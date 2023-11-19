Дифференциальный индикатор Султонова - страница 27

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Vitaly Muzichenko:

Судя по дневному графику, бичьё рулит, а медведи отдыхают?

Да, получается так. Но, Быки двигаются с оглядкой на Медведей, которые поспешили на перехват Быков. Рынок формально остается бычьим. при снижении активности Быков при одновременном повышении резвости Медведей. Думаю, трейдеры получили мощное противоядие от неожиданностей.
 
бики атакують ведмедів?
 
Alexander Ivanov:
бики атакують ведмедів?
Нет, как раз Медведи пошли на атаку Быков. Быки смотрят вниз, а Медведи пошли на перехват Быков, чтобы вновь устроить флэтт или потянуть рынок вниз. Явного тренда вверх нет, похоже на очередной флэттовый паттерн, а не трендовый, как в начале графика, которого продемонстрировали Медведи при падении рынка.
 

Думаю ведмеді поступово відходять :))


Скоро бики приступлять до реалізації плану "Б".

 

Мой вариант реализации:

На М1 быки немного ослабли, но все равно держатся молодцом и, судя по всему, набирают силу.

На М5 торжествуют медведи, но быки наступают им на пятки.

На Н1 доминирование быков даже не обсуждается.

 

Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться. 

Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?

 
Alexander:

Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться. 

Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?


Никакого. Заинтересовало - сделал. Теперь наблюдаю.

 
Ihor Herasko:

Никакого. Заинтересовало - сделал. Теперь наблюдаю.

Не тяжело одному наблюдать? (^.^)

 
Vitaly Muzichenko:

Не тяжело одному наблюдать? (^.^)


Ну почему же одному? Вот целая ветка наблюдателей )))

 
Ihor Herasko:

Мой вариант реализации:

На М1 быки немного ослабли, но все равно держатся молодцом и, судя по всему, набирают силу.

На М5 торжествуют медведи, но быки наступают им на пятки.

На Н1 доминирование быков даже не обсуждается.

Уважаемый Игорь! Ваши прогнозы, приведенные здесь, получили полное свое подтверждение. Благодарю за участие в программе и проделанную работу по созданию альтернативного варианта индикатора!
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