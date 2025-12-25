Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии г/г (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|0.5%
|1.4%
|
1.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.5%
|
0.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии, г/г (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает изменение рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных внутри страны в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В Швейцарии ВВП рассчитывается по добавленной стоимости (так называемый производственный метод). Добавленная стоимость определяется как разность между общим доходом и материальными затратами на производство. Доходы от работы на дому, волонтерской деятельности, неофициального трудоустройства и криминальных действий в расчете ВВП не учитываются.
При расчете ВВП по производственному подходу рассчитывается сумма добавленной стоимости в 20 основных секторах экономики. Данные подвергаются сезонным корректировкам, чтобы можно было оценивать только чистые изменения активности в экономике страны, обусловленные объективными причинами, а не календарными праздниками или природными условиями.
ВВП – основная мера оценки силы экономики страны. Стабильный и устойчивый рост ВВП означает устойчивость и экономической, и финансовой системы. Поэтому он может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии г/г (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress