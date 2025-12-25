Экономический календарь
Уровень безработицы в Швейцарии (Switzerland Unemployment Rate)
|Низкая
|3.0%
|3.0%
|
3.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.0%
|
3.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы в Швейцарии (Switzerland Unemployment Rate) отражает долю нетрудоустроенного населения, которое в отчетном месяце находилось в поиске работы и было способно приступить к ней немедленно. Учитываются лица, зарегистрированные в качестве безработных в Региональном центре занятости (RAV). При этом не имеет значения, получают ли они пособие по безработице.
Под определение безработных подпадают резиденты Швейцарии трудоспособного возраста, которые к моменту формирования отчета стояли на учете в RAV. В статистику входят люди, которые не имеют постоянного заработка, как на полный, так и на неполный рабочий день. В показателе не учитываются самозанятые резиденты страны, имеющие постоянный доход и выплачивающие налоги в казну.
Швейцария — страна с традиционно низким уровнем безработицы, по меркам большинства развитых стран. Однако борьба с этим явлением — одна из приоритетных задач государства. Для этого правительство тесно сотрудничает с частным сектором и некоммерческими организациями и предпринимает ряд мер.
В общем случае безработица отрицательно сказывается на уровне частного потребления и производства в стране. Рост количества нетрудоустроенных граждан вызывает снижение уровня жизни и является индикатором замедления экономического развития. Поэтому увеличение безработицы может отрицательно сказаться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Швейцарии (Switzerland Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
