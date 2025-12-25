Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Швейцарии г/г (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Низкая
|N/D
|-0.1%
|
0.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен в Швейцарии, г/г (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y) демонстрирует изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Учитывается изменение цен с точки зрения потребителей. Индекс показывает, насколько потребителям приходится увеличивать или уменьшать свои расходы для поддержания того же объема потребления.
ИПЦ отражает не абсолютное, а относительное изменение потребительской инфляции, по отношению к базисному году. На сегодняшний день за базис принимается 2015 год, в котором значение индекса равняется 100. Таким образом, если текущее значение индекса составляет 110 пунктов, это означает, что с 2015 года цены выросли на 10%. Регулярно пересматривается и состав корзины: из нее удаляются позиции, утратившие популярность, и добавляются продукты и услуги, актуальные на текущий момент времени.
В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, расходы на здравоохранение, связь и т.д. В расчет индекса включаются поправочные коэффициенты на изменение средней заработной платы или пенсий, на экономический рост в реальном выражении.
Данные для расчета индекса — около 70 000 ценовых позиций — собираются путем выборочного ежемесячного опроса торговых точек. В опросе принимают участие около 2700 предприятий розничной торговли всех размеров по всей стране: начиная от небольших магазинов заканчивая крупными торговыми центрами.Индекс потребительских цен — основной индикатор потребительской инфляции. В свою очередь, именно на инфляцию в первую очередь ориентируется регулятор при определении процентной ставки. Поэтому рост ИПЦ, как правило, приводит к росту котировок швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Швейцарии г/г (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
