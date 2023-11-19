Дифференциальный индикатор Султонова - страница 9

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Maxim Dmitrievsky:

В экселе данные-из CSV файла, выбираете свой файлик на диске и там ставите разделитель какой надо

вот в xls как надо теперь

При скачивании ругается - неизвестная сетевая ошибка.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
При скачивании ругается - неизвестная сетевая ошибка.

не знаю, у меня скачивается
 
Yousufkhodja Sultonov:
При скачивании ругается - неизвестная сетевая ошибка.
Может версия эксель разная? Бывает такие нюансы.
 
Evgeny Belyaev:
В нашем случае есть также столбец "дата", что осложняет проблему.
 
Yousufkhodja Sultonov:
В нашем случае есть также столбец "дата", что осложняет проблему.

С датай то что не так?

 
Evgeny Belyaev:

С датай то что не так?

Нет, разобрался.

Получилось все отлично по Вашей схеме, спасибо.

 

Как в терминале MetaTrader 5 получить нужные данные в csv файл и как потом заменить в этом файле символ "." на символ ",":

Шаг первый:

Шаг 1

Шаг 2:

Шаг 2

Шаг 3:

Шаг 3

Шаг 4:

Шаг 4

Шаг 5:

Шаг 5

Шаг 6:

Шаг 6.

 

Наконец, будем анализировать на ТФ М1. Период N=24, с 4:53 29.03.17г. по 5:23 29.03.17г.:


Период N1000, с 4:53 29.03.17г. по 23:50 29.03.17г.:

Теперь, период  N = 10000 с 4:53 29.03.17г по 08:16 30. 06. 17г.:

После ожидаемого скачка цен Медведи отстали от Быков в развитии и рынок сразу стал бычьим. По цене этого не видно, поскольку, она стала флэтовать, для отвода глаз, но, от взор моего индикатора рынок не смог скрыть истинные свои намерения.

Поздравляю всех с рождением мощнейшего инструмента анализа рынка!

 

Я сделал проще. Написал скрипт

/********************Script program start function********************/
void OnStart()
{
 MqlRates mqlRates[];
 int copyed = CopyRates(_Symbol, PERIOD_M1, 0, Bars(_Symbol, PERIOD_M1), mqlRates);
 int handle = FileOpen("EURUSD1.csv", FILE_WRITE|FILE_CSV);
 for(int i = 1; i < copyed; i++)
  {
   FileWrite(handle, mqlRates[i].time, mqlRates[i].open, mqlRates[i].high, mqlRates[i].low, mqlRates[i].close, mqlRates[i].tick_volume);
  }
   FileClose(handle);
 Comment("");
}/********************************************************************/

и через секунду получил файл с 6.11.2014 по 1.09.2017 включительно. Правда потом пришлось разделить дату и время на 2 столбца. Так было проще чем дополнять скрипт и переписывать файл.

Если нужен забирайте.

Файлы:
EURUSDm1.zip  12035 kb
 
Alexey Viktorov:

Я сделал проще. Написал скрипт

и через секунду получил файл с 6.11.2014 по 1.09.2017 включительно. Правда потом пришлось разделить дату и время на 2 столбца. Так было проще чем дополнять скрипт и переписывать файл.

Если нужен забирайте.

Спасибо, конечно воспользуюсь - ведь, это за, почти, 3 года.
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