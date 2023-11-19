Дифференциальный индикатор Султонова - страница 43
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В приведенном варианте индикатора DA мы привели вариант, не имеющий ничего общего с РСИ , единственное общее - это получение и использование разностей соседних значений цены, и то, в РСИ между барами, а в DA - внутри 0-го бара. Неужели и на использование разности цен наложено табу Уайдлером?
А ничего общего, потому-что ему до РСИ как амебе до динозавра.
В РСИ экспоненциальное сглаживание, а у вас простое среднее.
И здесь есть разница, которую Вы назвали "незначительной" - в РСИ сглаживание двух линий производится по общему периоду N, а у нас - по фактическим периодам, свойственным, соответственно, линиям Быков и Медведей - BUN и BEN из условия N = BUN + BEN
В начале ошибка была, поэтому очень незначительные различия были. Последняя версия 3 - исправленная. Есть разница, местами сильная, местами нет.
С периодом 14:
РСИ стандартный, и с компонентами посчитанными по методу Юсуфа:
Дмитрий (который Integer), ну я же еще две страницы назад указал, в чем разница между расчетами RSI и DA. Разница незначительная. Если ее убрать, то графики компонент RSI и DA будут идеально совпадать. Никто ведь не говорит, что здесь обсуждается что-то принципиально новое. Есть другой взгляд на методы представления цены. Половина стандартных индикаторов также эксплуатируют одно и то же - усреднение. Тем не менее, все это разные индикаторы.
По крайней мере, именно так (с точностью до нюансов) данные еще никто не раскладывал (может я не нашел попросту). Это не удивительно. Потому что способов разложения реально миллионы. И на каждый из них можно повесить свое имя. Вот захотелось человеку так сделать - пусть делает. Он же не патентует изобретение. К тому же все коды доступны и бесплатны. Кому надо - пусть берет. Не надо - ну никто же не навязывает.
Смешно. Все кричат, что идея ерундовая, но в теме уже пятый десяток страниц пошел. А в хороших темах почему-то и страница редко набирается.
Со своей стороны я честно не понимаю, чем всех так взволновала эта простая методика?
Смешно. Все кричат, что идея ерундовая, но в теме уже пятый десяток страниц пошел. А в хороших темах почему-то и страница редко набирается.
Со своей стороны я честно не понимаю, чем всех так взволновала эта простая методика?
Да, часто в хороших темах и страницы не наберется, а ерундовые более популярны. То так.
Мне, кстати, абсолютно без разницы как индикатор называется, и то, что близок и похож на RSI тоже. Уберите дергание хвостом - это оч. существенный, критичный недостаток, и будет вам счастье нормальный рабочий индикатор. Для этого и надо - изменить SMA на EMA (или что-то подобное) - и хвост, искажающий данные, исчезнет. А превратится он при этом в какой-либо уже известный индикатор или нет - мне без разницы.
В РСИ экспоненциальное сглаживание, а у вас простое среднее.
Дмитрий, не стоит пытаться забрать у Юсуфа "лавры". Это неуместно не только с этической точки зрения, но и с научной.
Как известно из истории науки и техники, многие гениальные открытия и изобретения рождались на основе маленьких отклонений в цифрах или расчетах. Из ничтожных отличий во взглядах или подходах исследователей и инноваторов на обыденные и многократно осмысленные вещи.
Если Юсуф пришел сам к своему индикатору, это по праву его достижение, и он заслуживает право закрепить за собой авторство. Имхо.
Дмитрий, не стоит пытаться забрать у Юсуфа "лавры". Это неуместно не только с этической точки зрения, но и с научной.
Как известно из истории науки и техники, многие гениальные открытия и изобретения рождались на основе маленьких отклонений в цифрах или расчетах. Из ничтожных отличий во взглядах или подходах исследователей и инноваторов на обыденные и многократно осмысленные вещи.
Если Юсуф пришел сам к своему индикатору, это по праву его достижение, и он заслуживает право закрепить за собой авторство. Имхо.
Какие именно?
Дмитрий, не стоит пытаться забрать у Юсуфа "лавры". Это неуместно не только с этической точки зрения, но и с научной.
Как известно из истории науки и техники, многие гениальные открытия и изобретения рождались на основе маленьких отклонений в цифрах или расчетах. Из ничтожных отличий во взглядах или подходах исследователей и инноваторов на обыденные и многократно осмысленные вещи.
Если Юсуф пришел сам к своему индикатору, это по праву его достижение, и он заслуживает право закрепить за собой авторство. Имхо.
Вот чего чего а лавров мне не надо. Согласен обменять на пучку лаврушки для супа.