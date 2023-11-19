Дифференциальный индикатор Султонова - страница 3

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Если это генеальное открытие... то я таких индикаторов больше 100 создал, надо было все своим именем называть и сюда ввкладывать)
 
Yousufkhodja Sultonov:
В принципе, можно. Для этого программист должен применить соответствующий коэффициент, позволяющий привести в соответствие диапазон показаний индикатора с диапазоном текущей цены. Например, в данном случае, показания индикатора нужно умножать на 2 и тогда, мы попадаем в область изменения цены в настоящее время и индикатор можно увидеть прямо на графике цены. Не знаю, смог доходчиво объяснить или нет, но, смысл должен быть понятен.

хорошо, тогда можно пример инструментов с наложенным на график индикатором?

все же интересно что он показывает в реальных условиях

понимаю что он только в виде набросков, но вдруг мысль правильная?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Во первых - не нужно вырывать кусок из общего контекста поведения индикатора и во вторых - пусть советник будет руководствоваться правилом пересечений и установит 63 ордера на продажу до пересечении  DA-шек и закрыв их, откроет 37 ордера на покупку, после их пересечения, в рассматриваемом отрезке рынка и, в итоге,окажется в большом плюсе, потеряв, конечно, часть прибыли от максимально возможной. Или Вы способны не заметить этот очевидный факт? Или по прежнему будете твердить о незначительной потере на "желтом" участке, против прибыли на "светлых" участках? Анализируя историю нельзя и глупо рассчитывать на 100-% - ную прибыль и рынок никогда этого не позволит. Руководствуясь условием пересечений DA-шек, советник никогда, или почти никогда, не окажется в итоговом минусе, поскольку, принцип построения DA-шек с одинаковыми периодами основан на неизбежном состязании Быков и Медведей, тогда как пересечения 2-х МА-шек с разными периодами является свойством любого числового ряда, и не связанны с рыночными баталиями.

Ваша конструктивная критика вынудила меня разработать вспомогательный, уточняющий, индикатор DDA повторным дифференцированием индикатора DA, которого проверим на очередной серии данных из 100 значений цены на ТФ Н1 с 8-00 25.07 2006г. по 12-00 31. 07. 2006г:

Теперь, совершенно ясно, откуда нужно начинать покупку.

хоть что то, куда то двинулось в результате критики. 

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:

хоть что то, куда то двинулось в результате критики. 

с уважением.

Благодарю Вас.
 

Индикаторы с периодом 24 на ТФ1 выглядят так, причем, на индикатор DA синяя линия - "сила" Быков, а красная "сила" Медведей, а на индикаторе DDA если линия направлена вверх - сильны Быки, вниз - сильны Медведи:


 
Yousufkhodja Sultonov:

 Быков,  Медведей...

Пора выпускать и других зверушек)

 
Vizard_:

Пора выпускать и других зверушек)

Котиков!)
 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые программисты! Предлагаю создать указанный не перерисовывающийся, не имеющий периодов, не зависящий от ТФ и не запаздывающийся индикатор, принцип построения которого ясен из приведенных таблицы и рисунков. Индикатор можно запускать как сразу после запуска терминала, так и с привлечением исторических данных - от этого его показания не изменятся. Отвечу на все вопросы, касающиеся построения индикатора. Буду признателен тому, кто обнаружит, что, подобный индикатор уже разрабатывался и известен на просторах интернета. 

Здесь время отложено в часах.

Жаль, что, мне не удалось совместить графики по фазе, но, видимо, поймете, что, они в реале совпадают по фазе. Видно, что, индикатор даже немного опережает цену и, возможно, имеет прогностическую способность. Убедимся, как только создадим индикатор в коде. Возможно, в дальнейшем, нам удастся по оси абсцисс откладывать время. Вот, сам индикатор в исходном виде, где по оси ординат отложена Цена, а по оси абсцисс - сумма абсолютных приращений (дифференциалов) Цены через каждый час (можно через любое время, хоть через каждый тик Цены):


Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....

как я понимаю автора ветки, он хочет найти программиста, который ему бесплатно напишет индикатор и все останется в секрете. раз так, то тогда нужно было обращаться во фриланс. если же автор создал ветку, то все что в ней написано и создано должно быть выложено для свободного доступа, а автор этого не желает.
делема понимаете ли.

с уважением.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....

Да чего там писать? Формула проста, он же описал уже. Сначала находим разницу между клосе соседних баров, а потом суммируем полученные разницы. А второй индикатор проделывает тоже самое, но уже не с ценой, а с первым индикатором. Суть около этого крутится. Тот же график, но вид с другого угла.
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