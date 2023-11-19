Дифференциальный индикатор Султонова - страница 10
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Спасибо, конечно воспользуюсь - ведь, это за, почти, 3 года.
На страницу excell влезает на 2 строки больше, чем в этом файле. Если есть необходимость можно попробовать скачать в другой файл более ранние данные. Пришлось подгонять количество баров в терминале.
На страницу excell влезает на 2 строки больше, чем в этом файле. Если есть необходимость можно попробовать скачать в другой файл более ранние данные. Пришлось подгонять количество баров в терминале.
Нужно действовать по принципу - чем больше, тем лучше. Мне удается около 64000 строк данных, но, одновременно можно обрабатывать не более 32000 строк - далее не получится из-за ограничений ресурса Майкрософт в экзеле.
Странные ограничения... Когда-то я помню было 65000 строк, но сегодня увидел
Давно я не занимался excell`ем. Под это количество и подгонял количество баров в окне.
Может от системы 32 или 64 зависит? Вероятнее всего...
Покажу состояние рынка к 25. 08. 17 (данных за последнюю неделю у меня, пока, нет), но это не мешает вынести рынку вердикт к понедельнику 04. 09. 17:
У цены нет никаких шансов к падению, если не случиться что-то экстраординарное событие.
Покажу состояние рынка к 25. 08. 17 (данных за последнюю неделю у меня, пока, нет), но это не мешает вынести рынку вердикт к понедельнику 04. 09. 17:
У цены нет никаких шансов к падению.
Какой инструмент, и горизонт прогноза?
Какой инструмент, и горизонт прогноза?
Инструмент - евродоллар. Индикатор не прогнозирует, он точно указывает на состояние рынка, ежеминутно обновляя данные последнего бара, но, при этом результаты анализа истории не перерисовывает по определению, ничего не ускользнет от его взора, все изменения не "замеченные" индикатором, носят обманный характер, их Вы называете "коррекцией", рынок все равно вернется к вердикту индикатора. В данном случае - твердый БАЙ. Через минуту что случиться, индикатор не знает, узнает только по происшествию этой минуты. Пока Быки не опустятся к Медведям или Медведи не поднимутся к Быкам, вердикт БАЙ не изменится. Рынок ничего не сможет скрыть от индикатора. Я это показал многократно.
евродоллар Вниз пойдёт.
Вниз пойдёт.
Привет, Олег! Какие веские доводы? Пока индикатор на 99% - тов уверен, что, пойдет вверх. Он не признает несанкционированные движения вниз, считая это коррекцией. Все равно будет так, как рассчитал индикатор на данный момент. К сожалению, данные последней недели не введены и это может подвести индикатор. Почему-то, скачивание и повторное скачивание дало сбой с этого момента и до конца недели. Причину не знаю. Поэтому, не могу ничего сказать на счет понедельника. Пусть ответят специалисты, почему это происходит. Очень жаль.:
Ошибка терминала? 55000 строк - нормально, какие-то последних 8000 - не правильно.
Привет, Олег! Какие веские доводы? Пока индикатор на 99% - тов уверен, что, пойдет вверх. Он не признает несанкционированные движения вниз, считая это коррекцией. Все равно будет так, как рассчитал индикатор на данный момент. К сожалению, данные последней недели не введены и это может подвести индикатор. Почему-то, скачивание и повторное скачивание дало сбой с этого момента и до конца недели. Причину не знаю. Поэтому, не могу ничего сказать на счет понедельника. Пусть ответят специалисты, почему это происходит. Очень жаль.:
Привет, Юсуф!
Оперируя данными минутного ТФ, вы делаете прогноз движения дневного ТФ. Неужели вы действительно не замечаете этого несоответствия?
Глядя же на крупные ТФ, нельзя не заметить тенденцию к развороту вниз, что даже на недельном ТФ выглядит (по меньшей мере) как ожидаемый откат вниз :