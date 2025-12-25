КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Швейцарский экономический институт KOF (KOF Swiss Economic Institute)
Сектор:
Бизнес
Средняя 101.7 98.9
101.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
99.7
101.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Economic Barometer) разработан для прогноза развития экономики на ближайшие 6 месяцев.

В формулу расчета индикатора входят более 200 различных статистических показателей, список которых ежегодно пересматривается для сохранения репрезентативности. Количество переменных может варьироваться год от года. Основной критерий отбора показателя — обоснованность влияния на экономику и бизнес-циклы страны. В пул потенциальных индикаторных рядов входят около 500 показателей, около половины из которых каждый год входят в расчет индикатора.

Индекс рассчитывается с 1970 года. Последний тщательный пересмотр методологии его расчета был проведен в 2014 году. Экономисты следят за выпусками индикатора, поскольку в нем объединены все значимые факторы влияния на экономическую и финансовую систему страны. Как правило, прогнозы KOF c высокой степенью точности совпадают с последующими расчетами ВВП страны и показывают реальные перспективы развития.

Рост индикатора может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Switzerland Economic Barometer)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
101.7
98.9
101.5
окт. 2025
101.3
98.2
98.0
сент. 2025
98.0
97.9
96.2
авг. 2025
97.4
97.9
101.3
июль 2025
101.1
98.5
96.3
июнь 2025
96.1
100.3
98.6
май 2025
98.5
100.1
97.1
апр. 2025
97.1
101.5
103.2
март 2025
103.9
100.4
102.6
февр. 2025
101.7
100.4
103.0
янв. 2025
101.6
99.2
99.6
дек. 2024
99.5
101.2
102.9
нояб. 2024
101.8
100.6
99.7
окт. 2024
99.5
104.6
104.5
сент. 2024
105.5
101.3
105.0
авг. 2024
101.6
101.8
100.6
июль 2024
101.0
101.5
102.7
июнь 2024
102.7
101.2
102.2
май 2024
100.3
99.6
101.9
апр. 2024
101.8
94.9
100.4
март 2024
101.5
102.0
февр. 2024
101.6
96.2
101.5
янв. 2024
101.5
96.9
98.0
дек. 2023
97.8
95.7
97.2
нояб. 2023
96.7
98.4
95.1
окт. 2023
95.8
97.3
95.9
сент. 2023
95.9
91.0
96.2
авг. 2023
91.1
91.4
92.1
июль 2023
92.2
93.7
90.7
июнь 2023
90.8
86.4
91.4
май 2023
90.2
94.1
96.1
апр. 2023
96.4
94.3
99.2
март 2023
98.2
101.9
98.9
февр. 2023
100.0
101.5
97.4
янв. 2023
97.2
89.1
91.5
дек. 2022
92.2
86.9
89.2
нояб. 2022
89.5
96.7
90.9
окт. 2022
90.9
97.9
92.3
сент. 2022
93.8
86.2
93.5
авг. 2022
86.5
88.8
90.5
июль 2022
90.1
97.7
95.2
июнь 2022
96.9
99.8
97.7
май 2022
96.8
101.6
103.0
апр. 2022
101.7
98.2
99.2
март 2022
99.7
106.7
105.3
февр. 2022
105.0
107.5
107.2
янв. 2022
107.8
107.0
107.2
дек. 2021
107.0
117.3
107.5
нояб. 2021
108.5
120.0
110.2
окт. 2021
110.7
115.5
111.0
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания