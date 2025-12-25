Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level) демонстрирует общее количество официально трудоустроенных людей в стране в отчетном квартале. В расчет показателя входит количество занятых и на полный, и на неполный рабочий день.

В полном релизе показателя можно увидеть ситуацию отдельно по секторам, по гендерному разделению и по длине рабочего дня. В расчет занятости входят все сектора швейцарской экономики: добыча полезных ископаемых, промышленность, энергетика, управление ресурсами и переработка отходов, строительство, торговля, транспорт, отельный и ресторанный бизнес, IT, финансовые и страховые услуги, рынок недвижимости, административные сервисы, образование, государственный сектор, здравоохранение, искусство и культура и т.д.

Данные собираются службами занятости отдельно по кантонам страны. Потом они сводятся в общий отчет.

Уровень занятости населения — один из важнейших показателей, влияющих на решение национального регулятора о денежно-кредитной политике и процентных ставках. Чем выше занятость населения, тем выше прогнозы уровня потребления: люди больше тратят, больше денег вливается в экономику.

Рост уровня занятости населения может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений: