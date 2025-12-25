Розничные продажи в Швейцарии, г/г (Switzerland Retail Sales y/y) демонстрируют, как изменилась общая стоимость товаров, проданных в розницу, в отчетном месяце по отношению к тому же месяцу предыдущего года.

Показатель рассчитывается по результатам ежемесячного опроса 4 000 швейцарских торговых точек разных масштабов и ценовых категорий. В выборку включены большие, средние и малые предприятия розничной торговли. Чтобы исключить влияние незначимых факторов и учесть только реальное изменение торгового оборота, в расчете индикатора присутствует сезонная корректировка.

Значения реальных цен для расчета индикатора получены с использованием индекса потребительских цен: для расчета розничных продаж учитываются те же ряды данных.

Индикатор широко используется аналитиками при оценке экономических условий в стране.

Официальные статистические органы страны используют данные при расчете ВВП.

Национальный Банк Швейцарии с помощью этого индикатора оценивает структуру потребительских закупок в рамках общего анализа экономической активности в стране.

Инвесторы используют данные для оценки потребительской активности.

Выход отчета о розничных продажах может оказать влияние на котировки швейцарского франка. Если рост розничных продаж замедляется, это означает, что потребители снизили уровень затрат. Это может привести к снижению экономической активности в стране и отрицательно сказаться на динамике франка.

График последних значений: