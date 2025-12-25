Индикатор экономических перспектив Швейцарии от KOF (KOF Economic Barometer) разработан для прогноза развития экономики на ближайшие 6 месяцев.

В формулу расчета индикатора входят более 200 различных статистических показателей, список которых ежегодно пересматривается для сохранения репрезентативности. Количество переменных может варьироваться год от года. Основной критерий отбора показателя — обоснованность влияния на экономику и бизнес-циклы страны. В пул потенциальных индикаторных рядов входят около 500 показателей, около половины из которых каждый год входят в расчет индикатора.

Индекс рассчитывается с 1970 года. Последний тщательный пересмотр методологии его расчета был проведен в 2014 году. Экономисты следят за выпусками индикатора, поскольку в нем объединены все значимые факторы влияния на экономическую и финансовую систему страны. Как правило, прогнозы KOF c высокой степенью точности совпадают с последующими расчетами ВВП страны и показывают реальные перспективы развития.

Рост индикатора может положительно отразиться на котировках швейцарского франка.

График последних значений: