Индекс потребительских цен в Швейцарии, м/м (Switzerland Consumer Price Index (CPI) m/m) демонстрирует изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Учитывается изменение цен с точки зрения потребителей. Индекс показывает, насколько потребителям приходится увеличивать или уменьшать свои расходы для поддержания того же объема потребления.

ИПЦ отражает не абсолютное, а относительное изменение потребительской инфляции, по отношению к базисному году. На сегодняшний день за базис принимается 2015 год, в котором значение индекса равняется 100. Таким образом, если текущее значение индекса составляет 110 пунктов, это означает, что с 2015 года цены выросли на 10%. Раз в год пересматривается состав корзины: из нее удаляются позиции, утратившие популярность, и добавляются продукты и услуги, актуальные на текущий момент времени.

В расчет индекса входят затраты на все основные сегменты частного потребления: продукты питания, одежду, платежи, содержание жилья, расходы на здравоохранение, связь и т.д. В расчет индекса включаются поправочные коэффициенты на изменение средней заработной платы или пенсий, на экономический рост в реальном выражении.

Данные для расчета индекса — около 70 000 ценовых позиций — собираются путем выборочного ежемесячного опроса торговых точек. В опросе принимают участие около 2700 предприятий розничной торговли всех размеров по всей стране: начиная от небольших магазинов заканчивая крупными торговыми центрами.

График последних значений:

актуальные данные прогнозные

Индекс потребительских цен — основной индикатор потребительской инфляции. В свою очередь, именно на инфляцию в первую очередь ориентируется регулятор при определении процентной ставки. Поэтому рост ИПЦ, как правило, приводит к росту котировок швейцарского франка.