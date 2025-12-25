Экономический календарь
Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level)
|Средняя
|N/D
|5.563 млн
|
5.532 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level) демонстрирует общее количество официально трудоустроенных людей в стране в отчетном квартале. В расчет показателя входит количество занятых и на полный, и на неполный рабочий день.
В полном релизе показателя можно увидеть ситуацию отдельно по секторам, по гендерному разделению и по длине рабочего дня. В расчет занятости входят все сектора швейцарской экономики: добыча полезных ископаемых, промышленность, энергетика, управление ресурсами и переработка отходов, строительство, торговля, транспорт, отельный и ресторанный бизнес, IT, финансовые и страховые услуги, рынок недвижимости, административные сервисы, образование, государственный сектор, здравоохранение, искусство и культура и т.д.
Данные собираются службами занятости отдельно по кантонам страны. Потом они сводятся в общий отчет.
Уровень занятости населения — один из важнейших показателей, влияющих на решение национального регулятора о денежно-кредитной политике и процентных ставках. Чем выше занятость населения, тем выше прогнозы уровня потребления: люди больше тратят, больше денег вливается в экономику.
Рост уровня занятости населения может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
