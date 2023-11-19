Дифференциальный индикатор Султонова - страница 19
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Здесь нет цели найти грааль, его не существует по определению конкурентного рынка. Если кто сможет, явным образом, превратить его в монопольный, то, может появиться призрачная возможность получить или устроить грааль.
Что есть грааль? Можете дать определение этому зверю?
Что есть грааль? Можете дать определение этому зверю?
Я могу дать с ваших слов: "Грааль это то, что ещё не найдено" )
Я могу дать с ваших слов: "Грааль это то, что ещё не найдено" )
Грааль - это нереализованная мечта. Грааль разбивается в момент реализации мечты -- и поэтому надо опять искать грааль, тобишь формировать новую мечту. Потому что без мечты нет и грааля.
где-то так ;)))
Может быть индикатор и кривой, не сходящийся, с незафиксированной точкой отсчета и перерисовывающийся. Но будем справедливы и отдадим должное: прогноз Юсуфа был верен и евра пошла вверх и на данный момент профит по его прогнозу уже более 150 4-значных пипсов вопреки мнениям его противников.
Инструмент - евродоллар. Индикатор не прогнозирует, он точно указывает на состояние рынка, ежеминутно обновляя данные последнего бара, но, при этом результаты анализа истории не перерисовывает по определению, ничего не ускользнет от его взора, все изменения не "замеченные" индикатором, носят обманный характер, их Вы называете "коррекцией", рынок все равно вернется к вердикту индикатора. В данном случае - твердый БАЙ. Через минуту что случиться, индикатор не знает, узнает только по происшествию этой минуты. Пока Быки не опустятся к Медведям или Медведи не поднимутся к Быкам, вердикт БАЙ не изменится. Рынок ничего не сможет скрыть от индикатора. Я это показал многократно.
евродоллар Вниз пойдёт.
Привет, Олег! Какие веские доводы? Пока индикатор на 99% - то уверен, что, пойдет вверх. Он не признает несанкционированные движения вниз, считая это коррекцией. Все равно будет так, как рассчитал индикатор на данный момент.
Может быть индикатор и кривой, не сходящийся, с незафиксированной точкой отсчета и перерисовывающийся. Но будем справедливы и отдадим должное: прогноз Юсуфа был верен и евра пошла вверх и на данный момент профит по его прогнозу уже более 150 4-значных пипсов вопреки мнениям его противников.
Может быть индикатор и кривой, не сходящийся, с незафиксированной точкой отсчета и перерисовывающийся. Но будем справедливы и отдадим должное: прогноз Юсуфа был верен и евра пошла вверх и на данный момент профит по его прогнозу уже более 150 4-значных пипсов вопреки мнениям его противников.
Yousufkhodja Sultonov:
Спасибо, Александр, за понимание и поддержку.
Благодарите за критику - она помогает нам развиваться. Что толку благодарить за восхваление?
Один удачный прогноз ничем не отличается от гадания на монетке. Юсуф, у Вас была целая туча сигналов по Вашим теориям. Где они все?
Может быть индикатор и кривой, не сходящийся, с незафиксированной точкой отсчета и перерисовывающийся. Но будем справедливы и отдадим должное: прогноз Юсуфа был верен и евра пошла вверх и на данный момент профит по его прогнозу уже более 150 4-значных пипсов вопреки мнениям его противников.
И что Вам мешает ее зафиксировать у себя на счете?
Может быть индикатор и кривой, не сходящийся, с незафиксированной точкой отсчета и перерисовывающийся. Но будем справедливы и отдадим должное: прогноз Юсуфа был верен и евра пошла вверх и на данный момент профит по его прогнозу уже более 150 4-значных пипсов вопреки мнениям его противников.
Согласен.
Благодарите за критику - она помогает нам развиваться. Что толку благодарить за восхваление?
Один удачный прогноз ничем не отличается от гадания на монетке. Юсуф, у Вас была целая туча сигналов по Вашим теориям. Где они все?
Уважаемый Дмитрий, и Вас благодарю за конструктивное замечание и Вашему вниманию представляю "второй" прогноз. Перед уходом в гости к знакомым часа 3 назад, я зафиксировал показания индикатора с уверенностью, что, теперь цена упадет и по возвращению увидел правильность прогноза индикатора:
Если что-то экстраординарное не случится, то, должны пойти вниз: