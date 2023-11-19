Дифференциальный индикатор Султонова - страница 49
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Спасибо, буду иметь ввиду.
Спасибо, буду иметь ввиду. Правда, открыл профиль и ужаснулся, кто только не рекламирует свои достижения. Как мне избавиться от этой вакханалии и оставить только свое, как было раньше, не знаю.
Удалите друзей, которых сочтете назойливыми
Удалите друзей, которых сочтете назойливыми
Понял, вооот, в чем дело - злоупотребляют, значит. Сейчас зашел, все стало нормально. Друзья испарились, хотя, я их не удалял. Видимо, есть секрет, как нужно входить в свой профиль, которого я не знаю.
Понял, вооот, в чем дело - злоупотребляют, значит. Сейчас зашел, все стало нормально. Друзья испарились, хотя, я их не удалял. Видимо, есть секрет, как нужно входить в свой профиль, которого я не знаю.
вот тут
снимите галочку
есть кто его юзает?
Юсуф еще жив?
Вот тестирую индикатор - аж ностальжи... можно ТС написать по типу его использования Бивалютной волны