Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports)

Страна:
Швейцария
CHF, Швейцарский франк
Источник:
Федеральная таможенная администрация (Federal Customs Administration)
Сектор:
Торговля
Низкая ₣​19.637 млрд
₣​21.075 млрд
Последний релиз
Предыдущее
₣​19.637 млрд
Следующий релиз
Предыдущее
Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports) отражает номинальную стоимость товаров, купленных резидентами страны за ее пределами за текущий месяц. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.

Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной импортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.

Из расчета исключены драгоценные металлы и камни, а также предметы искусства и антиквариат.

Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.

Влияние объемов импорта на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Швейцарии вынуждены продавать франк и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках национальной валюты. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность швейцарского франка, как правило, носит непродолжительный характер.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
₣​19.637 млрд
₣​21.075 млрд
окт. 2025
₣​21.032 млрд
₣​19.880 млрд
сент. 2025
₣​19.899 млрд
₣​15.030 млрд
авг. 2025
₣​14.921 млрд
₣​18.600 млрд
июль 2025
₣​18.567 млрд
₣​18.350 млрд
июнь 2025
₣​18.350 млрд
₣​19.448 млрд
май 2025
₣​19.469 млрд
₣​19.059 млрд
апр. 2025
₣​19.089 млрд
₣​24.033 млрд
март 2025
₣​23.889 млрд
₣​19.997 млрд
февр. 2025
₣​19.941 млрд
₣​18.381 млрд
янв. 2025
₣​18.326 млрд
₣​18.209 млрд
дек. 2024
₣​18.135 млрд
₣​18.281 млрд
нояб. 2024
₣​18.257 млрд
₣​19.801 млрд
окт. 2024
₣​19.682 млрд
₣​17.620 млрд
сент. 2024
₣​17.579 млрд
₣​15.905 млрд
авг. 2024
₣​15.912 млрд
₣​19.215 млрд
июль 2024
₣​19.226 млрд
₣​18.121 млрд
июнь 2024
₣​18.109 млрд
₣​19.115 млрд
май 2024
₣​19.062 млрд
₣​20.392 млрд
апр. 2024
₣​20.419 млрд
₣​18.636 млрд
март 2024
₣​18.569 млрд
₣​18.857 млрд
февр. 2024
₣​18.812 млрд
₣​18.046 млрд
янв. 2024
₣​18.067 млрд
₣​17.517 млрд
дек. 2023
₣​17.551 млрд
₣​20.454 млрд
нояб. 2023
₣​20.509 млрд
₣​18.424 млрд
окт. 2023
₣​18.491 млрд
₣​18.506 млрд
сент. 2023
₣​18.480 млрд
₣​17.118 млрд
авг. 2023
₣​17.106 млрд
₣​17.603 млрд
июль 2023
₣​17.584 млрд
₣​20.102 млрд
июнь 2023
₣​20.093 млрд
₣​18.438 млрд
май 2023
₣​18.349 млрд
₣​17.107 млрд
апр. 2023
₣​17.302 млрд
₣​22.505 млрд
март 2023
₣​22.604 млрд
₣​19.497 млрд
февр. 2023
₣​19.243 млрд
₣​19.238 млрд
янв. 2023
₣​19.037 млрд
₣​17.969 млрд
дек. 2022
₣​18.415 млрд
₣​21.599 млрд
нояб. 2022
₣​21.916 млрд
₣​20.175 млрд
окт. 2022
₣​19.989 млрд
₣​20.403 млрд
сент. 2022
₣​20.154 млрд
₣​17.611 млрд
авг. 2022
₣​17.519 млрд
₣​18.720 млрд
июль 2022
₣​18.639 млрд
₣​20.583 млрд
июнь 2022
₣​20.607 млрд
₣​20.960 млрд
май 2022
₣​20.606 млрд
₣​17.402 млрд
апр. 2022
₣​17.311 млрд
₣​22.115 млрд
март 2022
₣​22.068 млрд
₣​17.951 млрд
февр. 2022
₣​17.896 млрд
₣​18.537 млрд
янв. 2022
₣​18.408 млрд
₣​17.704 млрд
дек. 2021
₣​17.508 млрд
₣​19.184 млрд
нояб. 2021
₣​19.025 млрд
₣​16.886 млрд
окт. 2021
₣​16.658 млрд
₣​17.148 млрд
1234
