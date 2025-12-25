КалендарьРазделы

Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Федеральное статистическое ведомство (Federal Statistical Office)
Сектор:
Труд
Средняя N/D 5.563 млн
5.532 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level) демонстрирует общее количество официально трудоустроенных людей в стране в отчетном квартале. В расчет показателя входит количество занятых и на полный, и на неполный рабочий день.

В полном релизе показателя можно увидеть ситуацию отдельно по секторам, по гендерному разделению и по длине рабочего дня. В расчет занятости входят все сектора швейцарской экономики: добыча полезных ископаемых, промышленность, энергетика, управление ресурсами и переработка отходов, строительство, торговля, транспорт, отельный и ресторанный бизнес, IT, финансовые и страховые услуги, рынок недвижимости, административные сервисы, образование, государственный сектор, здравоохранение, искусство и культура и т.д.

Данные собираются службами занятости отдельно по кантонам страны. Потом они сводятся в общий отчет.

Уровень занятости населения — один из важнейших показателей, влияющих на решение национального регулятора о денежно-кредитной политике и процентных ставках. Чем выше занятость населения, тем выше прогнозы уровня потребления: люди больше тратят, больше денег вливается в экономику.

Рост уровня занятости населения может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень занятости в Швейцарии (Switzerland Employment Level)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
N/D
5.563 млн
5.532 млн
2 кв. 2025
5.532 млн
5.540 млн
5.512 млн
1 кв. 2025
5.512 млн
5.563 млн
5.534 млн
4 кв. 2024
5.534 млн
5.550 млн
5.528 млн
3 кв. 2024
5.528 млн
5.515 млн
5.499 млн
2 кв. 2024
5.499 млн
5.517 млн
5.481 млн
1 кв. 2024
5.484 млн
5.542 млн
5.488 млн
4 кв. 2023
5.488 млн
5.480 млн
5.465 млн
3 кв. 2023
5.465 млн
5.476 млн
5.432 млн
2 кв. 2023
5.432 млн
5.428 млн
5.389 млн
1 кв. 2023
5.389 млн
5.433 млн
5.398 млн
4 кв. 2022
5.398 млн
5.303 млн
5.362 млн
3 кв. 2022
5.362 млн
5.331 млн
5.316 млн
2 кв. 2022
5.316 млн
5.274 млн
5.273 млн
1 кв. 2022
5.227 млн
5.235 млн
5.239 млн
4 кв. 2021
5.239 млн
5.179 млн
5.213 млн
3 кв. 2021
5.213 млн
5.129 млн
5.126 млн
2 кв. 2021
5.126 млн
5.122 млн
5.101 млн
1 кв. 2021
5.101 млн
5.158 млн
5.141 млн
4 кв. 2020
5.135 млн
5.158 млн
5.138 млн
3 кв. 2020
5.138 млн
5.142 млн
5.095 млн
2 кв. 2020
5.095 млн
5.161 млн
5.132 млн
1 кв. 2020
5.102 млн
5.173 млн
5.130 млн
4 кв. 2019
5.130 млн
5.160 млн
5.137 млн
3 кв. 2019
5.137 млн
5.103 млн
5.109 млн
2 кв. 2019
5.109 млн
5.130 млн
5.071 млн
1 кв. 2019
5.071 млн
5.122 млн
5.068 млн
4 кв. 2018
5.068 млн
5.111 млн
5.070 млн
3 кв. 2018
5.070 млн
4.985 млн
5.048 млн
2 кв. 2018
5.048 млн
4.985 млн
5.005 млн
1 кв. 2018
4.961 млн
4.999 млн
4.962 млн
4 кв. 2017
4.962 млн
4.963 млн
4.956 млн
3 кв. 2017
4.956 млн
4.915 млн
2 кв. 2017
4.915 млн
4.884 млн
1 кв. 2017
4.884 млн
4.921 млн
4 кв. 2016
4.912 млн
4.918 млн
3 кв. 2016
4.918 млн
4.903 млн
2 кв. 2016
4.903 млн
4.878 млн
1 кв. 2016
4.878 млн
4.897 млн
4 кв. 2015
4.897 млн
4.240 млн
2 кв. 2015
4.240 млн
4.225 млн
1 кв. 2015
4.225 млн
4.231 млн
4 кв. 2014
4.231 млн
4.227 млн
3 кв. 2014
4.227 млн
4.196 млн
2 кв. 2014
4.196 млн
4.192 млн
1 кв. 2014
4.192 млн
4.189 млн
4 кв. 2013
4.189 млн
4.196 млн
3 кв. 2013
4.196 млн
4.166 млн
2 кв. 2013
4.166 млн
4.152 млн
1 кв. 2013
4.152 млн
4.116 млн
