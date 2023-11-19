Дифференциальный индикатор Султонова - страница 2
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Тогда, возьму с 50-ой точки первого графика по 50-й точки второго графика, т.е., с 2-00 17.07. 13г. по 6-00 21. 07. 13г. 100 значений цены:
Думаю, индикатор успешно справился с заданием.
ГОСПОДА ПРОГРАММИСТЫ, ТРЕЙДЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ! СЕКРЕТ РЫНКА ФОРЕКС РАЗГАДАН ОКОНЧАТЕЛЬНО МОЩЬЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА, ДА ЗДРАВСТВУЮТ МОИ УЧИТЕЛЯ!
Я примерно таким сейчас занимаюсь, но очень много вопросов к правильной реализации, и интерпретации. За прошедшую неделю с 17 сигналов, все 17 отработали в плюс, сегодня было 2 сигнала, и тоже в плюс. Пока предоставить нечего, код на стадии огрызков, так-же как и сама идея. Но то, что дальнейшее движение цены можно прочитать - отрицать не стану. Судя по всему, рынок построен по математической модели, и эту модель скорее всего задают не участники рынка, а машина.
P.S. сказанное не отрицаю, но и не подтверждаю, пока всё на неопределённой стадии
Я примерно таким сейчас занимаюсь, но очень много вопросов к правильной реализации, и интерпретации. За прошедшую неделю с 17 сигналов, все 17 отработали в плюс, сегодня было 2 сигнала, и тоже в плюс. Пока предоставить нечего, код на стадии огрызков, так-же как и сама идея. Но то, что дальнейшее движение цены можно прочитать - отрицать не стану. Судя по всему, рынок построен по математической модели, и эту модель скорее всего задают не участники рынка, а машина.
Думаю, секрет алгоритма этой чудовищной машины найден, если такая машина существует. Дерзайте, возможно, Вы найдете другой путь решения проблемы.
с уважением.
я бы не был так уверен в верности модели. даже не вооруженным взглядом видно что сам сигнал идет с запозданием.
с уважением.
Вооруженным, смекалкой, глазом Вы должны были ещё видеть, что, при неуклонном падении цены, сила Медведей падала, а Быков - росла, а развязка в виде удара Быков оказалось делом времени и не заставила себя ждать!
это вот это(выделено желтым) вы называете "сила Медведей падала, а Быков - росла" ???
с уважением.
это вот это(выделено желтым) вы называете "сила Медведей падала, а Быков - росла" ???
с уважением.
Во первых - не нужно вырывать кусок из общего контекста поведения индикатора и во вторых - пусть советник будет руководствоваться правилом пересечений и установит 63 ордера на продажу до пересечении DA-шек и закрыв их, откроет 37 ордера на покупку, после их пересечения, в рассматриваемом отрезке рынка и, в итоге,окажется в большом плюсе, потеряв, конечно, часть прибыли от максимально возможной. Или Вы способны не заметить этот очевидный факт? Или по прежнему будете твердить о незначительной потере на "желтом" участке, против прибыли на "светлых" участках? Анализируя историю нельзя и глупо рассчитывать на 100-% - ную прибыль и рынок никогда этого не позволит. Руководствуясь условием пересечений DA-шек, советник никогда, или почти никогда, не окажется в итоговом минусе, поскольку, принцип построения DA-шек с одинаковыми периодами основан на неизбежном состязании Быков и Медведей, тогда как пересечения 2-х МА-шек с разными периодами является свойством любого числового ряда, и не связанны с рыночными баталиями.
Ваша конструктивная критика вынудила меня разработать вспомогательный, уточняющий, индикатор DDA повторным дифференцированием индикатора DA, которого проверим на очередной серии данных из 100 значений цены на ТФ Н1 с 8-00 25.07 2006г. по 12-00 31. 07. 2006г:
Теперь, совершенно ясно, откуда нужно начинать покупку.
Юсуф, спасибо, что ты есть!))) угараю...
Юсуф, спасибо, что ты есть!))) угараю...
Ну вот опять - глав.секрет форекса снова разгадан, а я опять нихчего не понял..
Отвечу на все вопросы, касающиеся построения индикатора.
Не могли бы вы пояснить как для обычного тупого программиста - не картинками, а формулами, которые эти картинки формируют? Можете приложить ваш Эксель или он уже топ-секретный?