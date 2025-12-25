Валовой внутренний продукт (ВВП) Швейцарии, г/г (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает изменение рыночной стоимости товаров и услуг, произведенных внутри страны в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В Швейцарии ВВП рассчитывается по добавленной стоимости (так называемый производственный метод). Добавленная стоимость определяется как разность между общим доходом и материальными затратами на производство. Доходы от работы на дому, волонтерской деятельности, неофициального трудоустройства и криминальных действий в расчете ВВП не учитываются.

При расчете ВВП по производственному подходу рассчитывается сумма добавленной стоимости в 20 основных секторах экономики. Данные подвергаются сезонным корректировкам, чтобы можно было оценивать только чистые изменения активности в экономике страны, обусловленные объективными причинами, а не календарными праздниками или природными условиями.

ВВП – основная мера оценки силы экономики страны. Стабильный и устойчивый рост ВВП означает устойчивость и экономической, и финансовой системы. Поэтому он может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений: