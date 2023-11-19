Дифференциальный индикатор Султонова - страница 8
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Я пупею от вас, задача:
Я об этом и не просил я выставил файл с ТФ М1.
Я не успеваю понять что и когда вы правите в соих постах. Я тоже скачал файл часовых данных начиная с 23,02,2007 15:00
Я не успеваю понять что и когда вы правите в соих постах. Я тоже скачал файл часовых данных начиная с 23,02,2007 15:00
М.б., я ошибся при скачивании с терминала? Сейчас выясню.
В чем задача? просто разбить данные по столбцам?
В чем задача? просто разбить данные по столбцам?
Скачать с МТ4 данные с ТФ М1 в формате экзель. М.б., это сделаете и выставите здесь?
нажимаете F2 , затем выбираете символ и период, после жмете кнопку экспорт и сохраняете в нужном месте.
разбить данные по столбцам
В экселе данные-из CSV файла, выбираете свой файлик на диске и там ставите разделитель какой надо
вот в xls как надо теперь
нажимаете F2 , затем выбираете символ и период, после жмете кнопку экспорт и сохраняете в нужном месте.