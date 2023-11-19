Дифференциальный индикатор Султонова - страница 31
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вчера на сайте ANB тоже подобная инфа прошла
Еще не все так очевидно, как кажется, например, как формализовать поведение индикатора, сигнализирующего скорое падение фунта обвалом бычьей линии на растущем участке рынка, если, пока, мы ориентируемся только на пересечение линий? https://www.mql5.com/ru/charts/7634245/gbpusd-m1-e-global-trade:
так и знал.... вы , нейросетевики совсем обнаглели , везде лазите, теперь и почту ANB взломали...
Так а откуда еще актуальную инфу брать ?)
Так а откуда еще актуальную инфу брать ?)
))))
Еще не все так очевидно, как кажется, например, как формализовать поведение индикатора, сигнализирующего скорое падение фунта обвалом бычьей линии на растущем участке рынка, если, пока, мы ориентируемся только на пересечение линий? https://www.mql5.com/ru/charts/7634245/gbpusd-m1-e-global-trade:
Приветик всем ! )
Юсуф, сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?
Спасибо!
В момент "на сейчас" обе версии индикатора сигналят о том, что медведи торжествуют над быками.
В момент "на сейчас" обе версии индикатора сигналят о том, что медведи торжествуют над быками.
Вот ! Хорошо.
А если брать во внимание точку пересечения линий- в данном случае это будет ХАЙ.И провести линию на графике вправо
На перехае этой линии смотреть реакцию цены.
И приделать пивоты ,например.
А можете скинуть шаблон евро/юсд для МТ 4 ?
Н1 желательно.
Я хочу накинуть свой пивот и посмотреть что будет.
Спасибо!
А можете скинуть шаблон евро/юсд для МТ 4 ?
Н1 желательно.
Я хочу накинуть свой пивот и посмотреть что будет.
Спасибо!
Пожалуйста. Правда, Вам он ничего не даст, т. к. нужны индикаторы. Индикаторы будут опубликованы после окончания работы над ними. Думаю, это будет очень скоро. Хотя нужно у Юсуфа спросить, какие по ним планы.
Приветик всем ! )
Юсуф, сообщите, пожалуйста, прогноз по евро/долл по вашему чудесному индикатору ?
Спасибо!