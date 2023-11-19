Дифференциальный индикатор Султонова - страница 35
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Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?
Странно. У меня на М1 стабильно рулят Медведи https://www.mql5.com/ru/charts/7641844/eurusd-m1-e-global-trade:
Странно.
Странно.
В принципе, не странно. Ведь разница в котировках - нормальное явление. Разные показания одного и того же индикатора в различных брокеров - тоже норма. У большинства индикаторов это не очень критично. А вот для DA с большим периодом - критично, т. к. накапливается ошибка, выходящая за пределы всех допустимых погрешностей. Для относительно небольших периодов расчета индикатора (по моим прикидкам - до 50) разность показаний находится в пределах допустимой погрешности.
у каждого ДЦ свой котировочный аппарат и своя формула вывода котировок.
Господа, кто готов мне написать робота по индикатору Султонова? (если селл реально будет на 1,2010).
Стратегия готовая.
Да подождите с этим. Сначала в руках хотя бы индикатор подержите. Надеюсь, на этой неделе его опубликуют. А там уже будем о советнике думать. Тем более, если правила - это пересечение линий, пусть даже с фильтром расстояния, то советник написать нетрудно.P. S. Сегодня еще и версию для МТ5 разместил в Code Base.
В принципе, не странно. Ведь разница в котировках - нормальное явление. Разные показания одного и того же индикатора в различных брокеров - тоже норма. У большинства индикаторов это не очень критично. А вот для DA с большим периодом - критично, т. к. накапливается ошибка, выходящая за пределы всех допустимых погрешностей. Для относительно небольших периодов расчета индикатора (по моим прикидкам - до 50) разность показаний находится в пределах допустимой погрешности.
Нам приходится менять опорный ТФ? Вот, на ТФ Д1 при N = 100:
Господа, видимо, скоро "пасть" (кого?) скоро закроется, как и другие паттерны. Значит, явного тренда вверх нет. Предложите, пож., Пасть кого из животных нам лучше выбрать? На подобие Аллигатора, но, он уже "занят".
Нам приходится менять опорный ТФ?
ТФ - в любом случае предпочтения трейдеров. Так что говорить именно об опорном ТФ не стоит.
Поэкспериментировал с периодами и ТФ. Вот, к примеру, для М5 и периодом "сутки" (288 баров) вид кривых у двоих брокеров очень похож. Значительных расхождений не вижу. Разница лишь в том, когда регистрируется то или иное пересечение. По времени они сдвинуты на 1-2 бара.
ТФ - в любом случае предпочтения трейдеров. Так что говорить именно об опорном ТФ не стоит.
Поэкспериментировал с периодами и ТФ. Вот, к примеру, для М5 и периодом "сутки" (288 баров) вид кривых у двоих брокеров очень похож. Значительных расхождений не вижу.
Да, четко видны реакция индикатора на настрой рынка. Вот, еще, период 24 на М1 для скальперов:
Господа, что на евро сейчас?
Господа, что на евро сейчас?
Какой ТФ и период показать?