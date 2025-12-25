Объем экспорта Швейцарии (Switzerland Exports) отражает номинальную стоимость товаров и услуг, проданных резидентами страны за ее пределы за расчетный месяц. В расчет входят прямые продажи товаров и услуг и бартерные сделки.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной экспортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация. Из расчета исключены драгоценные камни, металлы, предметы искусства и антиквариат.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.

Экспорт — важная составляющая ВВП страны. Поэтому изменение его объема— один из факторов оценки экономической ситуации. Однако влияние объемов экспорта на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать швейцарскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отразится на котировках франка.

