Экономический календарь
Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)
|Средняя
|101.7
|98.9
|
101.5
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|99.7
|
101.7
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Economic Barometer) разработан для прогноза развития экономики на ближайшие 6 месяцев.
В формулу расчета индикатора входят более 200 различных статистических показателей, список которых ежегодно пересматривается для сохранения репрезентативности. Количество переменных может варьироваться год от года. Основной критерий отбора показателя — обоснованность влияния на экономику и бизнес-циклы страны. В пул потенциальных индикаторных рядов входят около 500 показателей, около половины из которых каждый год входят в расчет индикатора.
Индекс рассчитывается с 1970 года. Последний тщательный пересмотр методологии его расчета был проведен в 2014 году. Экономисты следят за выпусками индикатора, поскольку в нем объединены все значимые факторы влияния на экономическую и финансовую систему страны. Как правило, прогнозы KOF c высокой степенью точности совпадают с последующими расчетами ВВП страны и показывают реальные перспективы развития.
Рост индикатора может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
