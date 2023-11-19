Дифференциальный индикатор Султонова - страница 11
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Привет, Юсуф!
Оперируя данными минутного ТФ, вы делаете прогноз движения дневного ТФ. Неужели вы действительно не замечаете этого несоответствия?
Глядя же на крупные ТФ, нельзя не заметить тенденцию к развороту вниз, что даже на недельном ТФ выглядит (по меньшей мере) как ожидаемый откат вниз :
1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения. Это будет сделано после получения кода индикатора. Пока, кустарным экзелем не могу себе это позволить.
2. Нет у меня последних данных с 25 08 по 29 08, поэтому, пока я пас в каких либо прогнозах. Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда, будем крутить его вдоль и поперек по всем ТФ и любой глубине истории на любом инструменте. Это были упражнения, чтобы увереннее создавать код. Думаю, упражнения получились нормально. На Этом с экзелем прощаемся.
1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения. Это будет сделано после получения кода индикатора. Пока, кустарным экзелем не могу себе это позволить.
2. Нет у меня последних данных с 25 08 по 29 08, поэтому, пока я пас в каких либо прогнозах. Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда, будем крутить его вдоль и поперек по всем ТФ и любой глубине истории на любом инструменте. Это были упражнения, чтобы увереннее создавать код. Думаю, упражнения получились нормально. На Этом с экзелем прощаемся.
1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.
Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.
2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...
Желаю вам успехов, Юсуф.
1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.
Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.
2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...
Желаю вам успехов, Юсуф.
На самом деле Я скептически отношусь к таким вещам, но здесь почему-то верю в положительный результат. Цена ведь не образуется сама по себе, её делают, поэтому успех прогнозирования не исключён.
Слежу за темой.
На самом деле Я скептически отношусь к таким вещам, но здесь почему-то верю в положительный результат. Цена ведь не образуется сама по себе, её делают, поэтому успех прогнозирования не исключён.
Слежу за темой.
1. Зачем мне смотреть на ТФ Д1 без надобности? Разве-что, для подтверждения.
Это большая ошибка. Ведущим является старший ТФ. А все по отношению к нему младшие ТФ являются ведомыми.
2. ... Осталось совсем чуть-чуть с кодом, тогда...
Желаю вам успехов, Юсуф.
На самом деле, на рынке не существуют ТФ. Это придумали от без-исходности сами трейдеры! Были-бы тиковые - работал-бы на них. А пока на М1, потому, что, это то, что есть.
ТФ - это временнЫе циклы, можно сказать жизненные циклы. Они присутствуют не только на рынке, а повсюду в природе. Все процессы во вселенной развиваются циклически, и рынок также подчиняются этим циклам, поскольку сам является элементом вселенной.
И пока сами трейдеры это не поймут, будут страдать от безысходности ;)
Наверное, Вы заметили, что сделали с рынком за 1 минуту - полностью перевернули, причем, несколько часов всех водили за нос, изображая флэтт. только индикатор эту махинацию заметил через минуту.
Не за одну минуту, а за двое суток, не отражённых на графике -- выходные дни. Это гэп на открытии (да и то какие-то несчастные 25 пунктов [4-знак]). Обычное дело.Но кардинально ничего не изменилось. И открытие рынка не изменило тенденции, а даже наоборот - усилило её.
Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade , красная линия - Быки, синяя - Медведи, период N= 500 дней:
Рынок бычий, рекомендации БАЙ, поскольку красная линия выше синей.
Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade:
Выведите на свободное поле резюме. Что он говорит-показывает? Каковы, в соответствии с показаниями индикатора, должны быть действия трейдера?
ТФ М1, период N = 1000: