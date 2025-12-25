Экономический календарь
Индекс цен производителей в Швейцарии г/г (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)
|Низкая
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей в Швейцарии, г/г (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y) демонстрирует изменение цен на товары, произведенные швейцарскими предприятиями и проданные ими на внутреннем и внешнем рынке. Оценивается изменение в отчетном месяце по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В расчет индикатора включены основные сектора производства: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергоснабжение (газ и электричество), производство потребительских товаров, переработка. Индексом охватываются товары, которые затем поступают в качестве конечных продуктов в розничную торговлю, являются предметом инвестиций или переходят в другие сектора производства в качестве промежуточных продуктов.
Индекс цен производителей отражает не абсолютное, а относительное изменение цен по отношению к базисному году. На сегодняшний день за базис принимается 2015 год, в котором значение индекса равняется 100. Таким образом, если текущее значение индекса составляет 110 пунктов, это означает, что с 2015 года цены выросли на 10%. Состав корзины товаров, входящих в расчет индекса, регулярно пересматривается. Со временем компании могут изменить свой ассортимент, и чтобы учесть чистое движение цены, в корзине учитываются «качественно идентичные продукты».
В расчет не входят НДС или акцизы (например, на табак, алкоголь или нефтепродукты).
Данные для расчета индекса собираются путем выборочного опроса производителей. В выборку входят компании и предприятия, ассоциации производителей. Она составлена так, чтобы представлять баланс между крупными, средними и мелкими производителями.
Отпускные цены производителей — опережающий индикатор инфляции потребительских цен. Рост ИЦП может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Швейцарии г/г (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress