Дифференциальный индикатор Султонова - страница 8

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Evgeny Belyaev:

Я пупею от вас, задача:

Что слабо 2 раза кликнуть, в экселе? Что делать вам уже 100 раз объясняли. Вы не обучаемый?
Я раньше делал, запамятовал. Если не трудно, можете мне напомнить? Да, трудно-обучаемый.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я об этом и не просил я выставил файл с ТФ М1.

Я не успеваю понять что и когда вы правите в соих постах. Я тоже скачал файл часовых данных начиная с 23,02,2007 15:00

 
Alexey Viktorov:

Я не успеваю понять что и когда вы правите в соих постах. Я тоже скачал файл часовых данных начиная с 23,02,2007 15:00

М.б., я ошибся при скачивании с терминала? Сейчас выясню. Да, я ошибся при скачивании, вместо М1 терминал выдал Н1, извините, пож.. Сейчас попробую скачать М1.
 
Yousufkhodja Sultonov:
М.б., я ошибся при скачивании с терминала? Сейчас выясню.

В чем задача? просто разбить данные по столбцам?

 
Evgeny Belyaev:

В чем задача? просто разбить данные по столбцам?

Скачать с МТ4 данные с ТФ М1 в формате экзель. М.б., это сделаете и выставите здесь?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Скачать с МТ4 данные с ТФ М1 в формате экзель. М.б., это сделаете и выставите здесь?

нажимаете F2 , затем выбираете символ и период, после жмете кнопку экспорт и сохраняете в нужном месте. 

 
Evgeny Belyaev:

разбить данные по столбцам

 
Вот нужный файл:
Файлы:
EURUSD1_1a_v1.zip  423 kb
[Удален]  

В экселе данные-из CSV файла, выбираете свой файлик на диске и там ставите разделитель какой надо

вот в xls как надо теперь

Файлы:
EURUSD1M.zip  4049 kb
 
Evgeny Belyaev:

нажимаете F2 , затем выбираете символ и период, после жмете кнопку экспорт и сохраняете в нужном месте. 

Так и сделал, сложности при преобразовании в формат экзель. Как Вы подсказали, не получается, таблица ругается - может преобр. только один столбец.
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