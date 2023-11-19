Дифференциальный индикатор Султонова - страница 4
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как я понимаю автора ветки, он хочет найти программиста, который ему бесплатно напишет индикатор и все останется в секрете. раз так, то тогда нужно было обращаться во фриланс. если же автор создал ветку, то все что в ней написано и создано должно быть выложено для свободного доступа, а автор этого не желает.
делема понимаете ли.
с уважением.
Еще вариант: если Господин Рош согласится с моим обращение на счет написания статьи на эту тему с предварительным раскрытием сути индикаторов здесь и сейчас, я выложу их немедленно. Сейчас отправлю личную просьбу Господину Рошу.
Зачем же в обращении использовать слово Господин?
1. Я не понял - вы хотите написать статью, в которой будет описан ваш индикатор?
2. Индикатора еще нет, его нужно написать, верно?
3. Мы можем попросить кого-то написать индикатор или вы уже нашли кого-то?
Зачем же в обращении использовать слово Господин?
1. Я не понял - вы хотите написать статью, в которой будет описан ваш индикатор?
2. Индикатора еще нет, его нужно написать, верно?
3. Мы можем попросить кого-то написать индикатор или вы уже нашли кого-то?
0. Из-за заслуженного уважения, больше не буду;
1. Да;
2. Да;
3. Есть надежный программист, но, он вторые сутки не выходит на связь, возможно, отдыхает от форума. Прошу Вас найти кого-то, чтобы написать быстро;
5. Я могу опубликовать формулы здесь и сейчас?
3. Есть надежный программист, но, он вторые сутки не выходит на связь, возможно, отдыхает от форума. Прошу Вас найти кого-то, чтобы написать быстро;
5. Я могу опубликовать формулы здесь и сейчас?
Хорошо, я постараюсь помочь вам. Пока не публикуйте формулы, но статью можете начинать писать (если это возможно без индикатора)
Хорошо, я постараюсь помочь вам. Пока не публикуйте формулы, но статью можете начинать писать (если это возможно без индикатора)
Я выложу сюда все формулы, тогда, когда мой приоритет над ними будет обеспечен и отражен в будущем коде. Поверьте, в кодобазе имеются несколько моих разработок (индикаторов) без указания разработчика. Не хочется, чтобы этих индикаторов постигла такая участь. Действительно, формулы очень просты, но, от этого они и изящны. Они разбивают поток цены на 2 потока - потока Быков и Медведей, но, таким оригинальным образом, что, поток Быков не мешает узнать силу Медведей и наоборот. При общем штиле на рынке, увидим весь драматизм борьбы противоположностей или рывок одной из сторон снизу вверх навстречу противнику перед баталиями. Принцип разделения потоков похож на разговор по телефону. Когда говорит собеседник, на другом конце оппонент должен молчать, накапливая, молча, свою злость. Единственная разница - у собеседников есть специальная кнопка, заставляющего собеседника замолчать и выслушать оппонента, а для обоих идет общее время. Вот, я практически описал все формулы и приемы в словесной форме. У меня нет желания скрыть от общественности то, чего никто не заметил до сих пор. Мне скоро исполнится 70 лет и хочется оставить потомкам что-либо ценное без сомнений в приоритете. Прошу меня понять. Еще вариант: если Господин Рош согласится с моим обращение на счет написания статьи на эту тему с предварительным раскрытием сути индикаторов здесь и сейчас, я выложу их немедленно. Сейчас отправлю личную просьбу Господину Рошу.
Снова сектанская куйня. Лет 7 уже пишешь))) Люди замечают и используют такое, что тебе и не снилось.
Делают тысячи преобразований, но никому в здравом уме не приходит в голову называть их своим именем.
Но память в наших сердцах ты разумеется оставил))) угараю...
Снова сектанская куйня. Лет 7 уже пишешь))) Люди замечают и используют такое, что тебе и не снилось.
Делают тысячи преобразований, но никому в здравом уме не приходит в голову называть их своим именем.
Но память в наших сердцах ты разумеется оставил))) угараю...
Или вот такое: Intersections OHLC:
Или вот такое: Intersections OHLC:
Да, да полно можно наклепать, и наклепано разных...
Или вот такое: Intersections OHLC:
На выложенных изображениях нет точек входа, там есть только индикаторы повторяющие движение цены. Выбросьте их в форточку.
Юсуф, жду от Вас статью!