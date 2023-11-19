Дифференциальный индикатор Султонова - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
выглядит индикатор хорошо, не поспоришь
А в каком месте он выглядит?
Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade , красная линия - Быки, синяя - Медведи, период N= 500 дней:
Рынок бычий, рекомендации БАЙ, поскольку красная линия выше синей.
Традиционный вопрос к Юсуфу. Вы знакомы с индикаторами RSI и ADX, знаете их алгоритмы? Не изобрели ли вы какой-то из них, ну или его разновидность, модификацию?
---
На всякий случай, для тех кто не в теме, несмотря на внешнюю большую. разницу ADX и RSI довольно похожие индикаторы. Можно RSI изобразить тремя линиями, так же и ADX модно изобразить оной линией. Оба индикатора анализируют два раздельных компонента: движение вверх и движение вниз (немного по разному определяемые), а потом значительная разница в финальной обработке этих компонентов.
А в каком месте он выглядит?
там, где совпадает со сменой тренда :)
там, где совпадает со сменой тренда :)
Если я правильно понял про место, пред ним два или три лося не сильно жирных, но все же хороших. Удачный сигнал выглядит фантастически, но скорее всего это случайность, чудес здесь не бывает.
Создан отличный индикатор. Осталось написать книгу как он работает.
Вот мне всегда интересно, как люди так умеют, создать хайп вогруг пустого места? Я вот не умею так, даже вокруг того что есть не умею хайпы создавать. И ведь столько людей вовлечены в процесс.... тут и программист пишет и другие тестируют и уже кто-то в советник готов запихать...
Правда что... - чего кусать яблоко?- вкус знаем приблизительный, видеть - сто раз видели, кусать - сто раз кусали. Вдруг ещё зубы в яблоке останутся... Ну его...
ЗЫ. А знаете, ведь Юсуф остался практически единственным генератором идей на форуме. На четвёртом форуме много было люда интересного. Здесь народ какой-то чванливый остался - интересные люди в большинстве своём поразбежались с форума. Только в сервисах заняты заработками.
А что плохого в том, что человек ищет что-то? Так Юсуф выходит моложе других - в нём искра есть, а остальные всю фукают с высоты своего "достоинства".
Правда что... - чего кусать яблоко?- вкус знаем приблизительный, видеть - сто раз видели, кусать - сто раз кусали. Вдруг ещё зубы в яблоке останутся... Ну его...
ЗЫ. А знаете, ведь Юсуф остался практически единственным генератором идей на форуме. На четвёртом форуме много было люда интересного. Здесь народ какой-то чванливый остался - интересные люди в большинстве своём поразбежались с форума. Только в сервисах заняты заработками.
А что плохого в том, что человек ищет что-то? Так Юсуф выходит моложе других - в нём искра есть, а остальные всю фукают с высоты своего "достоинства".
Примр того, как индикатор не даст рынку обмануть трнйдера оьвоекающим движением вверх при медьвежем рынке https://www.mql5.com/ru/charts/7572224/eurusd-m1-e-global-trade Все продажи последних 4-х часов На ТФ М1 должны закрыться по ТП:
Уважаемые оппоненты индикатора, противопоставившие ему индикаторы RSI и ADX, сможете также уверенно предсказать скорый обвал Цены при растущем рынке, как это, только что, сделал индикатор DA? Мой Вам совет: либо снимайте шляпу, либо молча дождитесь, пока индикатор не докажет своё абсолютное превосходство над всеми индикаторами Форекс, вместе взятыми, чтобы не оконфузиться.