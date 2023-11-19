Дифференциальный индикатор Султонова - страница 12
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Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade , красная линия - Быки, синяя - Медведи, период N= 500 дней:
Перекрашено уже. Теперь наоборот: красная - Медведи, синяя - Быки.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, D1, 2017.09.04
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
Выведите на свободное поле резюме. Что он говорит-показывает? Каковы, в соответствии с показаниями индикатора, должны быть действия трейдера?
Перекрашено уже. Теперь наоборот: красная - Медведи, синяя - Быки.
Пока научимся его понимать, нужно некоторое время. Прогоны на истории, исправления возможных ошибок в коде или алгоритме.
Да там много непоняток, Юсуф. Он совсем не такой, как все остальные. Нечто новое. Для меня по крайней мере...
Хорошо, будем иметь ввиду.
Заберите в личке.
Да там много непоняток, Юсуф. Он совсем не такой, как все остальные. Нечто новое. Для меня по крайней мере...
Да, это из области неизведанного, почти, фантастики. Спасибо, Артем!
Не за что. На первый свой миллион чашкой кофе угостите
Ситуация на золоте https://www.mql5.com/ru/charts/7568760/gold-d1-e-global-trade:
Дело идет к флэтту, поскольку, противники пришли к консенсусу - Быки снижаются к Медведям.
Не за что. На первый свой миллион чашкой кофе угостите
выглядит индикатор хорошо, не поспоришь