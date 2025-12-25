Экономический календарь
Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных колебаний (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)
|Низкая
|2.9%
|2.9%
|
2.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.0%
|
2.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы без учета сезонных колебаний (Unemployment Rate n.s.a.) представляет собой процентное отношение нетрудоустроенных граждан к общему количеству экономически активного населения Швейцарии. При расчете индикатора используются данные без поправки на сезонность. Снижение показателя указывает на повышение покупательской способности населения, что может стимулировать экономику страны и положительно сказаться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Швейцарии без учета сезонных колебаний (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress