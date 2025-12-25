Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports) отражает номинальную стоимость товаров, купленных резидентами страны за ее пределами за текущий месяц. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной импортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.

Из расчета исключены драгоценные металлы и камни, а также предметы искусства и антиквариат.

Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.

Влияние объемов импорта на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Швейцарии вынуждены продавать франк и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках национальной валюты. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность швейцарского франка, как правило, носит непродолжительный характер.

График последних значений: