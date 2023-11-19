Дифференциальный индикатор Султонова - страница 6
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что это было? )
Это было то, что, нельзя входить в лоу на продажу, дождитесь хиг и будет Вам счастье.
Интересно было бы увидеть комбинированную картинку с разных ТФ, сочетание сигналов тобишь... в любом случае нужно больше исследований, полагаю, что бы принять этот метод или отвергнуть :)
Вот это - конструктивное предложение, которым займемся, когда будет готов код индикатора, к которому уже приступил программист. Я не могу это делать на экзеле по причине отсутствия скачанных исторических данных в формате экзель - просто запамятовал как это делается на разных ТФ. Если мне кто-нибудь предоставит такой файл, например, на ТФ М1, немедленно выложил- бы поведение индикатора на этом ТФ. Или, очень подробно, как "на пальцах" опишите, пожалуйста, формирование такого файла самому. Когда-то без труда скачал файл с ТФ Н1 за последние 11 лет, чем и пользуюсь. Более того, может получиться так, что, уже имеющиеся индикаторы смогут отлично работать для описания линий Быков и Медведей в отдельности. Сейчас в структуре текущей цены они переплетены сложным образом и оттого всем индикаторам вводятся неоднородная информация, от чего они в замешательстве и по определению вынуждены "врать". Нас ждет непочатый край работ по приспособлению имеющейся армии индикаторов к новым условиям. Во введении будущей статьи это обстоятельство и отметил:
"Введение
…
До сих пор, при анализе рынков и рынка Форекс, в частности, используют поток реальных текущих и исторических цен, предполагая, что, этот поток цен является однородным, отражающим истинное состояние рынка. Исходя из этой, казалось-бы, очевидной предпосылки, созданы множества индикаторов, облегчающие визуальное восприятие закономерностей изменения цены и рыночной ситуации. Однако, несмотря на усилия исследователей и трейдеров в познании закономерностей рынка посредством анализа рыночной цены, не удается достичь желаемого результата. Все это наводит на мысль о возможной ошибочности постулата об однородности рыночного потока цен и и я решил попробовать представить его как гетерогенный поток, состоящий из двух однородных, относительно не зависящих друг от друга, потоков цен, а именно из бычьего (поток Б) и медвежьего (поток М) . Непосредственное разбивание единого потока цен на составляющие невозможно, поскольку они переплетены сложным образом. Можно попытаться осуществить эту операцию в дифференциальной области. Эта статья посвящена решению этой проблемы, где показано, что, данный подход позволил разбить исходный поток рыночных цен на два потока в дифференциальной области и что, исследования закономерности изменения модифицированных потоков проявляют свет в загадочных хитросплетениях исходного потока цен. Увидим истинный механизм формирования трендовых и флэттовых участков, предпосылки, приводящие к смену тренда и многое другое. Надеюсь, что, данная статья станет отправной точкой к глубокому изучению рынка в дифференциальной области изменения рыночных цен и подтолкнет исследователей к новым горизонтам в познании рынка.
"
Вот это - конструктивное предложение, которым займемся, когда будет готов код индикатора, к которому уже приступил программист. Я не могу это делать на экзеле по причине отсутствия скачанных исторических данных в формате экзель - просто запамятовал как это делается на разных ТФ. Если мне кто-нибудь предоставит такой файл, например, на ТФ М1, немедленно выложил- бы поведение индикатора на этом ТФ. Или, очень подробно, как "на пальцах" опишите, пожалуйста, формирование такого файла самому. Когда-то без труда скачал файл с ТФ Н1 за последние 11 лет, чем и пользуюсь. Более того, может получиться так, что, уже имеющиеся индикаторы смогут отлично работать для описания линий Быков и Медведей в отдельности. Сейчас в структуре текущей цены они переплетены сложным образом и оттого всем индикаторам вводятся неоднородная информация, от чего они в замешательстве и по определению вынуждены "врать". Нас ждет непочатый край работ по приспособлению имеющейся армии индикаторов к новым условиям.
Получил файл С ТФ М1 в таком виде и формате, что делать далее?:
чтобы придать ему такой вид?:
Получил файл С ТФ М1 в таком виде и формате, что делать далее?:
чтобы придать ему такой вид?:
Писать программу на VBA и делить по столбцам. Другого варианта не вижу. Проблема в том, что разделитель дробной части и разделитель элементов таблицы один и тот-же, запятая.
Писать программу на VBA и делить по столбцам. Другого варианта не вижу. Проблема в том, что разделитель дробной части и разделитель элементов таблицы один и тот-же, запятая.
Исходный файл был с точкой и запятой:
Или, все равно трудно?
Исходный файл был с точкой и запятой:
Или, все равно трудно?
Тогда вообще никаких проблем. Скиньте мне файл.
Исходный файл был с точкой и запятой:
Или, все равно трудно?
В экселе данные, текст по столбцам. Проблема решена.