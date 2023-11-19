Дифференциальный индикатор Султонова - страница 26

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Alexander:

Вы шутите? На М1 когда только открылся 0-й бар, а 1-й закрылся, то 2-й закрылся минуту назад, а 3-й 2 минуты тому назад. И это поздно когда сигналы появляются через 150-200 4-х значных пунктов?


Ну можно и так, про про таймфрейм M1 говорил, Юсуф, как я понял тоже под него изначально свой индикатор делает, ничего не поменяется если таймфрейм увеличить, просто сигналы будут реже, но профит скорее всего будет больше, конечно по 1й сделке, совсем не факт что за период. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз )))

 
Андрей:

Ну можно и так, про про таймфрейм M1 говорил, Юсуф, как я понял тоже под него изначально свой индикатор делает, ничего не поменяется если таймфрейм увеличить, просто сигналы будут реже, но профит скорее всего будет больше, конечно по 1й сделке, совсем не факт что за период. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз )))


Это только мое виденье применения этого индикатора, возможно я ошибаюсь, возможно можно лучше.

 

И да, 3-й бар поздно за 3 минуты может ой как много произойти. 

 

Состояние рынка на данный момент:

https://www.mql5.com/ru/charts/7620230/eurgbp-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620207/gold-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620219/gbpusd-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620222/euraud-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620226/eurchf-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620285/audchf-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620232/eurusd-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620238/eurjpy-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620240/eurcad-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620246/eurnzd-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620249/usdchf-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620254/usdjpy-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620260/usdcad-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620264/audusd-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620267/nzdusd-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620272/gbpchf-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620279/gbpjpy-m1-e-global-trade

https://www.mql5.com/ru/charts/7620285/audchf-m1-e-global-trade

График GOLD, M1, 2017.09.14 15:22 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График GOLD, M1, 2017.09.14 15:22 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: GOLD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.14 15:22 UTC.
 

Вот, не пере-рисовывающийся, индикатор DA https://www.mql5.com/ru/charts/7621709/eurusd-m1-e-global-trade


График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:04 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:04 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.14 22:04 UTC.
 
Теперь, показания индикатора не зависят, также, от момента его запуска https://www.mql5.com/ru/charts/7621733/eurusd-m1-e-global-trade



График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:13 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:13 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.14 22:13 UTC.
 

Внутри-барный индикатор DA, показывающий бычьим или медвежьим был, только-что закрывшийся, 0-вой бар https://www.mql5.com/ru/charts/7621765/eurusd-m1-e-global-trade


График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:29 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.14 22:29 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.14 22:29 UTC.
 
Теперь, индикатор точно указывает на момент смены тренда пересечением линий, без лишних пере-пересечений https://www.mql5.com/ru/charts/7621822/eurusd-m1-e-global-trade



График EURUSD, M1, 2017.09.14 23:00 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.14 23:00 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.14 23:00 UTC.
 

Индикатор DA(100) вот так указывает на моменты входа и выхода из рынка на ТФ Д1, возможно, удастся улучшить оптимизацией периода расчета, а, пока, наугад принято N=100:

Моменты входа и выхода DA(100) на ТФ М1:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Индикатор DA(100) вот так указывает на моменты входа и выхода из рынка на ТФ Д1, возможно, удастся улучшить оптимизацией периода расчета, а, пока, наугад принято N=100:

Моменты входа и выхода DA(100) на ТФ М1:

Судя по дневному графику, бичьё рулит, а медведи отдыхают?

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