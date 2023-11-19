Дифференциальный индикатор Султонова - страница 36
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Какой ТФ и период показать?
Часовка.
данные всё те же,как были в прошлом шаблоне.
Часовка.
А шаблон с какого тайма был и период ?
У меня при периоде 24, как рекомендовал Игорь, опять верх взяли Медведи:
5 минут назад в общем разделе форума разместил просьбу ,чтобы ускорить модерацию индикатора.
Тему удалили.
Не кажется ли , что индикатор реально представляет угрозу для рынка ?
Спасибо!
Часовка.
данные всё те же,как были в прошлом шаблоне.
На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2017.09.19
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
5 минут назад в общем разделе форума разместил просьбу ,чтобы ускорить модерацию индикатора.
Тему удалили.
Не кажется ли , что индикатор реально представляет угрозу для рынка ?
Спасибо!
Господа, в индикаторе хотелось бы сделать ,чтобы были вертикальные полосочки в точке пересечения.
И вынести в настройки"показывать пересечение"? Да ? Нет ? (тру/фальце).
На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.
На Н1 есть сходство показаний индикатора, независимо от брокера:
На часовике еще долго будет без перемен - быки рулят.
Хорошо.)
У меня тоже перехая 1,2003 не было.Поэтому пока быки рулят.
У меня при периоде 24, как рекомендовал Игорь, опять верх взяли Медведи:
как я заметил, увеличение периода подходит для внутридня.
А вот у Игоря подходит для долгосрока.Ведь согласно рисунка Игоря, евро находится в растущей фазе.
И согласно моим опционным данным ,ожидается коррекция именно в 1,1750.
И потом снова рост.А за это время на рисунке Игоря ждём появление медведей(из-за маленького периода индикатора).
Как видно- это вписывается в модель рисунка Игоря.