Дифференциальный индикатор Султонова - страница 35

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Ihor Herasko:

Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?

Странно. У меня на М1 стабильно рулят Медведи https://www.mql5.com/ru/charts/7641844/eurusd-m1-e-global-trade:


График EURUSD, M1, 2017.09.19 14:09 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.19 14:09 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.19 14:09 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Странно.
у каждого ДЦ свой котировочный аппарат и своя формула вывода котировок.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Странно.

В принципе, не странно. Ведь разница в котировках - нормальное явление. Разные показания одного и того же индикатора в различных брокеров - тоже норма. У большинства индикаторов это не очень критично. А вот для DA с большим периодом - критично, т. к. накапливается ошибка, выходящая за пределы всех допустимых погрешностей. Для относительно небольших периодов расчета индикатора (по моим прикидкам - до 50) разность показаний находится в пределах допустимой погрешности.

 
tuma_news:
у каждого ДЦ свой котировочный аппарат и своя формула вывода котировок.
Вот это для меня новость. Но, на каком-то минимальном ТФ они должны совпадать, иначе, трейдеры должны поднять шум.
 
tuma_news:

Господа,  кто  готов  мне  написать робота по индикатору Султонова? (если селл реально будет на 1,2010).

Стратегия готовая.

Да подождите с этим. Сначала в руках хотя бы индикатор подержите. Надеюсь, на этой неделе его опубликуют. А там уже будем о советнике думать. Тем более, если правила - это пересечение линий, пусть даже с фильтром расстояния, то советник написать нетрудно.

P. S. Сегодня еще и версию для МТ5 разместил в Code Base.
 
Ihor Herasko:

В принципе, не странно. Ведь разница в котировках - нормальное явление. Разные показания одного и того же индикатора в различных брокеров - тоже норма. У большинства индикаторов это не очень критично. А вот для DA с большим периодом - критично, т. к. накапливается ошибка, выходящая за пределы всех допустимых погрешностей. Для относительно небольших периодов расчета индикатора (по моим прикидкам - до 50) разность показаний находится в пределах допустимой погрешности.

Нам приходится менять опорный ТФ? Вот, на ТФ Д1 при N = 100:

Господа, видимо, скоро "пасть" (кого?) скоро закроется, как и другие паттерны. Значит, явного тренда вверх нет. Предложите, пож., Пасть кого из животных нам лучше выбрать? На подобие Аллигатора, но, он уже "занят".

 
Yousufkhodja Sultonov:
Нам приходится менять опорный ТФ?

ТФ - в любом случае предпочтения трейдеров. Так что говорить именно об опорном ТФ не стоит.

Поэкспериментировал с периодами и ТФ. Вот, к примеру, для М5 и периодом "сутки" (288 баров) вид кривых у двоих брокеров очень похож. Значительных расхождений не вижу. Разница лишь в том, когда регистрируется то или иное пересечение. По времени они сдвинуты на 1-2 бара.


 
Ihor Herasko:

ТФ - в любом случае предпочтения трейдеров. Так что говорить именно об опорном ТФ не стоит.

Поэкспериментировал с периодами и ТФ. Вот, к примеру, для М5 и периодом "сутки" (288 баров) вид кривых у двоих брокеров очень похож. Значительных расхождений не вижу. 


Да, четко видны реакция индикатора на настрой рынка. Вот, еще, период 24 на М1 для скальперов:


 
Ihor Herasko:


Господа, что на евро сейчас?

 
tuma_news:

Господа, что на евро сейчас?


Какой ТФ и период показать?

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