Дифференциальный индикатор Султонова - страница 37

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я пока отойду.

Ждём перехай 1,2003  и ждём появление медведей.

Спасибо!

 

Механизм перехвата инициативы:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Механизм перехвата инициативы:


Медведи очень динамично завладели рынком.

А какие показатели на сейчас?

Спасибо!

 
Ihor Herasko:


А есть линии за вчерашний день?

Спасибо!

Шаблон,если можно.

 
tuma_news:

Медведи очень динамично завладели рынком.

А какие показатели на сейчас?

Спасибо!


Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:


Уважаемый Юсуф !

Не могли бы вы

 мне сделать шаблон с  линиями в точке пересечения быков  и медведей?

На сейчас.

А то что-то наши парни-программисты  сюда не заходят. )

Раскушали всю прелесть вашего  индикатора  способного обвалить весь фин.рынок и делиться  уже не хотят )

Спасибо!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:


А на верхнем рисунке открыт бай вверху ?

Это демо или реал?

И на нижнем рисунке открыт селл.А бая уже нет.

 
tuma_news:
А на верхнем рисунке открыт бай вверху ?

Это демо или реал?

И на нижнем рисунке открыт селл.А бая уже нет.

Взгляните, лучше, на механизм возврата вчерашнего долга (ГЕП-а) Медведями путем "самопожертвования" или уступки Быкам и догадайтесь, куда нацелилась цена https://www.mql5.com/ru/charts/7652877/eurusd-m1-e-global-trade:


График EURUSD, M1, 2017.09.21 13:54 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2017.09.21 13:54 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.21 13:54 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Взгляните, лучше, на механизм возврата вчерашнего долга (ГЕП-а) Медведями путем "самопожертвования" или уступки Быкам и догадайтесь, куда нацелилась цена https://www.mql5.com/ru/charts/7652877/eurusd-m1-e-global-trade:


ждём завтра лидерство медведей и покупаем  ниже линии вашего селла или ровно от неё)

Разве выгодно продавать  по дешевой цене  картошку?

Может выгоднее  её купить?

Спасибо!

 

А я попрошу прислать шаблон  с линией пересечения Быков и Медведей, когда это событие случится.

Спасибо!

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