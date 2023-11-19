Дифференциальный индикатор Султонова - страница 33
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ну или когда статью опубликуете, могу сам попробовать различные варианты, может быть там как-то по другому надо будет сделать
я реализовал вчера чуть-чуть в другом варианте...
)))
x=1...500
y=sin(x/10)*exp(x*-0.01)
Индикатор добавлен в Code Base. Как только публикация будет проверена модератором, дам ссылку.
Индикатор добавлен в Code Base. Как только публикация будет проверена модератором, дам ссылку.
Привет!
По евродоллару в покупках.
Так как быки пришли.
Почему покупки не на лоях , а в середине диапазона?
Господа, дайте прогноз по индикатору для евро.
Спасибо!
Господа, дайте прогноз по индикатору для евро.
Спасибо!
Поскольку, рынок рос под управлением Медведей, произошел ожидаемый обвал цены https://www.mql5.com/ru/charts/7641030/eurusd-m1-e-global-trade, о чем я предупредил вчера https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page32#comment_5775970 . Надо было, при желании, следовать этому прогнозу:
Господа, дайте прогноз по индикатору для евро.
Спасибо!
Вчера не успел накидать линии. Сегодня вот сделал. Линии стоят на барах, которые открылись сразу после пересечения. Красные линии - медведи сверху, синие - быки сверху. Пересечений даже за два дня было довольно много. Как говорил Юсуф, в советнике нужно будет вводить некую дельту на разность значений линий, чтобы не было такой вот болтанки.
Поскольку, рынок рос под управлением Медведей, произошел ожидаемый обвал цены https://www.mql5.com/ru/charts/7641030/eurusd-m1-e-global-trade, о чем я предупредил вчера https://www.mql5.com/ru/forum/214529/page32#comment_5775970 . Надо было, при желании, следовать этому прогнозу:
Хм, а у меня другая картинка по евро:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M1, 2017.09.19
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
Хм, а у меня другая картинка по евро:
Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?