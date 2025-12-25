КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Объем экспорта Швейцарии (Switzerland Exports)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Федеральная таможенная администрация (Federal Customs Administration)
Сектор:
Торговля
Низкая ₣​23.478 млрд
₣​25.278 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
₣​23.478 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Объем экспорта Швейцарии (Switzerland Exports) отражает номинальную стоимость товаров и услуг, проданных резидентами страны за ее пределы за расчетный месяц. В расчет входят прямые продажи товаров и услуг и бартерные сделки.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной экспортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация. Из расчета исключены драгоценные камни, металлы, предметы искусства и антиквариат.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в регионе производится больше товаров и услуг, чем он может потребить.

Экспорт — важная составляющая ВВП страны. Поэтому изменение его объема— один из факторов оценки экономической ситуации. Однако влияние объемов экспорта на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. К примеру, в условиях рецессии экономика зачастую начинает экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. Но в процессе экспортных поставок резиденты других государств зачастую вынуждены покупать швейцарскую валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Это может привести к тому, что рост экспорта благоприятно отразится на котировках франка.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Швейцарии (Switzerland Exports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
₣​23.478 млрд
₣​25.278 млрд
окт. 2025
₣​25.351 млрд
₣​23.870 млрд
сент. 2025
₣​23.972 млрд
₣​18.907 млрд
авг. 2025
₣​18.930 млрд
₣​23.220 млрд
июль 2025
₣​23.158 млрд
₣​24.140 млрд
июнь 2025
₣​24.140 млрд
₣​23.456 млрд
май 2025
₣​23.300 млрд
₣​25.384 млрд
апр. 2025
₣​25.447 млрд
₣​30.322 млрд
март 2025
₣​30.239 млрд
₣​24.738 млрд
февр. 2025
₣​24.744 млрд
₣​24.530 млрд
янв. 2025
₣​24.450 млрд
₣​21.689 млрд
дек. 2024
₣​21.630 млрд
₣​24.392 млрд
нояб. 2024
₣​23.682 млрд
₣​27.826 млрд
окт. 2024
₣​27.745 млрд
₣​22.562 млрд
сент. 2024
₣​22.526 млрд
₣​20.649 млрд
авг. 2024
₣​20.491 млрд
₣​24.092 млрд
июль 2024
₣​24.116 млрд
₣​24.239 млрд
июнь 2024
₣​24.290 млрд
₣​24.907 млрд
май 2024
₣​24.874 млрд
₣​24.731 млрд
апр. 2024
₣​24.734 млрд
₣​22.403 млрд
март 2024
₣​22.111 млрд
₣​22.538 млрд
февр. 2024
₣​22.474 млрд
₣​22.746 млрд
янв. 2024
₣​22.804 млрд
₣​18.788 млрд
дек. 2023
₣​18.798 млрд
₣​24.287 млрд
нояб. 2023
₣​24.216 млрд
₣​23.135 млрд
окт. 2023
₣​23.091 млрд
₣​24.788 млрд
сент. 2023
₣​24.795 млрд
₣​20.932 млрд
авг. 2023
₣​21.159 млрд
₣​20.735 млрд
июль 2023
₣​20.713 млрд
₣​24.892 млрд
июнь 2023
₣​24.917 млрд
₣​23.879 млрд
май 2023
₣​23.828 млрд
₣​19.667 млрд
апр. 2023
₣​19.902 млрд
₣​27.031 млрд
март 2023
₣​27.136 млрд
₣​22.636 млрд
февр. 2023
₣​22.556 млрд
₣​24.086 млрд
янв. 2023
₣​24.115 млрд
₣​20.736 млрд
дек. 2022
₣​21.242 млрд
₣​24.003 млрд
нояб. 2022
₣​24.223 млрд
₣​24.443 млрд
окт. 2022
₣​24.129 млрд
₣​24.596 млрд
сент. 2022
₣​24.157 млрд
₣​20.934 млрд
авг. 2022
₣​20.942 млрд
₣​22.242 млрд
июль 2022
₣​22.224 млрд
₣​24.266 млрд
июнь 2022
₣​24.410 млрд
₣​23.955 млрд
май 2022
₣​23.722 млрд
₣​21.436 млрд
апр. 2022
₣​21.438 млрд
₣​25.093 млрд
март 2022
₣​25.056 млрд
₣​23.833 млрд
февр. 2022
₣​23.850 млрд
₣​21.603 млрд
янв. 2022
₣​21.585 млрд
₣​21.248 млрд
дек. 2021
₣​21.201 млрд
₣​25.283 млрд
нояб. 2021
₣​25.186 млрд
₣​22.391 млрд
окт. 2021
₣​22.309 млрд
₣​22.158 млрд
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания