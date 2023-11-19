Дифференциальный индикатор Султонова - страница 31

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Maxim Dmitrievsky:

вчера на сайте ANB тоже подобная инфа прошла

так и знал.... вы , нейросетевики  совсем обнаглели , везде лазите, теперь и почту ANB взломали... 
 
Alexander Ivanov:
Анекдот-триллер.

Говорят за Юсуфом направили около 20-и наемников "Блекуотер" финансируемые Дж.Соросом....

За его чудо-формулами.... 

Еще не все так очевидно, как кажется, например, как формализовать поведение индикатора, сигнализирующего скорое падение фунта обвалом бычьей линии на растущем участке рынка, если, пока, мы ориентируемся только на пересечение линий? https://www.mql5.com/ru/charts/7634245/gbpusd-m1-e-global-trade:


График GBPUSD, M1, 2017.09.18 08:36 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График GBPUSD, M1, 2017.09.18 08:36 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: GBPUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.18 08:36 UTC.
[Удален]  
Alexander Ivanov:
так и знал.... вы , нейросетевики  совсем обнаглели , везде лазите, теперь и почту ANB взломали... 

Так а откуда еще актуальную инфу брать ?)

 
Maxim Dmitrievsky:

Так а откуда еще актуальную инфу брать ?)


))))  

 
Yousufkhodja Sultonov:

Еще не все так очевидно, как кажется, например, как формализовать поведение индикатора, сигнализирующего скорое падение фунта обвалом бычьей линии на растущем участке рынка, если, пока, мы ориентируемся только на пересечение линий? https://www.mql5.com/ru/charts/7634245/gbpusd-m1-e-global-trade:


Вы можете формализовать (обьяснить) поведение своего индикатора во всех случаях, или на некоторых участках Вам самому непонятна его работа? Если первый вариант, то Вам просто нужно обогатить код индикатора доп.условиями. Если второй вариант, то братся за код пока рано...
 
tuma_news:

Приветик всем ! )


Юсуф,  сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?

Спасибо!


В момент "на сейчас" обе версии индикатора сигналят о том, что медведи торжествуют над быками.


 
Ihor Herasko:

В момент "на сейчас" обе версии индикатора сигналят о том, что медведи торжествуют над быками.


Вот !  Хорошо.

А если  брать во внимание точку пересечения линий- в данном случае это будет ХАЙ.И провести линию на графике вправо

На перехае этой линии   смотреть реакцию цены.

И приделать пивоты ,например.

 

А можете скинуть шаблон евро/юсд для МТ 4 ?

Н1 желательно.

Я хочу накинуть свой  пивот и посмотреть что будет.

Спасибо!

 
tuma_news:

А можете скинуть шаблон евро/юсд для МТ 4 ?

Н1 желательно.

Я хочу накинуть свой  пивот и посмотреть что будет.

Спасибо!


Пожалуйста. Правда, Вам он ничего не даст, т. к. нужны индикаторы. Индикаторы будут опубликованы после окончания работы над ними. Думаю, это будет очень скоро. Хотя нужно у Юсуфа спросить, какие по ним планы.

Файлы:
ForTumeNews.tpl  2 kb
 
tuma_news:

Приветик всем ! )


Юсуф,  сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?

Спасибо!

Сначала выростет, а потом упадет, вот и весь прогноз
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