Дифференциальный индикатор Султонова - страница 34

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Ihor Herasko:

Посмотрел, что отображается у другого брокера: третий вид. Получается, что минутки у всех настолько разные, что совокупно дают значимо различающиеся показания индикатора. Никакого усреднения за большой период не происходит. Что уж говорить о малом периоде?

Может быть  минутками нечего делать? А брать данные за 4 часа или день?

Ведь за минутку крупные игроки  не меняют свои позы)

Спасибо!)

 
Ihor Herasko:

Вчера не успел накидать линии. Сегодня вот сделал. Линии стоят на барах, которые открылись сразу после пересечения. Красные линии - медведи сверху, синие - быки сверху. Пересечений даже за два дня было довольно много. Как говорил Юсуф, в советнике нужно будет вводить некую дельту на разность значений линий, чтобы не было такой вот болтанки.

Установил шаблон.

Вертикальные линии показывают СИЛУ быков(синяя) и медведей(красная)

Форексу пришел  конец)

Обвалим его вместе ! )

Случайно красненькая линия не появилась? )))


 

Пересечений даже за два дня было довольно много.

Где было много?

за 18 сентября вижу 4 линии всего, из них 3 повторяются, а одна  "ложная".

Поэтому ждём появлении "ложной" красной линии и продаём от пивота 1,2010/1,2031 )))

Прошу сообщить о появлении красной линии.

Такой прогноз вписывается  и в опционный анализ( про 1,2031)

Спасибо!

 
tuma_news:

Где было много?

за 18 сентября вижу 4 линии всего, из них 3 повторяются, а одна  "ложная".

Поэтому ждём появлении "ложной" красной линии и продаём от пивота 1,2031 )))

Прошу сообщить о появлении красной линии.

Такой прогноз вписывается  и в опционный анализ( про 1,2031)

Спасибо!


Пока ни у одного из используемых брокеров нет. Картина складывается такая:


 
Ihor Herasko:

Пока ни у одного из используемых брокеров нет. Картина складывается такая:

Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.

 
tuma_news:

Может быть  минутками нечего делать? А брать данные за 4 часа или день?

Ведь за минутку крупные игроки  не меняют свои позы)

Спасибо!)


Чтобы данные были более-менее похожи, получается, что брать следует период расчета поменьше. Для этого идеально подойдет часовик, т. к. у подавляющего большинства брокеров часовые бары будут иметь примерно одинаковый вид. Н4 будет иметь разный вид у брокеров, серверы которых настроены на разные часовые пояса.

Если для минуток мы брали период 1000 (2/3 суток), то для Н1 нужно брать период 16.67. Маловато выходит. "Округлим" до суток - 24. Получаем у двух брокеров такую картину.

Форма уже одинаковая. Разница лишь в мелочах.


 
Vitaly Muzichenko:

Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.

медведи правят рынком?

Рисунок покажи !!!!!

Будет перехай 1,2003.

 
12940
Ihor Herasko

Чтобы данные были более-менее похожи, получается, что брать следует период расчета поменьше. Для этого идеально подойдет часовик, т. к. у подавляющего большинства брокеров часовые бары будут иметь примерно одинаковый вид. Н4 будет иметь разный вид у брокеров, серверы которых настроены на разные часовые пояса.

Если для минуток мы брали период 1000 (2/3 суток), то для Н1 нужно брать период 16.67. Маловато выходит. "Округлим" до суток - 24. Получаем у двух брокеров такую картину.

А кто брокер?

Нижний рисуночек,где медведи явно видны  в лидерах, мне больше нравится.

Я ожидаю перехай 1,2003, где медведи должны проявить  себя и лидировать.

Прикину, 1,2010 селл.

 
Vitaly Muzichenko:

Масштаб нужно фиксировать от -1 до 1. Сейчас видны сдвиги линий.


К сожалению, не получится. Ведь значения индикатора располагаются в более широком диапазоне. Да и не в этом суть. Конкретные значения сильно различаются. Кроме того, фиксация масштаба, насколько я помню, требуется только в случае наложения одного индикатора на данные другого. А здесь один и тот же индикатор.

 

Будет перехай 1,2003.

Увидим силу медведей.

А там и 1,2010 для продажи виден )))


Господа,  кто  готов  мне  написать робота по индикатору Султонова? (если селл реально будет на 1,2010).

Стратегия готовая.


Спасибо!

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