Валютные резервы Швейцарии (Switzerland Foreign Currency Reserves)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Национальный банк Швейцарии (Swiss National Bank)
Сектор:
Деньги
Низкая ₣​727.386 млрд
₣​724.906 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
₣​727.386 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Валютные резервы Швейцарии (Switzerland Foreign Currency Reserves) — это резервные активы швейцарского регулятора, удерживаемые в иностранной валюте.

Состав резервного портфеля швейцарского регулятора включает как валюты (американский, канадский и австралийский доллары, евро, японскую иену, британский фунт, китайский юань и т.д.), так и ценные бумаги, выпущенные нерезидентами страны в иностранной валюте (банковские депозиты, облигации, казначейские вексели и т.д.). Также сюда входят специальные права заимствования — международные резервные активы, находящиеся на счете Швейцарии в МВФ.

Валютные резервы формируются регулятором для сохранения финансового благосостояния страны. С их помощью поддерживается платежный баланс государства. В случае необходимости именно из валютных резервов страны берутся средства на покрытие дефицита платежного баланса, происходит оплата внешних государственных займов, формируются ликвидные запасы и обслуживаются расчетные операции с другими странами. Также диверсификация валютного портфеля государства позволяет удерживать баланс ликвидности в случае, если тот или иной актив резко теряет в цене.

Объем валютных резервов зависит от текущих экономических и финансовых целей государства. Его изменение не считается фактором непосредственного влияния на котировки швейцарского франка, а информация о нем анализируется в комплексе с другими показателями.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
₣​727.386 млрд
₣​724.906 млрд
окт. 2025
₣​724.841 млрд
₣​726.837 млрд
сент. 2025
₣​726.739 млрд
₣​715.156 млрд
авг. 2025
₣​715.124 млрд
₣​716.481 млрд
июль 2025
₣​716.440 млрд
₣​713.101 млрд
июнь 2025
₣​712.996 млрд
₣​703.598 млрд
май 2025
₣​703.568 млрд
₣​702.954 млрд
апр. 2025
₣​702.895 млрд
₣​725.551 млрд
март 2025
₣​725.616 млрд
₣​735.440 млрд
февр. 2025
₣​735.371 млрд
₣​736.437 млрд
янв. 2025
₣​736.392 млрд
₣​730.872 млрд
дек. 2024
₣​730.959 млрд
₣​724.694 млрд
нояб. 2024
₣​724.555 млрд
₣​718.727 млрд
окт. 2024
₣​718.829 млрд
₣​715.699 млрд
сент. 2024
₣​715.581 млрд
₣​693.921 млрд
авг. 2024
₣​693.827 млрд
₣​703.660 млрд
июль 2024
₣​703.510 млрд
₣​711.838 млрд
июнь 2024
₣​711.456 млрд
₣​717.695 млрд
май 2024
₣​717.575 млрд
₣​720.307 млрд
апр. 2024
₣​720.373 млрд
₣​715.132 млрд
март 2024
₣​715.132 млрд
₣​677.808 млрд
февр. 2024
₣​677.808 млрд
₣​662.176 млрд
янв. 2024
₣​662.429 млрд
₣​654.174 млрд
дек. 2023
₣​653.742 млрд
₣​642.363 млрд
нояб. 2023
₣​642.363 млрд
₣​657.516 млрд
окт. 2023
₣​657.756 млрд
₣​678.287 млрд
сент. 2023
₣​678.447 млрд
₣​693.974 млрд
авг. 2023
₣​694.337 млрд
₣​698.066 млрд
июль 2023
₣​697.599 млрд
₣​725.177 млрд
июнь 2023
₣​724.637 млрд
₣​733.980 млрд
май 2023
₣​734.116 млрд
₣​732.892 млрд
апр. 2023
₣​732.205 млрд
₣​743.007 млрд
март 2023
₣​742.740 млрд
₣​770.065 млрд
февр. 2023
₣​770.597 млрд
₣​785.284 млрд
янв. 2023
₣​784.404 млрд
₣​783.828 млрд
дек. 2022
₣​784.006 млрд
₣​791.193 млрд
нояб. 2022
₣​789.958 млрд
₣​816.883 млрд
окт. 2022
₣​817.156 млрд
₣​806.114 млрд
сент. 2022
₣​807.130 млрд
₣​859.340 млрд
авг. 2022
₣​859.639 млрд
₣​849.684 млрд
июль 2022
₣​849.403 млрд
₣​848.983 млрд
июнь 2022
₣​849.798 млрд
₣​925.451 млрд
май 2022
₣​925.430 млрд
₣​925.304 млрд
апр. 2022
₣​926.050 млрд
₣​910.090 млрд
март 2022
₣​910.538 млрд
₣​937.981 млрд
февр. 2022
₣​938.349 млрд
₣​946.749 млрд
янв. 2022
₣​947.150 млрд
₣​944.497 млрд
дек. 2021
₣​944.532 млрд
₣​921.690 млрд
нояб. 2021
₣​1006.404 млрд
₣​1011.832 млрд
окт. 2021
₣​922.975 млрд
₣​939.294 млрд
