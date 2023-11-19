Дифференциальный индикатор Султонова - страница 9
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В экселе данные-из CSV файла, выбираете свой файлик на диске и там ставите разделитель какой надо
вот в xls как надо теперь
При скачивании ругается - неизвестная сетевая ошибка.
не знаю, у меня скачивается
При скачивании ругается - неизвестная сетевая ошибка.
В нашем случае есть также столбец "дата", что осложняет проблему.
С датай то что не так?
С датай то что не так?
Нет, разобрался.
Получилось все отлично по Вашей схеме, спасибо.
Как в терминале MetaTrader 5 получить нужные данные в csv файл и как потом заменить в этом файле символ "." на символ ",":
Шаг первый:
Шаг 2:
Шаг 3:
Шаг 4:
Шаг 5:
Шаг 6:
Наконец, будем анализировать на ТФ М1. Период N=24, с 4:53 29.03.17г. по 5:23 29.03.17г.:
Период N1000, с 4:53 29.03.17г. по 23:50 29.03.17г.:
Теперь, период N = 10000 с 4:53 29.03.17г по 08:16 30. 06. 17г.:
После ожидаемого скачка цен Медведи отстали от Быков в развитии и рынок сразу стал бычьим. По цене этого не видно, поскольку, она стала флэтовать, для отвода глаз, но, от взор моего индикатора рынок не смог скрыть истинные свои намерения.
Поздравляю всех с рождением мощнейшего инструмента анализа рынка!
Я сделал проще. Написал скрипт
и через секунду получил файл с 6.11.2014 по 1.09.2017 включительно. Правда потом пришлось разделить дату и время на 2 столбца. Так было проще чем дополнять скрипт и переписывать файл.
Если нужен забирайте.
Я сделал проще. Написал скрипт
и через секунду получил файл с 6.11.2014 по 1.09.2017 включительно. Правда потом пришлось разделить дату и время на 2 столбца. Так было проще чем дополнять скрипт и переписывать файл.
Если нужен забирайте.