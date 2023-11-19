Дифференциальный индикатор Султонова - страница 34
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Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?
Может быть минутками нечего делать? А брать данные за 4 часа или день?
Ведь за минутку крупные игроки не меняют свои позы)
Спасибо!)
Вчера не успел накидать линии. Сегодня вот сделал. Линии стоят на барах, которые открылись сразу после пересечения. Красные линии - медведи сверху, синие - быки сверху. Пересечений даже за два дня было довольно много. Как говорил Юсуф, в советнике нужно будет вводить некую дельту на разность значений линий, чтобы не было такой вот болтанки.
Установил шаблон.
Вертикальные линии показывают СИЛУ быков(синяя) и медведей(красная)
Форексу пришел конец)
Обвалим его вместе ! )
Случайно красненькая линия не появилась? )))
Пересечений даже за два дня было довольно много.
Где было много?
за 18 сентября вижу 4 линии всего, из них 3 повторяются, а одна "ложная".
Поэтому ждём появлении "ложной" красной линии и продаём от пивота 1,2010/1,2031 )))
Прошу сообщить о появлении красной линии.
Такой прогноз вписывается и в опционный анализ( про 1,2031)
Спасибо!
Где было много?
за 18 сентября вижу 4 линии всего, из них 3 повторяются, а одна "ложная".
Поэтому ждём появлении "ложной" красной линии и продаём от пивота 1,2031 )))
Прошу сообщить о появлении красной линии.
Такой прогноз вписывается и в опционный анализ( про 1,2031)
Спасибо!
Пока ни у одного из используемых брокеров нет. Картина складывается такая:
Пока ни у одного из используемых брокеров нет. Картина складывается такая:
Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.
Может быть минутками нечего делать? А брать данные за 4 часа или день?
Ведь за минутку крупные игроки не меняют свои позы)
Спасибо!)
Чтобы данные были более-менее похожи, получается, что брать следует период расчета поменьше. Для этого идеально подойдет часовик, т. к. у подавляющего большинства брокеров часовые бары будут иметь примерно одинаковый вид. Н4 будет иметь разный вид у брокеров, серверы которых настроены на разные часовые пояса.
Если для минуток мы брали период 1000 (2/3 суток), то для Н1 нужно брать период 16.67. Маловато выходит. "Округлим" до суток - 24. Получаем у двух брокеров такую картину.
Форма уже одинаковая. Разница лишь в мелочах.
Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.
медведи правят рынком?
Рисунок покажи !!!!!
Будет перехай 1,2003.
Чтобы данные были более-менее похожи, получается, что брать следует период расчета поменьше. Для этого идеально подойдет часовик, т. к. у подавляющего большинства брокеров часовые бары будут иметь примерно одинаковый вид. Н4 будет иметь разный вид у брокеров, серверы которых настроены на разные часовые пояса.
Если для минуток мы брали период 1000 (2/3 суток), то для Н1 нужно брать период 16.67. Маловато выходит. "Округлим" до суток - 24. Получаем у двух брокеров такую картину.
А кто брокер?
Нижний рисуночек,где медведи явно видны в лидерах, мне больше нравится.
Я ожидаю перехай 1,2003, где медведи должны проявить себя и лидировать.
Прикину, 1,2010 селл.
Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.
К сожалению, не получится. Ведь значения индикатора располагаются в более широком диапазоне. Да и не в этом суть. Конкретные значения сильно различаются. Кроме того, фиксация масштаба, насколько я помню, требуется только в случае наложения одного индикатора на данные другого. А здесь один и тот же индикатор.
Будет перехай 1,2003.
Увидим силу медведей.
А там и 1,2010 для продажи виден )))
Господа, кто готов мне написать робота по индикатору Султонова? (если селл реально будет на 1,2010).
Стратегия готовая.
Спасибо!