Дифференциальный индикатор Султонова - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Судя по дневному графику, бичьё рулит, а медведи отдыхают?
бики атакують ведмедів?
Думаю ведмеді поступово відходять :))
Скоро бики приступлять до реалізації плану "Б".
Мой вариант реализации:
На М1 быки немного ослабли, но все равно держатся молодцом и, судя по всему, набирают силу.
На М5 торжествуют медведи, но быки наступают им на пятки.
На Н1 доминирование быков даже не обсуждается.
Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться.
Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?
Вряд ли есть смысл сравнивать показания индикатора на разных ТФ т.к. у каждого ТФ свои горизонты и совершенно разная частота поступления сигналов. Сделайте волновую разметку по Эллиотту на М1, на Н1 и D1. Естественно они будут кардинально отличаться.
Какое мнение у Вас по части практической пользы данного индикатора?
Никакого. Заинтересовало - сделал. Теперь наблюдаю.
Никакого. Заинтересовало - сделал. Теперь наблюдаю.
Не тяжело одному наблюдать? (^.^)
Не тяжело одному наблюдать? (^.^)
Ну почему же одному? Вот целая ветка наблюдателей )))
Мой вариант реализации:
На М1 быки немного ослабли, но все равно держатся молодцом и, судя по всему, набирают силу.
На М5 торжествуют медведи, но быки наступают им на пятки.
На Н1 доминирование быков даже не обсуждается.