КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Торговый баланс Швейцарии (Switzerland Trade Balance)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Федеральная таможенная администрация (Federal Customs Administration)
Сектор:
Торговля
Низкая ₣​3.841 млрд ₣​4.710 млрд
₣​4.203 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
₣​4.425 млрд
₣​3.841 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс Швейцарии (Switzerland Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Швейцарии – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на швейцарский франк соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Швейцарии (Switzerland Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
₣​3.841 млрд
₣​4.710 млрд
₣​4.203 млрд
окт. 2025
₣​4.319 млрд
₣​5.163 млрд
₣​3.990 млрд
сент. 2025
₣​4.073 млрд
₣​5.480 млрд
₣​3.877 млрд
авг. 2025
₣​4.009 млрд
₣​4.620 млрд
июль 2025
₣​4.591 млрд
₣​5.592 млрд
₣​5.790 млрд
июнь 2025
₣​5.790 млрд
₣​5.759 млрд
₣​4.008 млрд
май 2025
₣​3.831 млрд
₣​5.594 млрд
₣​6.325 млрд
апр. 2025
₣​6.358 млрд
₣​4.138 млрд
₣​6.289 млрд
март 2025
₣​6.350 млрд
₣​4.147 млрд
₣​4.741 млрд
февр. 2025
₣​4.803 млрд
₣​6.559 млрд
₣​6.149 млрд
янв. 2025
₣​6.124 млрд
₣​5.292 млрд
₣​3.480 млрд
дек. 2024
₣​3.495 млрд
₣​3.772 млрд
₣​6.111 млрд
нояб. 2024
₣​5.425 млрд
₣​5.351 млрд
₣​8.025 млрд
окт. 2024
₣​8.063 млрд
₣​5.276 млрд
₣​4.942 млрд
сент. 2024
₣​4.947 млрд
₣​6.005 млрд
₣​4.744 млрд
авг. 2024
₣​4.579 млрд
₣​3.384 млрд
₣​4.877 млрд
июль 2024
₣​4.890 млрд
₣​4.428 млрд
₣​6.118 млрд
июнь 2024
₣​6.181 млрд
₣​4.145 млрд
₣​5.792 млрд
май 2024
₣​5.812 млрд
₣​6.257 млрд
₣​4.339 млрд
апр. 2024
₣​4.315 млрд
₣​2.743 млрд
₣​3.767 млрд
март 2024
₣​3.542 млрд
₣​-0.364 млрд
₣​3.681 млрд
февр. 2024
₣​3.662 млрд
₣​3.241 млрд
₣​4.700 млрд
янв. 2024
₣​4.737 млрд
₣​2.496 млрд
₣​1.271 млрд
дек. 2023
₣​1.247 млрд
₣​4.882 млрд
₣​3.833 млрд
нояб. 2023
₣​3.707 млрд
₣​4.647 млрд
₣​4.711 млрд
окт. 2023
₣​4.600 млрд
₣​4.574 млрд
₣​6.282 млрд
сент. 2023
₣​6.315 млрд
₣​4.338 млрд
₣​3.814 млрд
авг. 2023
₣​4.053 млрд
₣​4.183 млрд
₣​3.132 млрд
июль 2023
₣​3.129 млрд
₣​4.300 млрд
₣​4.790 млрд
июнь 2023
₣​4.824 млрд
₣​4.031 млрд
₣​5.441 млрд
май 2023
₣​5.479 млрд
₣​3.892 млрд
₣​2.560 млрд
апр. 2023
₣​2.600 млрд
₣​3.822 млрд
₣​4.526 млрд
март 2023
₣​4.532 млрд
₣​3.493 млрд
₣​3.139 млрд
февр. 2023
₣​3.313 млрд
₣​3.561 млрд
₣​4.848 млрд
янв. 2023
₣​5.078 млрд
₣​3.448 млрд
₣​2.767 млрд
дек. 2022
₣​2.827 млрд
₣​3.630 млрд
₣​2.404 млрд
нояб. 2022
₣​2.307 млрд
₣​3.800 млрд
₣​4.268 млрд
окт. 2022
₣​4.140 млрд
₣​3.698 млрд
₣​4.193 млрд
сент. 2022
₣​4.003 млрд
₣​3.588 млрд
₣​3.323 млрд
авг. 2022
₣​3.423 млрд
₣​3.717 млрд
₣​3.522 млрд
июль 2022
₣​3.585 млрд
₣​3.779 млрд
₣​3.683 млрд
июнь 2022
₣​3.803 млрд
₣​4.099 млрд
₣​2.995 млрд
май 2022
₣​3.116 млрд
₣​4.193 млрд
₣​4.034 млрд
апр. 2022
₣​4.127 млрд
₣​4.342 млрд
₣​2.978 млрд
март 2022
₣​2.988 млрд
₣​4.890 млрд
₣​5.882 млрд
февр. 2022
₣​5.954 млрд
₣​4.688 млрд
₣​3.066 млрд
янв. 2022
₣​3.177 млрд
₣​5.216 млрд
₣​3.544 млрд
дек. 2021
₣​3.693 млрд
₣​5.615 млрд
₣​6.099 млрд
нояб. 2021
₣​6.161 млрд
₣​5.428 млрд
₣​5.505 млрд
окт. 2021
₣​5.651 млрд
₣​5.353 млрд
₣​5.010 млрд
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания