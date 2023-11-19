Дифференциальный индикатор Султонова - страница 17
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Юсуф, вы не видите проблему, поэтому её для вас как бы и нет. Но она есть. "брать для расчетов только последние N баров истории" не трудно, но ведь не в этом проблема.
Если на каждом баре (а это у вас каждую минуту) "брать для расчетов только последние N баров истории", каждый раз точка отсчёта будет изменяться, вследствие чего линии индикатора на каждом баре будут показывать значения относительно этой новой точки отсчёта. Тобишь, вся картина будет изменяться на каждом баре.
Попробуйте -- увидите.
Олег, я не представляю работу индикатора, по сути Вашего предложения, с заранее неизвестным, периодом. Я создал один из вариантов индикатора с "бесконечным" периодом, когда период индикатора программно менялся на N +1 при открытии очередного бара. Индикатор не перерисовывался, но, особых преимуществ по сравнению с постоянным периодом не проявил. Перерисовка индикатора от бара к бару является следствием изменения рыночной ситуации, за которой индикатор должен следить непрерывно с постоянным периодом. Проблематично терять оперативность в угоду постоянства показаний индикатора. Или я чего-то недопонимаю?
Вы недопонимаете. Час назад ваш индикатор показывал одно, на открытии нового часа он уже покажет другое - была загогулина ни истории одного вида, а станет уже совсем другой. А меняться он должен лишь на новом баре, а всё, что он рисовал ранее, должно остаться без изменений же.
Ну представьте - сегодня вы делаете стул. Легли спать. Просыпаетесь с желанием доделать стул, а там стоит не стул, а табуретка... Но вы же вчера делали стул. Ан-нет - табуретка сегодня вам говорит, что вчера вы делали её... Ладно, смирились... Красите табуретку вспоминая свой стул... Просыпаетесь на утро в надежде посидеть на новой - фиг с ней - табуретке... А там полка на полу лежит и твердит вам - повесьте меня над раковиной - я ж ваша полочка для посуды... Вы меряете температуру - мало-ли..., вродь стул хотели, вчерась табуреточку покрасили, а сегодня уже полочку вешать нужно..., без стула и табуретки. Ну, повесили её со вздохом, купили посуду для неё и ... на утро вместо новой полочки на стене ... вешалка для полотенец...
На следующий день, санитар, поглаживая вас и успокаивая, приговаривает вам: - не волнуйтесь, всё с вашим вёдрышком в порядке..., только дно бы залатать, а то вы не доделали его ...
Олег, я не представляю работу индикатора, по сути Вашего предложения, с заранее неизвестным, периодом. Я создал один из вариантов индикатора с "бесконечным" периодом, когда период индикатора программно менялся на N +1 при открытии очередного бара. Индикатор не перерисовывался, но, особых преимуществ по сравнению с постоянным периодом не проявил. Перерисовка индикатора от бара к бару является следствием изменения рыночной ситуации, за которой индикатор должен следить непрерывно с постоянным периодом. Проблематично терять оперативность в угоду постоянства показаний индикатора. Или я чего-то недопонимаю?
Перерисовка индикатора на последнем баре -- это нормально.
Перерисовка индикатора на всех барах -- это ненормально.
Вы недопонимаете. Час назад ваш индикатор показывал одно, на открытии нового часа он уже покажет другое - была загогулина ни истории одного вида, а станет уже совсем другой. А меняться он должен лишь на новом баре, а всё, что он рисовал ранее, должно остаться без изменений же.
Ну представьте - сегодня вы делаете стул. Легли спать. Просыпаетесь с желанием доделать стул, а там стоит не стул, а табуретка... Но вы же вчера делали стул. Ан-нет - табуретка сегодня вам говорит, что вчера вы делали её... Ладно, смирились... Красите табуретку вспоминая свой стул... Просыпаетесь на утро в надежде посидеть на новой - фиг с ней - табуретке... А там полка на полу лежит и твердит вам - повесьте меня над раковиной - я ж ваша полочка для посуды... Вы меряете температуру - мало-ли..., вродь стул хотели, вчерась табуреточку покрасили, а сегодня уже полочку вешать нужно..., без стула и табуретки. Ну, повесили её со вздохом, купили посуду для неё и ... на утро вместо новой полочки на стене ... вешалка для полотенец...
На следующий день, санитар, поглаживая вас и успокаивая, приговаривает вам: - не волнуйтесь, всё с вашим вёдрышком в порядке..., только дно бы залатать, а то вы не доделали его ...
... ну ладно... и успокоился уже вроде... и глаза прикрыл в расслаблении... а потом глядь -- а там уже и не санитар вовсе! АААА!!!!
;)
... ну ладно... и успокоился уже вроде... и глаза прикрыл в расслаблении... а потом глядь -- а там уже и не санитар вовсе! АААА!!!!
;)
И главное - и не со стула вовсе всё началось, а со скворечника...
Вообщем я думал над этим вопросом и пришёл к выводу, что без дополнительной информации определить силу ПОКУПАТЕЛЕЙ и ПРОДАВЦОВ НЕ ВОЗМОЖНО!!!!!!!
Решить эту проблему можно в двух случаях.....
В первом, это попросить "умные деньги" транслировать куда они встали??? (если что то хочешь узнать, достаточно об этом спросить) НО сами понимаете что это не реально, потому как торговля сойдёт на нет.
Второй способ иметь информацию об "Открытом Интересе" на каждом баре, что тоже не возможно, потому как СМЕ её не вещает.
Вывод: Определить силу быков и медведей можно ТОЛЬКО на дневных данных, так как ОИ публикуется ежедневно, но я этого не делал, так как работаю ИНТРАДЕЙ.
Ну а в целом ход мыслей понятен?????? где рыба......
И да это касаемо форекса, по фонде ОИ можно видеть за каждый бар, может быть поэтому фонда проще???? Думаю нужно перебиратся с форы :-)
И главное - и не со стула вовсе всё началось, а со скворечника...
Вот, что я увидел утром на экране индикатора ситуацию, запущенного ночью, примерно в 00-00 на ТФ М1 с периодом в 1000 баров. К этому моменту индикатор обработал 6*60 =360 новых баров, остальные 640 взял из истории:
Вот картина индикатора, запущенного только-что в 6-00 утра, где индикатор все 1000 баров взял из истории:
При детальном рассмотрении графиков выясняется, что
1. изменился масштаб их представления;
2. вид самих красной и синей линий особенно не изменились;
3. Зато, произошло смещение графиков по вертикали - красная линия приподнялась к синей. И от этого нам кажется, что, верхний и нижний графики разные. От чего произошло такое смещение по вертикали, пока, я понять не могу.
С другой стороны, нас, по идее, сильно не должно волновать вид графика на истории, индикатор выносит вердикт по результатам последнего бара: есть пересечение на последнем баре или нет. Поэтому, опасное, несанкционированное смещение красной линии вверх, может нам сыграть злую шутку и давать ложные пересечения на истории. Надеюсь, что, это не мешает индикатору выносить правильный вердикт на последнем баре. Мы должны выяснить причину вертикального смещения при постоянстве виде линий по горизонтали. Вот Вам, Артем, как возникает проблема скворечника и стула, наверху стул, внизу - скворечница. Эта проблема вертикального смещения может отправить меня в 6-тую палату психбольницы, рядом с Наполеоном и Ньютоном. Видимо, решение этой проблемы искать в коде - почему красная линия меняет свои, уже раз и навсегда рассчитанные, координаты. Один из этих графиков является истиной, но, какой - пока не понятно.
...С другой стороны, нас, по идее, сильно не должно волновать вид графика на истории...
Юсуф! поддерживаю, какая разница, что там нарисовал индикатор в прошлом, если главный его показатель. на последнем, где и принимаем решение, если ему необходимо перерисовыть хвост, для верных построений на последнем баре, элиотчики вон тоже историю прерисовывают и ничего. Другое дело, что это очень необычный индикатор, и классическую ТС на нем не построить, потому, что нельзя просмотреть индикатор на истории и сказать:- тут бы я купил, тут бы продал... Может стоить изменить графическое отображение индикатора? Ну что нам дают 2 иногда пересекающиеся кардиограммы? Отображать на истории только точки прошлых пересечений с сигналом селл или бай.
Можно написать индикатор так, что бы и на истории его смотреть. Проблема, в том, что его придумщик сам не совсем его понимает и не определился еще с таким понятием. как "период индикатора".
...
С другой стороны, нас, по идее, сильно не должно волновать вид графика на истории...
Это означает, что все картинки, которые вы показали в этой теме не имеют смысла.