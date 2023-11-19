Дифференциальный индикатор Султонова - страница 25
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то есть на каждом тике индикатор будет пересчитывать всё окно в 1000 баров?
если ДА, то это очень плохой вариант.
Можно сделать не на каждом тике, хотя и этот вариант осуществим из-за простоты алгоритма расчетов и это уже делает индикатор на каждом тике 0-вого бара, а по завершению очередного бара. Индикатор молниеносно пересчитывает на каждом тике даже информацию в 60 000 минутных баров. Дальше - сил не хватает или возможности терминала ограничены. Экзель тянет тоже 60 000 баров, но отражает только 30 000 баров на графике. Пока, интуитивно, заметил, что, достаточно анализировать 1000 минутных баров. Точно можно узнать, пройдя этап оптимизации на истории. Вот вид индикатора для скальперов с периодом в 1 бар (внутрибарный индикатор):
С периодом 1000 для внутридневной торговли:
И с периодом в 60 000 баров для долгосрочной торговли (хотя, сам не проверял эффективность такой торговли):
В долгосрочном плане, Быки оказались значительно сильнее Медведей.
Вот так выглядит индикатор с периодом в 500 минутных баров:
Если методика расчета не дает возможности сделать линии статическими во времени, а значение имеет только текущие показания индикатора (на 0 баре), нельзя ли сделать индикацию не линиями? Пусть будет не так наглядно, зато не будет вводить в заблуждение... Для того чтобы прикрутить к советнику линии не нужны.
Вот, индикатор DA(500), запущенный ночью в момент запуска:
Он-же показывал утром:
перезапуск утром:
Индикатор DA(700), запущенный утром с бОльшим периодом, чтобы совместить момент запуска с ночным индикатором DA(500):
Индикатор DA(1000), запущенный утром, по которому судили до сих пор о поведении индикатора:
Этот-же индикатор DA(1000), запущенный ночью, показывал утром:
Теперь, можно делать выводы.
Согласен с версией точки отсчета, но, изменения в самих линиях не произошли. А советник будет работать по результатам расчетов на 0-вом баре, которые одинаковы всегда, когда-бы не запустили индикатор. Советник не работает с линиями, а работает по факту пересечения на 0-вом баре. Если баров будет 10, то, произойдет то-же самое на 0-вом баре.
Это неверный подход. На 0-м баре может случиться несколько пересечений и уходов обратно, таким образом будет открыто-закрыто несколько ордеров в убыток. Факт пересечения линий обычно фиксируют по относительному положению линий на 2-м и 1-м баре при формировании нового.
Это неверный подход. На 0-м баре может случиться несколько пересечений и уходов обратно, таким образом будет открыто-закрыто несколько ордеров в убыток. Факт пересечения линий обычно фиксируют по относительному положению линий на 2-м и 1-м баре при формировании нового.
Это неверный подход. На 0-м баре может случиться несколько пересечений и уходов обратно, таким образом будет открыто-закрыто несколько ордеров в убыток. Факт пересечения линий обычно фиксируют по относительному положению линий на 2-м и 1-м баре при формировании нового.
Я подозреваю, что доведенный до ума, он может использоваться в качестве фильтра, для трендовых/флетовых стратегий для подтверждения входа.
Я подозреваю, что доведенный до ума, он может использоваться в качестве фильтра, для трендовых/флетовых стратегий для подтверждения входа.
Я подозреваю, что доведенный до ума, он может использоваться в качестве фильтра, для трендовых/флетовых стратегий для подтверждения входа.
В принципе ДА.
Любой сигнал может быть использован как фильтр при наличии более надежного сигнала. Хороший фильтр не намного уступает самому сигналу по ценности.
Андрей, Вы не предполагаете- ли, что он сам может самостоятельно стать источником сигнала на покупку/продажу?
Судя по тому, что я видел, он и на последних (0,1,2) барах сильно перерисовывается, т. е. возможна ситуация когда на одном M1 баре за минуту будет 10 противоположных сигналов! если же брать за сигнал 3-й бар, то обычно уже слишком поздно, я бы принимал решение по текущей цене и пробое ей уровней сигнализирующих о тренде а не флете, а сигнал вашего индикатора отфильтровывал бы ложные пробития против тренда, который я надеюсь DA ,будет четко и однозначно определять хотя бы к 4-му бару (т. е. мы не прогнозируем, а видим текущее положение дел, с запозданием всего на пару минут) а сигналы получаем от текущей цены... как-то так...
Судя по тому, что я видел, он и на последних (0,1,2) барах сильно перерисовывается, т. е. возможна ситуация когда на одном M1 баре за минуту будет 10 противоположных сигналов! если же брать за сигнал 3-й бар, то обычно уже слишком поздно, я бы принимал решение по текущей цене и пробое ей уровней сигнализирующих о тренде а не флете, а сигнал вашего индикатора отфильтровывал бы ложные пробития против тренда, который я надеюсь DA ,будет четко и однозначно определять хотя бы к 4-му бару (т. е. мы не прогнозируем, а видим текущее положение дел, с запозданием всего на пару минут) а сигналы получаем от текущей цены... как-то так...
Вы шутите? На М1 когда только открылся 0-й бар, а 1-й закрылся, то 2-й закрылся минуту назад, а 3-й 2 минуты тому назад. И это поздно когда сигналы появляются через 150-200 4-х значных пунктов?