Уровень безработицы в Швейцарии (Switzerland Unemployment Rate) отражает долю нетрудоустроенного населения, которое в отчетном месяце находилось в поиске работы и было способно приступить к ней немедленно. Учитываются лица, зарегистрированные в качестве безработных в Региональном центре занятости (RAV). При этом не имеет значения, получают ли они пособие по безработице.

Под определение безработных подпадают резиденты Швейцарии трудоспособного возраста, которые к моменту формирования отчета стояли на учете в RAV. В статистику входят люди, которые не имеют постоянного заработка, как на полный, так и на неполный рабочий день. В показателе не учитываются самозанятые резиденты страны, имеющие постоянный доход и выплачивающие налоги в казну.

Швейцария — страна с традиционно низким уровнем безработицы, по меркам большинства развитых стран. Однако борьба с этим явлением — одна из приоритетных задач государства. Для этого правительство тесно сотрудничает с частным сектором и некоммерческими организациями и предпринимает ряд мер.

В общем случае безработица отрицательно сказывается на уровне частного потребления и производства в стране. Рост количества нетрудоустроенных граждан вызывает снижение уровня жизни и является индикатором замедления экономического развития. Поэтому увеличение безработицы может отрицательно сказаться на котировках швейцарского франка.

