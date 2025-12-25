Экономический календарь
Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports)
|Низкая
|₣19.637 млрд
|
₣21.075 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
₣19.637 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports) отражает номинальную стоимость товаров, купленных резидентами страны за ее пределами за текущий месяц. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры и интенсивности торговых потоков.
Статистика торговли рассчитывается по информации, представленной импортерами в государственные органы. Перед внесением в систему платежного баланса данные подвергаются корректировкам. На практике статистикой экспорта охватываются товары, которые проходят процедуру таможни и на которые составляется полная таможенная декларация.
Из расчета исключены драгоценные металлы и камни, а также предметы искусства и антиквариат.
Изменение объема импорта страны — важный фактор оценки экономической ситуации. Этот показатель является весомой составляющей ВВП страны.
Влияние объемов импорта на котировки швейцарского франка неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики производства. В общем случае, в процессе импортных поставок резиденты Швейцарии вынуждены продавать франк и покупать иностранную валюту, чтобы расплатиться с поставщиком. Поэтому резкое увеличение объема импорта может негативно отразиться на котировках национальной валюты. Однако влияние этого компонента торгового баланса на волатильность швейцарского франка, как правило, носит непродолжительный характер.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем импорта Швейцарии (Switzerland Imports)".
