Дифференциальный индикатор Султонова - страница 11

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Олег avtomat:

Привет, Юсуф!  

Оперируя данными минутного ТФ, вы делаете прогноз движения дневного ТФ.  Неужели вы действительно не замечаете этого несоответствия?

Глядя же на крупные ТФ, нельзя не заметить тенденцию к развороту вниз, что даже на недельном ТФ выглядит (по меньшей мере) как ожидаемый откат вниз :


1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения. Это будет сделано после получения кода индикатора. Пока, кустарным экзелем не могу себе это позволить.

2. Нет у меня последних данных с 25 08 по 29 08, поэтому, пока я пас в каких либо прогнозах. Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда, будем крутить его вдоль и поперек по всем ТФ и любой глубине истории на любом инструменте. Это были упражнения, чтобы увереннее создавать код. Думаю, упражнения получились нормально. На Этом с экзелем прощаемся.

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения. Это будет сделано после получения кода индикатора. Пока, кустарным экзелем не могу себе это позволить.

2. Нет у меня последних данных с 25 08 по 29 08, поэтому, пока я пас в каких либо прогнозах. Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда, будем крутить его вдоль и поперек по всем ТФ и любой глубине истории на любом инструменте. Это были упражнения, чтобы увереннее создавать код. Думаю, упражнения получились нормально. На Этом с экзелем прощаемся.


1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.

Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.

2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...

Желаю вам успехов, Юсуф.

 
Олег avtomat:

1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.

Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.

2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...

Желаю вам успехов, Юсуф.

На самом деле Я скептически отношусь к таким вещам, но здесь почему-то верю в положительный результат. Цена ведь не образуется сама по себе, её делают, поэтому успех прогнозирования не исключён.

Слежу за темой.

 
Vitaly Muzichenko:

На самом деле Я скептически отношусь к таким вещам, но здесь почему-то верю в положительный результат. Цена ведь не образуется сама по себе, её делают, поэтому успех прогнозирования не исключён.

Слежу за темой.

Наверное, Вы заметили, что сделали с рынком за 1 минуту - полностью перевернули, причем, несколько часов всех водили за нос, изображая флэтт. только индикатор эту махинацию заметил через минуту.
 
Олег avtomat:

1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.

Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.

2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...

Желаю вам успехов, Юсуф.

На самом деле, на рынке не существуют ТФ. Это придумали от без-исходности сами трейдеры! Были-бы тиковые - работал-бы на них. А пока на М1, потому, что, это то, что есть.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
На самом деле, на рынке не существуют ТФ. Это придумали от без-исходности сами трейдеры! Были-бы тиковые - работал-бы на них. А пока на М1, потому, что, это то, что есть.

ТФ - это временнЫе циклы, можно сказать жизненные циклы. Они присутствуют не только на рынке, а повсюду в природе. Все процессы во вселенной развиваются циклически, и рынок также подчиняются этим циклам, поскольку сам является элементом вселенной. 

И пока сами трейдеры это не поймут, будут страдать от безысходности ;)

[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Наверное, Вы заметили, что сделали с рынком за 1 минуту - полностью перевернули, причем, несколько часов всех водили за нос, изображая флэтт. только индикатор эту махинацию заметил через минуту.

Не за одну минуту, а за двое суток, не отражённых на графике -- выходные дни.   Это гэп на открытии (да и то какие-то несчастные 25 пунктов [4-знак]). Обычное дело.

Но кардинально ничего не изменилось. И открытие рынка не изменило тенденции, а даже наоборот - усилило её.
 

Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade , красная линия - Быки, синяя - Медведи, период N= 500 дней:

Рынок бычий, рекомендации БАЙ, поскольку красная линия выше синей.

График EURUSD, D1, 2017.09.03 21:47 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, D1, 2017.09.03 21:47 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: D1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.03 21:47 UTC.
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Yousufkhodja Sultonov:

Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade:



Выведите на свободное поле резюме. Что он говорит-показывает? Каковы, в соответствии с показаниями индикатора, должны быть действия трейдера?

 

ТФ М1, период N = 1000:


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