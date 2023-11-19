Дифференциальный индикатор Султонова - страница 3
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В принципе, можно. Для этого программист должен применить соответствующий коэффициент, позволяющий привести в соответствие диапазон показаний индикатора с диапазоном текущей цены. Например, в данном случае, показания индикатора нужно умножать на 2 и тогда, мы попадаем в область изменения цены в настоящее время и индикатор можно увидеть прямо на графике цены. Не знаю, смог доходчиво объяснить или нет, но, смысл должен быть понятен.
хорошо, тогда можно пример инструментов с наложенным на график индикатором?
все же интересно что он показывает в реальных условияхпонимаю что он только в виде набросков, но вдруг мысль правильная?
Во первых - не нужно вырывать кусок из общего контекста поведения индикатора и во вторых - пусть советник будет руководствоваться правилом пересечений и установит 63 ордера на продажу до пересечении DA-шек и закрыв их, откроет 37 ордера на покупку, после их пересечения, в рассматриваемом отрезке рынка и, в итоге,окажется в большом плюсе, потеряв, конечно, часть прибыли от максимально возможной. Или Вы способны не заметить этот очевидный факт? Или по прежнему будете твердить о незначительной потере на "желтом" участке, против прибыли на "светлых" участках? Анализируя историю нельзя и глупо рассчитывать на 100-% - ную прибыль и рынок никогда этого не позволит. Руководствуясь условием пересечений DA-шек, советник никогда, или почти никогда, не окажется в итоговом минусе, поскольку, принцип построения DA-шек с одинаковыми периодами основан на неизбежном состязании Быков и Медведей, тогда как пересечения 2-х МА-шек с разными периодами является свойством любого числового ряда, и не связанны с рыночными баталиями.
Ваша конструктивная критика вынудила меня разработать вспомогательный, уточняющий, индикатор DDA повторным дифференцированием индикатора DA, которого проверим на очередной серии данных из 100 значений цены на ТФ Н1 с 8-00 25.07 2006г. по 12-00 31. 07. 2006г:
Теперь, совершенно ясно, откуда нужно начинать покупку.
хоть что то, куда то двинулось в результате критики.
с уважением.
хоть что то, куда то двинулось в результате критики.
с уважением.
Индикаторы с периодом 24 на ТФ1 выглядят так, причем, на индикатор DA синяя линия - "сила" Быков, а красная "сила" Медведей, а на индикаторе DDA если линия направлена вверх - сильны Быки, вниз - сильны Медведи:
Быков, Медведей...
Пора выпускать и других зверушек)
Пора выпускать и других зверушек)
Уважаемые программисты! Предлагаю создать указанный не перерисовывающийся, не имеющий периодов, не зависящий от ТФ и не запаздывающийся индикатор, принцип построения которого ясен из приведенных таблицы и рисунков. Индикатор можно запускать как сразу после запуска терминала, так и с привлечением исторических данных - от этого его показания не изменятся. Отвечу на все вопросы, касающиеся построения индикатора. Буду признателен тому, кто обнаружит, что, подобный индикатор уже разрабатывался и известен на просторах интернета.
Здесь время отложено в часах.
Жаль, что, мне не удалось совместить графики по фазе, но, видимо, поймете, что, они в реале совпадают по фазе. Видно, что, индикатор даже немного опережает цену и, возможно, имеет прогностическую способность. Убедимся, как только создадим индикатор в коде. Возможно, в дальнейшем, нам удастся по оси абсцисс откладывать время. Вот, сам индикатор в исходном виде, где по оси ординат отложена Цена, а по оси абсцисс - сумма абсолютных приращений (дифференциалов) Цены через каждый час (можно через любое время, хоть через каждый тик Цены):
Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....
Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....
как я понимаю автора ветки, он хочет найти программиста, который ему бесплатно напишет индикатор и все останется в секрете. раз так, то тогда нужно было обращаться во фриланс. если же автор создал ветку, то все что в ней написано и создано должно быть выложено для свободного доступа, а автор этого не желает.
делема понимаете ли.
с уважением.
Вы бы написали формулы, как считать, может кто и сделал. Или свой эксель заархивировали в zip и приложили....