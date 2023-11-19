Дифференциальный индикатор Султонова - страница 26
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Вы шутите? На М1 когда только открылся 0-й бар, а 1-й закрылся, то 2-й закрылся минуту назад, а 3-й 2 минуты тому назад. И это поздно когда сигналы появляются через 150-200 4-х значных пунктов?
Ну можно и так, про про таймфрейм M1 говорил, Юсуф, как я понял тоже под него изначально свой индикатор делает, ничего не поменяется если таймфрейм увеличить, просто сигналы будут реже, но профит скорее всего будет больше, конечно по 1й сделке, совсем не факт что за период. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз )))
Ну можно и так, про про таймфрейм M1 говорил, Юсуф, как я понял тоже под него изначально свой индикатор делает, ничего не поменяется если таймфрейм увеличить, просто сигналы будут реже, но профит скорее всего будет больше, конечно по 1й сделке, совсем не факт что за период. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз )))
Это только мое виденье применения этого индикатора, возможно я ошибаюсь, возможно можно лучше.
И да, 3-й бар поздно за 3 минуты может ой как много произойти.
Состояние рынка на данный момент:
https://www.mql5.com/ru/charts/7620230/eurgbp-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620207/gold-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620219/gbpusd-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620222/euraud-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620226/eurchf-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620285/audchf-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620232/eurusd-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620238/eurjpy-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620240/eurcad-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620246/eurnzd-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620249/usdchf-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620254/usdjpy-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620260/usdcad-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620264/audusd-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620267/nzdusd-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620272/gbpchf-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620279/gbpjpy-m1-e-global-trade
https://www.mql5.com/ru/charts/7620285/audchf-m1-e-global-trade
Вот, не пере-рисовывающийся, индикатор DA https://www.mql5.com/ru/charts/7621709/eurusd-m1-e-global-trade
Внутри-барный индикатор DA, показывающий бычьим или медвежьим был, только-что закрывшийся, 0-вой бар https://www.mql5.com/ru/charts/7621765/eurusd-m1-e-global-trade
Индикатор DA(100) вот так указывает на моменты входа и выхода из рынка на ТФ Д1, возможно, удастся улучшить оптимизацией периода расчета, а, пока, наугад принято N=100:
Моменты входа и выхода DA(100) на ТФ М1:
Индикатор DA(100) вот так указывает на моменты входа и выхода из рынка на ТФ Д1, возможно, удастся улучшить оптимизацией периода расчета, а, пока, наугад принято N=100:
Моменты входа и выхода DA(100) на ТФ М1:
Судя по дневному графику, бичьё рулит, а медведи отдыхают?