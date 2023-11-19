Дифференциальный индикатор Султонова - страница 33

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Maxim Dmitrievsky:

ну или когда статью опубликуете, могу сам попробовать различные варианты, может быть там как-то по другому надо будет сделать

Договорились.
 
Yousufkhodja Sultonov:

я реализовал вчера чуть-чуть в другом варианте...

)))
x=1...500
y=sin(x/10)*exp(x*-0.01)


 

Индикатор добавлен в Code Base. Как только публикация будет проверена модератором, дам ссылку.

 
Ihor Herasko:

Индикатор добавлен в Code Base. Как только публикация будет проверена модератором, дам ссылку.

Спасибо.
 
Alexander Ivanov:

Привет!


По евродоллару в покупках.


Так как быки пришли.


Почему  покупки не на лоях , а  в середине диапазона?

 

Господа, дайте  прогноз по индикатору для евро.

Спасибо!

 
tuma_news:

Господа, дайте  прогноз по индикатору для евро.

Спасибо!

Поскольку, рынок рос под управлением Медведей, произошел ожидаемый обвал цены https://www.mql5.com/ru/charts/7641030/eurusd-m1-e-global-trade, о чем я предупредил вчера https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page32#comment_5775970 . Надо было, при желании, следовать этому прогнозу:


График EURUSD, M1, 2017.09.19 11:31 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.19 11:31 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.19 11:31 UTC.
 
tuma_news:

Господа, дайте  прогноз по индикатору для евро.

Спасибо!


Вчера не успел накидать линии. Сегодня вот сделал. Линии стоят на барах, которые открылись сразу после пересечения. Красные линии - медведи сверху, синие - быки сверху. Пересечений даже за два дня было довольно много. Как говорил Юсуф, в советнике нужно будет вводить некую дельту на разность значений линий, чтобы не было такой вот болтанки.

Файлы:
ForTumeNews.tpl  6 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Поскольку, рынок рос под управлением Медведей, произошел ожидаемый обвал цены https://www.mql5.com/ru/charts/7641030/eurusd-m1-e-global-trade, о чем я предупредил вчера https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page32#comment_5775970 . Надо было, при желании, следовать этому прогнозу:



Хм, а у меня другая картинка по евро:

 
Ihor Herasko:

Хм, а у меня другая картинка по евро:



Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?

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