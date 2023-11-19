Дифференциальный индикатор Султонова - страница 24
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39-й круг?
Программистов прошу подключиться к обсуждениям, указать на мою ошибку и подсказать верный путь решение проблемы.
На протяжении почти всей ветки эту ошибку говорят вам. И это не ошибка в индикаторе, а ошибка в логике его расчёта - у вас.
На протяжении почти всей ветки эту ошибку говорят вам. И это не ошибка в индикаторе, а ошибка в логике его расчёта - у вас.
Вот, индикатор работал долгое время, показывал график, констатируя, что, рынок находится под управлением Быков:
Вызвал индикатор и нажал на ОК, есть небольшое изменение:
Вот об этом я веду речь, в остальном, индикатор работает нормально. Просто, красная линия опустилась немного вниз по отношению к красной. И все, других отличий нет. Нужно разобраться только с взаимным расположением, здесь мои расчеты не при чем. Здесь, видимо, другая проблема.
Вот, индикатор работал долгое время, показывал график, констатируя, что, рынок находится под управлением Быков:
Вызвал индикатор и нажал на ОК, есть небольшое изменение:
Вот об этом я веду речь, в остальном, индикатор работает нормально. Просто, красная линия опустилась немного вниз по отношению к красной. И все, других отличий нет. Нужно разобраться только с взаимным расположением, здесь мои расчеты не при чем. Здесь, видимо, другая проблема.
Проблема в новой точке отсчёта. Новая точка = новая сумма = новые линии. У вас происходят изменения плавно, так как количество рассчитываемых данных достаточно велико - 1000. Изменение в начале расчёта на несколько баров по отношению к тысяче уже дают заметное искажение. А если сделать 10 баров расчёта? То индикатор быстро перерисует сам себя.
Проблема в новой точке отсчёта. Новая точка = новая сумма = новые линии. У вас происходят изменения плавно, так как количество рассчитываемых данных достаточно велико - 1000. Изменение в начале расчёта на несколько баров по отношению к тысяче уже дают заметное искажение. А если сделать 10 баров расчёта? То индикатор быстро перерисует сам себя.
Согласен с версией точки отсчета, но, изменения в самих линиях не произошли. А советник будет работать по результатам расчетов на 0-вом баре, которые одинаковы всегда, когда-бы не запустили индикатор. Советник не работает с линиями, а работает по факту пересечения на 0-вом баре.
Стоит только переключить туда-сюда таймфрейм графика, на котором будет работать советник, как он начнёт получать уже совсем иные данные - не те, которые он получал до этого. Это нормально?
Стоит только переключить туда-сюда таймфрейм графика, на котором будет работать советник, как он начнёт получать уже совсем иные данные - не те, которые он получал до этого. Это нормально?
Если методика расчета не дает возможности сделать линии статическими во времени, а значение имеет только текущие показания индикатора (на 0 баре), нельзя ли сделать индикацию не линиями? Пусть будет не так наглядно, зато не будет вводить в заблуждение... Для того чтобы прикрутить к советнику линии не нужны.
Правильно, но как Вы себе представляете "сделать индикацию не линиями?". Пришли к выводу, что, чтобы увидеть истинное состояние рынка, соответствующее N периодам, мы должны программно перезапускать индикатор на каждом новом баре, чтобы исключить влияние точки отсчета и признать индикатор перерисовывающимся. От этого индикатору не горячо и не холодно, все равно он совершает свои расчеты и выносит вердикт по результатам 0-вого бара, пользуясь историческими данными в пределах назначенного периода. Я готов к такому повороту ситуации, чтобы признать и принять такой подход.
то есть на каждом тике индикатор будет пересчитывать всё окно в 1000 баров?
если ДА, то это очень плохой вариант.