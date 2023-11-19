Дифференциальный индикатор Султонова - страница 45
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Нет там ничего гениального
Гениальность в умении изобретателя находить точки применения небольших усилий, дающие огромную результативную отдачу.
Гениальность проявляется в осознанном корректировании существующей технологии, подхода или даже моды и получение невероятных "дивидендов" от приложения своих усилий.
Гениально, когда результат кратно превышает усилие.
Гениальность в умении изобретателя находить точки применения небольших усилий, дающие огромную результативную отдачу.
Гениальность проявляется в осознанном корректировании существующей технологии, подхода или даже моды и получение невероятных "дивидендов" от приложения своих усилий.
Гениально, когда результат кратно превышает усилие.
Всё-всё-все, только спокойно!
Наверное, каждый ученый в своей жизни хоть раз сталкивался со «случайным» открытием. Причем, не только наблюдатели, но и теоретики. Вспомним, например, предсказание позитрона Дираком, который вовсе не думал о целом мире античастиц, выписывая свое знаменитое уравнение. Такое нередко бывает, когда при численных расчетах часто обнаруживается что-то, что в них не закладывалось. А всегда ли мы способны замечать случайные, побочные результаты исследований? отсюда: http://www.t-z-n.ru/archives/Kesselman_Na_kogo_upalo_yabloko.pdf
Да, это очень интересный пример.
История полна подобными примерами.
Кстати, практика программирования просто "пестрит" примерами, когда небольшое изменение в расчетах уменьшает потребление ресурсов компьютера в разы. То есть, делает результат гораздо лучше.
Ну, композиты сами по себе - это изобретение еще до Рождества Христова.
Гиксосы 3500 лет назад композитные луки использовали.
Нет там ничего гениального
твоя "гениальная" упёртость...
)))))) написал ""гениальная" упёртость". Видит, что я не реагирую - добавил "твоя"!
Ох уж эти детишки....
...
Если Юсуф пришел сам к своему индикатору, это по праву его достижение, и он заслуживает право закрепить за собой авторство. Имхо.
Первоклассник подошел к учительнице и говорит: "Я заметил, что по мере роста чисел разность их квадратов увеличивается на 2".
Учительница (не только математики) проверила - правда. Посмотрела, почему. Оказалось, это вытекает из школьной формулы (k+1)^2=k^2+2k+1, которая сама является следствием бинома Ньютона.
Мальчик заслуживает закрепления за ним авторства? Как ни крути, это, безусловно, его достижение. Он не мог слышать ни о каком биноме Ньютона, сам обнаружил этот факт.
Первоклассник подошел к учительнице и говорит: "Я заметил, что по мере роста чисел разность их квадратов увеличивается на 2". Учительница (не только математики) проверила - правда. Посмотрела, почему. Оказалось, это вытекает из школьной формулы (k+1)^2=k^2+2k+1, которая сама является следствием бинома Ньютона. Мальчик заслуживает закрепления за ним авторства? Как ни крути, это, безусловно, его достижение.
Безусловно, заслуживает. Однако, это конечно не значит, что авторство будет за ним закреплено...
А вы считаете, что не заслуживает?
Безусловно заслуживает. Однако, это конечно не значит, что авторство будет за ним закреплено...
Думаю, что мальчик заслуживает, чтобы его отметили в школьной стенгазете.
Думаю, что мальчик заслуживает, чтобы его отметили в школьной стенгазете.
Значит, так оцениваете истинное проявление гениальности? Стенгазета и все? Эх, не цените таланты... )
Конечно, нужно развивать в детях скромность и все такое, но отметить достижение по достоинству все таки стоит. Например, снять передачу, или в новостях показать.
Пробный прогон советника: