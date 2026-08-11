Промышленное производство в Швейцарии, г/г (Switzerland Industrial Production y/y) показывает, как изменился объем товаров, произведенных на промышленных предприятиях страны в отчетном квартале по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.

Данные для расчета индикатора собраны путем опроса около 3,5 тысяч предприятий по всей стране. Отдельно собираются данные от Швейцарского федерального управления энергетики и Ассоциации газовой промышленности. В выборку не включены компании, в которых работают менее 10 сотрудников.

Индикатор рассчитывается на основе объема производства, выраженного в физических единицах. Когда подобные данные недоступны, объем производства рассчитывается на основе отработанных сотрудниками часов по отраслям.

Регулятор использует индикатор объема промышленного производства для оценки инфляции и состояния производственного сектора в стране. Также увеличение объема производства может оказать влияние на будущую потребительскую активность и на динамику продаж в стране. Объем промышленного производства помогает спрогнозировать ВВП на текущий период.

Превышение показателя над прогнозом говорит о росте производственной активности и может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений: