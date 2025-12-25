Экономический календарь
Розничные продажи в Швейцарии г/г (Switzerland Retail Sales y/y)
|Низкая
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи в Швейцарии, г/г (Switzerland Retail Sales y/y) демонстрируют, как изменилась общая стоимость товаров, проданных в розницу, в отчетном месяце по отношению к тому же месяцу предыдущего года.
Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса 4 000 швейцарских торговых точек разных масштабов и ценовых категорий. В выборку включены большие, средние и малые предприятия розничной торговли. Чтобы исключить влияние незначимых факторов и учесть только реальное изменение торгового оборота, в расчете индикатора присутствует сезонная корректировка.
Значения реальных цен для расчета индикатора получены с использованием индекса потребительских цен: для расчета розничных продаж учитываются те же ряды данных.
Индикатор широко используется аналитиками при оценке экономических условий в стране.
- Официальные статистические органы страны используют данные при расчете ВВП.
- Национальный Банк Швейцарии с помощью этого индикатора оценивает структуру потребительских закупок в рамках общего анализа экономической активности в стране.
- Инвесторы используют данные для оценки потребительской активности.
Выход отчета о розничных продажах может оказать влияние на котировки швейцарского франка. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно сказаться на динамике франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Швейцарии г/г (Switzerland Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress