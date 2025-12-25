КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Швейцарии от procure.ch (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Швейцария
CHF, Швейцарский франк
procure.ch
Бизнес
Средняя N/D 48.2
48.2
Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch (procure.ch PMI) отражает условия ведения бизнеса в Швейцарии. Индекс ежемесячно рассчитывается на основе опросов более 300 менеджеров компаний о состоянии продаж, количестве заказов в отрасли, о занятости и о прогнозах. PMI — один из индексов, характеризующих степень уверенности крупного бизнеса в экономическом развитии страны. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Швейцарии от procure.ch (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
48.2
48.2
окт. 2025
48.2
47.2
46.3
сент. 2025
46.3
45.7
49.0
авг. 2025
49.0
54.2
48.8
июль 2025
48.8
46.2
49.6
июнь 2025
49.6
44.8
42.1
май 2025
42.1
48.1
45.8
апр. 2025
45.8
49.3
48.9
март 2025
48.9
49.3
49.6
февр. 2025
49.6
48.4
47.5
янв. 2025
47.5
50.2
47.0
дек. 2024
48.4
51.0
48.5
нояб. 2024
48.5
47.3
49.9
окт. 2024
49.9
46.9
49.9
сент. 2024
49.9
45.1
49.0
авг. 2024
49.0
44.3
43.5
июль 2024
43.5
45.9
43.9
июнь 2024
43.9
46.0
46.4
май 2024
46.4
44.5
41.4
апр. 2024
41.4
45.2
март 2024
45.2
44.0
февр. 2024
44.0
43.1
янв. 2024
43.1
43.0
дек. 2023
43.0
42.1
нояб. 2023
42.1
40.6
окт. 2023
40.6
45.0
44.9
сент. 2023
44.9
37.2
39.9
авг. 2023
39.9
37.8
38.5
июль 2023
38.5
44.3
44.9
июнь 2023
44.9
42.3
43.2
май 2023
43.2
44.5
45.3
апр. 2023
45.3
46.3
47.0
март 2023
47.0
48.2
48.9
февр. 2023
48.9
48.9
49.3
янв. 2023
49.3
53.2
54.5
дек. 2022
54.1
52.1
53.9
нояб. 2022
53.9
54.7
54.9
окт. 2022
54.9
57.6
57.1
сент. 2022
57.1
57.5
56.4
авг. 2022
56.4
58.0
58.0
июль 2022
58.0
56.8
59.1
июнь 2022
59.1
57.3
60.0
май 2022
60.0
61.2
62.5
апр. 2022
62.5
63.9
64.0
март 2022
64.0
63.9
62.6
февр. 2022
62.6
62.6
63.8
янв. 2022
63.8
58.7
64.2
дек. 2021
62.7
58.6
62.5
нояб. 2021
62.5
64.1
65.4
окт. 2021
65.4
68.4
68.1
12345
