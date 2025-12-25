Экономический календарь
Индекс потребительского доверия в Швейцарии (Switzerland Consumer Climate)
|Низкая
|-37
|-38
|
-33
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-36
|
-37
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительского доверия в Швейцарии (Switzerland Consumer Climate) рассчитывается по результатам ежеквартального телефонного опроса около 1 200 домохозяйств. Индекс демонстрирует мнение потребителей о текущих экономических условиях и их ожидания на среднесрочную перспективу. В анкете содержатся 11 вопросов, разделенных на 6 блоков. На каждый вопрос респонденты отвечают относительной оценкой (показатель сильно улучшился/вырос, незначительно улучшился/вырос, не изменился, незначительно ухудшился/снизился, сильно ухудшился/снизился, не знаю, нет ответа).
- Блок №1: оценка общей экономической ситуации на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.
- Блок № 2: оценка движения цен на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.
- Блок № 3: оценка ситуации на рынке труда на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.
- Блок №4: оценка собственного финансового положения на протяжении последних 12 месяцев и прогноз на ближайшие 12 месяцев.
- Блок №5: оценка возможности делать накопления в данный момент, прогноз этой возможности на ближайшие 12 месяцев и оценка готовности делать крупные покупки.
По ответам вычисляется сводная оценка индекса потребительских настроений. Он является сводной оценкой настроений и ожиданий частных домохозяйств страны. Его значение выше нуля говорит о повышении потребительского доверия, ниже — о его снижении.
Рост индекса потребительского доверия может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительского доверия в Швейцарии (Switzerland Consumer Climate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
