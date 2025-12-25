Индекс цен производителей в Швейцарии, м/м (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m) демонстрирует изменение цен на товары, произведенные швейцарскими предприятиями и проданные ими на внутреннем и внешнем рынке. Оценивается изменение в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В расчет индикатора включены основные сектора производства: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, энергоснабжение (газ и электричество), производство потребительских товаров, переработка. Индексом охватываются товары, которые затем поступают в качестве конечных продуктов в розничную торговлю, являются предметом инвестиций или переходят в другие сектора производства в качестве промежуточных продуктов.

Индекс цен производителей отражает не абсолютное, а относительное изменение цен по отношению к базисному году. На сегодняшний день за базис принимается 2015 год, в котором значение индекса равняется 100. Таким образом, если текущее значение индекса составляет 110 пунктов, это означает, что с 2015 года цены выросли на 10%. Состав корзины товаров, входящих в расчет индекса, регулярно пересматривается. Со временем компании могут изменить свой ассортимент, и чтобы учесть чистое движение цены, в корзине учитываются «качественно идентичные продукты».

В расчет не входят НДС или акцизы (например, на табак, алкоголь или нефтепродукты).

Данные для расчета индекса собираются путем выборочного опроса производителей. В выборку входят компании и предприятия, ассоциации производителей. Она составлена так, чтобы представлять баланс между крупными, средними и мелкими производителями.

Отпускные цены производителей — опережающий индикатор инфляции потребительских цен. Рост ИЦП может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений: