Дифференциальный индикатор Султонова - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я пока отойду.
Ждём перехай 1,2003 и ждём появление медведей.
Спасибо!
Механизм перехвата инициативы:
Механизм перехвата инициативы:
Медведи очень динамично завладели рынком.
А какие показатели на сейчас?
Спасибо!
А есть линии за вчерашний день?
Спасибо!
Шаблон,если можно.
Медведи очень динамично завладели рынком.
А какие показатели на сейчас?
Спасибо!
Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:
Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:
Уважаемый Юсуф !
Не могли бы вы
мне сделать шаблон с линиями в точке пересечения быков и медведей?
На сейчас.
А то что-то наши парни-программисты сюда не заходят. )
Раскушали всю прелесть вашего индикатора способного обвалить весь фин.рынок и делиться уже не хотят )
Спасибо!
Медведи вчера, в 20-00, устроили ГЭП, захватили рынок и удерживают его до сих пор:
Это демо или реал?
И на нижнем рисунке открыт селл.А бая уже нет.
А на верхнем рисунке открыт бай вверху ?
Это демо или реал?
И на нижнем рисунке открыт селл.А бая уже нет.
Взгляните, лучше, на механизм возврата вчерашнего долга (ГЕП-а) Медведями путем "самопожертвования" или уступки Быкам и догадайтесь, куда нацелилась цена https://www.mql5.com/ru/charts/7652877/eurusd-m1-e-global-trade:
Взгляните, лучше, на механизм возврата вчерашнего долга (ГЕП-а) Медведями путем "самопожертвования" или уступки Быкам и догадайтесь, куда нацелилась цена https://www.mql5.com/ru/charts/7652877/eurusd-m1-e-global-trade:
Разве выгодно продавать по дешевой цене картошку?
Может выгоднее её купить?
Спасибо!
А я попрошу прислать шаблон с линией пересечения Быков и Медведей, когда это событие случится.
Спасибо!