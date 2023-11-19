Дифференциальный индикатор Султонова - страница 38
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Взгляните, лучше, на механизм возврата вчерашнего долга (ГЕП-а) Медведями путем "самопожертвования" или уступки Быкам и догадайтесь, куда нацелилась цена https://www.mql5.com/ru/charts/7652877/eurusd-m1-e-global-trade:
Юсуф, долго не хотел Вас огорчать, и ждал когда вы сами до этого дойдете.(
Это не быки, не медведи, не рынок, и не было никакого "самопожертвования". Это хвост Вашего индикатора вошел в область предыдущего, как Вы его назвали, "гэпа", т.е., реакция индикатора на события суточной давности. Можете все это увидеть проверив в Екселе Ваш индикатор на ступеньке. Типа ...0000000111111111.... И все поймете.
А я попрошу прислать шаблон с линией пересечения Быков и Медведей, когда это событие случится.
Спасибо!
Линии нарисовать - не 5 минут дела. Для этого мне требуется настроить шаблон (для публикации и для работы я использую разные). Линии нужно точно выставит на пересечение, для чего приходится играться с масштабами (перейти на самый крупный, а потом обратно; и так для каждой линии). Кроме того, Вы так и не указываете:
А тратить время, чтобы потом получить "мне нужен другой период или ТФ" тоже ведь не хочется.
Также Вы слишком преувеличиваете ценность показаний индикатора. Это далеко не Грааль. Просто очередной инструмент. Достаточно интересный, не спорю. Но ничего волшебного в нем нет.
Линии нарисовать - не 5 минут дела. Для этого мне требуется настроить шаблон (для публикации и для работы я использую разные). Линии нужно точно выставит на пересечение, для чего приходится играться с масштабами (перейти на самый крупный, а потом обратно; и так для каждой линии). Кроме того, Вы так и не указываете:
А тратить время, чтобы потом получить "мне нужен другой период или ТФ" тоже ведь не хочется.
Также Вы слишком преувеличиваете ценность показаний индикатора. Это далеко не Грааль. Просто очередной инструмент. Достаточно интересный, не спорю. Но ничего волшебного в нем нет.
Шаблон нужен такой же, как делали в прошлый раз.
Для евро/юсд.
Для тайма н1.
Мой прогноз об 1,2003 и индикатор Юсуфа это увидел.Быки лидировали на индикаторе.Но нужно брать во внимание сигнал на оборот.
Спасибо!
Юсуф, долго не хотел Вас огорчать, и ждал когда вы сами до этого дойдете.(
Это не быки, не медведи, не рынок, и не было никакого "самопожертвования". Это хвост Вашего индикатора вошел в область предыдущего, как Вы его назвали, "гэпа", т.е., реакция индикатора на события суточной давности. Можете все это увидеть проверив в Екселе Ваш индикатор на ступеньке. Типа ...0000000111111111.... И все поймете.
Шаблон нужен такой же, как делали в прошлый раз.
Для евро/юсд.
Для тайма н1.
Мой прогноз об 1,2003 и индикатор Юсуфа это увидел.Быки лидировали на индикаторе.Но нужно брать во внимание сигнал на оборот.
Спасибо!
На Н1 давно не было пересечений. Даже не знаю, что рисовать. Просто посмотрите на рисунок, быки до сих пор в фаворе:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2017.09.21
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
Юрий, к сожалению, Вы ошибаетесь. Не буду приводить других доводов, кроме, как простой расчет. Период индикатора на ТФ М1 = 1000, это 16,6667 часов, а между событиями, о чем ведется речь прошли (24-20) + 14:06 >18 часов. Поэтому, индикатор никак не мог видеть свой "хвост", как Вы выразились. Более того, индикатор не заточен на то, чтобы подглядывать за своим хвостом. Этим "откровением" Вы меня очень удивили.
Остаюсь при своем мнении. Вам только кажется, что не видит (Алгоритм свой гляньте - это неизбежно). Вы все таки попробуйте на единичной ступеньке. Дел на 10 мин. Я и без попробовать это знаю, а у Вас сомнений не останется. Хотя, похоже, и сейчас нет.)
Знаете, предсказывать то, что было сутки назад с обратным знаком - это не оч. комильфо для индикатора.
ЗЫ На графике и прошло около 17 часов. Точнее не видно.
Остаюсь при своем мнении. Вам только кажется, что не видит (Алгоритм свой гляньте - это неизбежно). Вы все таки попробуйте на единичной ступеньке. Дел на 10 мин. Я и без попробовать это знаю, а у Вас сомнений не останется. Хотя, похоже, и сейчас нет.)
Знаете, предсказывать то, что было сутки назад с обратным знаком - это не оч. комильфо для индикатора.
ЗЫ На графике и прошло около 17 часов. Точнее не видно.
Прикольно )) Пробовать, не пробовали, а уже знаете. Ну а по факту сообщения складывается такое впечатление, что индикатор не должен реагировать на новые данные, которые обязательно изменяют его показания.
Конкретно по обсуждаемой ситуации: из показаний индикатора выпали события по вчерашнему решению ФРС, что вылилось в падение значений обеих линий. Но при этом никуда не делись данные, полученные позже. В итоге абсолютные значения обеих линий уменьшились, но друг относительно друга они изменили свое положение. Что тут понимать то? Нет никакой черной кошки )) Волатильность упала всего-то.
Прикольно )) Пробовать, не пробовали, а уже знаете. Ну а по факту сообщения складывается такое впечатление, что индикатор не должен реагировать на новые данные, которые обязательно изменяют его показания.
Конкретно по обсуждаемой ситуации: из показаний индикатора выпали события по вчерашнему решению ФРС, что вылилось в падение значений обеих линий. Но при этом никуда не делись данные, полученные позже. В итоге абсолютные значения обеих линий уменьшились, но друг относительно друга они изменили свое положение. Что тут понимать то? Нет никакой черной кошки )) Волатильность упала всего-то.
Все следует непосредственно из алгоритма индикатора. Давно и хорошо известный эффект подобных алгоритмов. Вы это не видите, следовательно - только экспериментально и никак иначе. Однако, мое дело предупредить.
Удачи.
На Н1 давно не было пересечений. Даже не знаю, что рисовать. Просто посмотрите на рисунок, быки до сих пор в фаворе:
На ТФ Н1 мы должны найти оптимальный период, который наилучшим образом будет объяснять поведение цены и постараться предугадывать ее дальнейшее поведение. Если мы сейчас, правда, без должного обоснования, выбрали период = 1000 для ТФ М1, то, трансформируя этот период на ТФ Н1 получим период = 17. Вот, как выглядит индикатор периода 17 на ТФ Н1, откуда видно, что, пересечение, случившееся в 20-00 20. 09 и 14-12 21.09 на ТФ М1, точно воспроизводятся и на ТФ Н1. Анализ поведения индикатора на ТФ Н1 проясняет очень многое по поводу поведения цены. "Прочитайте" индикатор слева направо в свете дальнейшего поведения цены и становится ясно, почему цена себя вела так, а не иначе за последний месяц https://www.mql5.com/ru/charts/7654282/eurusd-h1-e-global-trade:
На Н1 давно не было пересечений. Даже не знаю, что рисовать. Просто посмотрите на рисунок, быки до сих пор в фаворе:
Очень странно,что позавчера/вчера был шаблон с несколькими красными линиями, а на этом рисунке пересечений нет.