Дифференциальный индикатор Султонова - страница 18
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3. Зато, произошло смещение графиков по вертикали - красная линия приподнялась к синей. И от этого нам кажется, что, верхний и нижний графики разные. От чего произошло такое смещение по вертикали, пока, я понять не могу.
На 2-м у вас истории больше, поэтому визуально хвост справа сжался, че тут понимать то.
Поймите, проблема любого предсказания упирается в данные. Чем больше данных - тем лучше прогноз, чем меньше - тем он хуже. Достоверно просчитать вероятность ближайшего события или сценария развития ситуации, можно только обладая большим набором разнообразных данных. Однако, что мы имеем? - Только ценовую историю. Какую пользу из этого можно извлечь для хорошего предсказания?
Нужны реальные объемы. И не только они. Для повышения качества прогноза нужно знать текущий открытый интерес (количество открываемых и закрываемых позиций в ту или иную сторону), объемы выставляемых лимитников, выходящие новости, политическую и экономическую ситуацию и т.д... Чем больше данных используется для анализа, - тем точнее прогноз. Этот вывод подтвердит любой математик.
Сама по себе ценовая история - очень скудный материал. Не удивляйтесь, если Ваш индикатор будет "хромать". Это как по количеству и датам появления на форуме, определять что человек будете делать завтра.
Конечно, Вы молодец. Ваша увлеченность, вера в свое дело и успех вдохновляют. Но, не забывайте про элементарный здравый смысл. Это самый простой и эффективный инструмент человеческого ума.
Иллюзии ведут только к провалам...
Юсуф! поддерживаю, какая разница, что там нарисовал индикатор в прошлом, если главный его показатель. на последнем, где и принимаем решение, если ему необходимо перерисовыть хвост, для верных построений на последнем баре, элиотчики вон тоже историю прерисовывают и ничего. Другое дело, что это очень необычный индикатор, и классическую ТС на нем не построить, потому, что нельзя просмотреть индикатор на истории и сказать:- тут бы я купил, тут бы продал... Может стоить изменить графическое отображение индикатора? Ну что нам дают 2 иногда пересекающиеся кардиограммы? Отображать на истории только точки прошлых пересечений с сигналом селл или бай.
Индикатор, запущенный в 6-00:
Запущенный сейчас в 12-28, оба показывают бычий рынок:
Индикатор, запущенный в 6-00:
Запущенный сейчас в 12-28, оба показывают бычий рынок:
Индикатор нужно закрепить в фиксированном масштабе, иначе максимум/минимум "выдавливают" меньшую линию, так сказать "сделать нулевую точку".
На 2-м у вас истории больше, поэтому визуально хвост справа сжался, че тут понимать то.
Индикатор нужно закрепить в фиксированном масштабе, иначе максимум/минимум "выдавливают" меньшую линию, так сказать "сделать нулевую точку".
Как это делается программно?
Это нужно спрашивать у мастера индикаторных дел, коим Я к сожалению, не являюсь.
Привет!
Как там, грааль найден?
Грааль существует до тех пор, пока он не найден. ;)
Грааль существует до тех пор, пока он не найден. ;)