циклов и Ваш именной индикатор будет точно также лажаться. Придется подбирать (подгонять) окно/точку отсчета и так до бесконечности.
Если что-то экстраординарное не случится, то, должны пойти вниз:
К сожалению случится, Юсуф!!!!!
могу взять для теста, если шлак скажу сразу, но надеюсь вещь стоящая
Отправлен.
Можно и мне? Есть мысль куда прикрутить для пробы.
К сожалению случится, Юсуф!!!!!
Нет, не случилось, ГЭП вниз, как и предполагал индикатор. Причем, движение коснулось только Медведей, Быки не шелохнулись, видимо, в этом и есть особенность ГЭП-ов https://www.mql5.com/ru/charts/7599941/eurusd-m1-e-global-trade
Можно и мне? Есть мысль куда прикрутить для пробы.
Отправлено. Впечатления можете излагать здесь.
Привет Юсуф!
Мне тоже для тестирования вышли пожалуйста. ))
Привет Юсуф!
Мне тоже для тестирования вышли пожалуйста. ))
Отправлено. Впечатления можете излагать также здесь. Код готов не полностью, ищем причину несанкционированной перерисовки.
Пока сильно перегружен своими делами. Но на неделе найду время поглядеть.