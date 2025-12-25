Решение Национального Банка Швейцарии по процентной ставке (SNB Interest Rate Decision) принимается четыре раза в год на заседании Совета управляющих регулятора. Оно зависит от сложившихся перспектив инфляции и роста экономики и относится к числу важнейших событий, влияющих на котировки швейцарского франка.

На заседаниях члены Совета управляющих швейцарского центробанка изучают сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия), обсуждают текущую денежно-кредитную политику страны и голосуют по мерам монетарной политики и процентной ставкам регулятора. Решения Комитета оглашаются после завершения заседания.

Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, швейцарский франк стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.

Соответственно, каждое решение по процентной ставке Национального Банка Швейцарии напрямую влияет на котировки франка (особенно в случаях, когда ставка меняется). Решение о ее подъеме приводит к росту котировок валюты.

График последних значений: