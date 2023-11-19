Дифференциальный индикатор Султонова - страница 36

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Ihor Herasko:

Какой ТФ и период показать?

Часовка.

данные всё те же,как были в прошлом  шаблоне.

 
Надо сделать mtf
 
tuma_news:

Часовка.

А шаблон с какого тайма был и период ?

У меня при периоде 24, как рекомендовал Игорь, опять верх взяли Медведи:


 
Yousufkhodja Sultonov:



5 минут назад в общем  разделе  форума разместил просьбу  ,чтобы ускорить модерацию индикатора.

Тему удалили.

Не кажется ли , что индикатор реально представляет угрозу для рынка ?

Спасибо!

 
tuma_news:

Часовка.

данные всё те же,как были в прошлом  шаблоне.


На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.

 
tuma_news:

5 минут назад в общем  разделе  форума разместил просьбу  ,чтобы ускорить модерацию индикатора.

Тему удалили.

Не кажется ли , что индикатор реально представляет угрозу для рынка ?

Спасибо!

Нет, найдут противоядие. Или, как предположили ранее, он сам себе будет противостоять.
 

Господа, в индикаторе  хотелось бы сделать ,чтобы были вертикальные полосочки в точке пересечения.

И вынести в настройки"показывать пересечение"? Да  ? Нет ? (тру/фальце).

 
Ihor Herasko:

На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.


На Н1 есть сходство показаний индикатора, независимо от брокера:


 
Ihor Herasko:

На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.


Хорошо.)

У меня тоже перехая  1,2003 не было.Поэтому пока быки рулят.

 
Yousufkhodja Sultonov:

У меня при периоде 24, как рекомендовал Игорь, опять верх взяли Медведи:


как я заметил, увеличение периода  подходит для внутридня.

А вот у Игоря подходит для долгосрока.Ведь согласно рисунка Игоря, евро находится в растущей фазе.

И согласно моим опционным данным ,ожидается коррекция именно  в 1,1750.

И потом снова рост.А за это время на рисунке Игоря ждём появление  медведей(из-за маленького периода индикатора).

Как видно- это вписывается в модель рисунка Игоря.

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