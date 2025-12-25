Валютные резервы Швейцарии (Switzerland Foreign Currency Reserves) — это резервные активы швейцарского регулятора, удерживаемые в иностранной валюте.

Состав резервного портфеля швейцарского регулятора включает как валюты (американский, канадский и австралийский доллары, евро, японскую иену, британский фунт, китайский юань и т.д.), так и ценные бумаги, выпущенные нерезидентами страны в иностранной валюте (банковские депозиты, облигации, казначейские вексели и т.д.). Также сюда входят специальные права заимствования — международные резервные активы, находящиеся на счете Швейцарии в МВФ.

Валютные резервы формируются регулятором для сохранения финансового благосостояния страны. С их помощью поддерживается платежный баланс государства. В случае необходимости именно из валютных резервов страны берутся средства на покрытие дефицита платежного баланса, происходит оплата внешних государственных займов, формируются ликвидные запасы и обслуживаются расчетные операции с другими странами. Также диверсификация валютного портфеля государства позволяет удерживать баланс ликвидности в случае, если тот или иной актив резко теряет в цене.

Объем валютных резервов зависит от текущих экономических и финансовых целей государства. Его изменение не считается фактором непосредственного влияния на котировки швейцарского франка, а информация о нем анализируется в комплексе с другими показателями.

График последних значений: