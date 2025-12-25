Индекс потребительского доверия в Швейцарии (Switzerland Consumer Climate) рассчитывается по результатам ежеквартального телефонного опроса около 1 200 домохозяйств. Индекс демонстрирует мнение потребителей о текущих экономических условиях и их ожидания на среднесрочную перспективу. В анкете содержатся 11 вопросов, разделенных на 6 блоков. На каждый вопрос респонденты отвечают относительной оценкой (показатель сильно улучшился/вырос, незначительно улучшился/вырос, не изменился, незначительно ухудшился/снизился, сильно ухудшился/снизился, не знаю, нет ответа).

Блок №1: оценка общей экономической ситуации на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.

Блок № 2: оценка движения цен на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.

Блок № 3: оценка ситуации на рынке труда на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.

Блок №4: оценка собственного финансового положения на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.

Блок №5: оценка возможности делать накопления в данный момент, прогноз этой возможности на ближайшие 12 месяцев и оценка готовности делать крупные покупки.

По ответам вычисляется сводная оценка индекса потребительских настроений. Он является сводной оценкой настроений и ожиданий частных домохозяйств страны. Его значение выше нуля говорит о повышении потребительского доверия, ниже — о его снижении.

Рост индекса потребительского доверия может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

