Дифференциальный индикатор Султонова - страница 12

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Yousufkhodja Sultonov:

Есть пробная версия индикатора DA https://www.mql5.com/ru/charts/7568637/eurusd-d1-e-global-trade , красная линия - Быки, синяя - Медведи, период N= 500 дней:


Перекрашено уже. Теперь наоборот: красная - Медведи, синяя - Быки.

 
Олег avtomat:

Выведите на свободное поле резюме. Что он говорит-показывает? Каковы, в соответствии с показаниями индикатора, должны быть действия трейдера?

Пока научимся его понимать, нужно некоторое время. Прогоны на истории, исправления возможных ошибок в коде или алгоритме.
 
Artyom Trishkin:

Перекрашено уже. Теперь наоборот: красная - Медведи, синяя - Быки.


Хорошо, будем иметь ввиду.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Пока научимся его понимать, нужно некоторое время. Прогоны на истории, исправления возможных ошибок в коде или алгоритме.

Да там много непоняток, Юсуф. Он совсем не такой, как все остальные. Нечто новое. Для меня по крайней мере...

 
Yousufkhodja Sultonov:
Хорошо, будем иметь ввиду.

Заберите в личке.

 
Artyom Trishkin:

Да там много непоняток, Юсуф. Он совсем не такой, как все остальные. Нечто новое. Для меня по крайней мере...

Да, это из области неизведанного, почти, фантастики. Спасибо, Артем!
 
Yousufkhodja Sultonov:
Да, это из области неизведанного, почти, фантастики. Спасибо, Артем!

Не за что. На первый свой миллион чашкой кофе угостите


 

Ситуация на золоте https://www.mql5.com/ru/charts/7568760/gold-d1-e-global-trade:

Дело идет к флэтту, поскольку, противники пришли к консенсусу - Быки снижаются к Медведям.

График GOLD, D1, 2017.09.03 22:35 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График GOLD, D1, 2017.09.03 22:35 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
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Символ: GOLD. Период графика: D1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.09.03 22:35 UTC.
 
Artyom Trishkin:

Не за что. На первый свой миллион чашкой кофе угостите


Кофе будем пить вместе.
 

выглядит индикатор хорошо, не поспоришь

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